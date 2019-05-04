США: МЛС 2019
Хьюстон Динамо
2:1
Конец матча
Стадион: ББВА Компасс
Даллас
20' Желтая карточкаГонзалез Джесси
1:0
21' ПенальтиMauro Manotas
27' Желтая карточкаГарсия Оскар IV
45' Желтая карточкаMichael Barrios
2:0
58' ГолMauro Manotas
77' Желтая карточкаReggie Cannon
81' Желтая карточкаEdwin Cerrillo
2:1
87' ГолDominique Badji
88' Желтая карточкаМакнамара Томас
90' Желтая карточкаJuan Cabezas
23
Joe
Willis
22
Matias
Vera
17
Элис
Альберт
24
Хеджес
Мэтт
- Основной состав
-
23 Joe WillisВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Matias VeraПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Элис АльбертПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Серен ДарвинПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Wilmer Cabrera
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Хеджес МэттЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
- Нападающий
-
15 Jacori Hayes
-
-
26 John Nelson
-
-
20 Jimmy Maurer
-
Главный тренер: Luchi Gonzalez
Ход матча
20'
21'
1:0
27'
45'
58'
2:0
77'
81'
87'
88'
90'
Предыдущие игры
Хьюстон Динамо Последние 20 матчей: +11 =2 -7Хьюстон Динамо 2:0 Коламбус Кру Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Колорадо Рэпидс 1:4 Хьюстон Динамо
Хьюстон Динамо 3:2 Ванкувер Уайткэпс Тигрес 1:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:1 Монреаль Импакт Хьюстон Динамо 0:2 Тигрес Хьюстон Динамо 1:1 Реал Солт-Лейк Хьюстон Динамо 2:1 Гуастатоя Гуастатоя 0:1 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:3 Сиэтл Саундерс Лос-Анджелес 4:2 Хьюстон Динамо Сиэтл Саундерс 4:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 3:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Хьюстон Динамо 3:0 Филадельфия Юнион Орландо Сити 0:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 4:1 Портленд Тимберс Даллас 4:2 Хьюстон Динамо
Даллас Последние 20 матчей: +8 =5 -7Даллас 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Атланта Юнайтед 1:2 Даллас Даллас 2:1 Портленд Тимберс Филадельфия Юнион 2:1 Даллас
Реал Солт-Лейк 2:4 Даллас Даллас 2:1 Колорадо Рэпидс Коламбус Кру 1:0 Даллас Даллас 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси Даллас 1:1 Нью-Инглэнд Революшн Даллас 1:2 Портленд Тимберс Колорадо Рэпидс 2:1 Даллас Даллас 0:3 Спортинг Канзас-Сити Ди Си Юнайтед 1:0 Даллас Даллас 2:0 Орландо Сити Портленд Тимберс 0:0 Даллас Ванкувер Уайткэпс 1:2 Даллас Даллас 0:0 Коламбус Кру Даллас 4:2 Хьюстон Динамо Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Даллас Хьюстон Динамо 1:1 Даллас
Последние игры между собой
Хьюстон Динамо: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 11
Даллас: победы: 11, ничьи: 6, поражения: 3
Хьюстон Динамо 1:1 Даллас МЛС Даллас 0:0 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 1:3 Даллас МЛС Хьюстон Динамо 0:1 Даллас Открытый Кубок Даллас 1:1 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 5:0 Даллас МЛС Даллас 4:1 Хьюстон Динамо МЛС Даллас 2:0 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 1:4 Даллас МЛС Хьюстон Динамо 2:3 Даллас Открытый Кубок Хьюстон Динамо 1:4 Даллас МЛС Даллас 3:0 Хьюстон Динамо Открытый Кубок Даллас 3:2 Хьюстон Динамо МЛС Даллас 1:2 Хьюстон Динамо МЛС Даллас 1:0 Хьюстон Динамо Товарищеские матчи Даллас 0:1 Хьюстон Динамо МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|10
|5
|2
|3
|15 - 10
|17
|2.
|Ди Си Юнайтед
|10
|5
|2
|3
|13 - 10
|17
|3.
|Монреаль Импакт
|0:2
|11
|5
|2
|4
|12 - 16
|17
|4.
|Торонто
|8
|5
|1
|2
|21 - 13
|16
|5.
|Нью-Йорк Сити
|2:0
|10
|3
|6
|1
|13 - 12
|15
|6.
|Коламбус Кру
|10
|4
|1
|5
|8 - 11
|13
|7.
|Орландо Сити
|10
|3
|3
|4
|13 - 16
|12
|8.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|9
|3
|2
|4
|12 - 11
|11
|9.
|Чикаго Файр
|9
|2
|3
|4
|12 - 13
|9
|10.
|Атланта Юнайтед
|7
|2
|2
|3
|6 - 8
|8
|11.
|Цинциннати
|10
|2
|2
|6
|8 - 16
|8
|12.
|Нью-Инглэнд Революшн
|10
|2
|2
|6
|10 - 19
|8
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|10
|7
|2
|1
|26 - 8
|23
|2.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|10
|7
|1
|2
|17 - 11
|22
|3.
|Хьюстон Динамо
|8
|6
|1
|1
|17 - 9
|19
|4.
|Сиэтл Саундерс
|9
|5
|3
|1
|18 - 12
|18
|5.
|Даллас
|10
|5
|2
|3
|15 - 11
|17
|6.
|Миннесота Юнайтед
|9
|4
|2
|3
|18 - 15
|14
|7.
|Спортинг Канзас-Сити
|8
|2
|4
|2
|19 - 15
|10
|8.
|Реал Солт-Лейк
|9
|3
|1
|5
|11 - 16
|10
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|10
|2
|3
|5
|10 - 14
|9
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|9
|2
|2
|5
|12 - 19
|8
|11.
|Портленд Тимберс
|8
|2
|1
|5
|11 - 19
|7
|12.
|Колорадо Рэпидс
|10
|0
|2
|8
|14 - 27
|2
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