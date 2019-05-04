США: МЛС 2019

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Хьюстон Динамо
2:1
Конец матча

Стадион:
Даллас
0'
20' Желтая карточка
Гонзалез Джесси
1:0
21' Пенальти
Mauro Manotas
27' Желтая карточка
Гарсия Оскар IV
45' Желтая карточка
Michael Barrios
2:0
58' Гол
Mauro Manotas
77' Желтая карточка
Reggie Cannon
81' Желтая карточка
Edwin Cerrillo
2:1
87' Гол
Dominique Badji
88' Желтая карточка
Макнамара Томас
90' Желтая карточка
Juan Cabezas
90'+8
23
Joe
Willis
20
ДеЛаГарза
Эй
Джей
6
Струна
Альяж
15
Фигероа
Мэйнор
3
Лундквист
Адам
22
Matias
Vera
27
Гарсия
Оскар
IV
17
Элис
Альберт
10
Мартинес
Томас
8
Memo
Rodriguez
9
Mauro
Manotas
1
Гонзалез
Джесси
2
Reggie
Cannon
24
Хеджес
Мэтт
3
Циглер
Рето
12
Ryan
Hollingshead
8
Акоста
Бриан
33
Edwin
Cerrillo
7
Груэсо
Карлос
21
Michael
Barrios
27
Jesus
Ferreira
10
Pablo
Aranguiz
Хьюстон Динамо
4-2-3-1
Даллас
4-3-3

Ход матча

20'
 
Гонзалез Джесси
21'
Mauro Manotas
1:0
27'
Гарсия Оскар IV
 
45'
 
Michael Barrios
58'
Mauro Manotas
(Memo Rodriguez)
2:0
64'
 
Harold Mosquera
Груэсо Карлос
64'
 
Dominique Badji
Jesus Ferreira
73'
Макнамара Томас
Mauro Manotas
 
77'
 
Reggie Cannon
80'
 
John Nelson
Ryan Hollingshead
81'
 
Edwin Cerrillo
82'
Juan Cabezas
Гарсия Оскар IV
 
85'
Киото Роммель
Memo Rodriguez
 
87'
2:1
Dominique Badji
(Michael Barrios)
88'
Макнамара Томас
 
90'
Juan Cabezas
 

Предыдущие игры

Хьюстон Динамо Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Хьюстон Динамо 2:0 Коламбус Кру Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Колорадо Рэпидс 1:4 Хьюстон Динамо
Хьюстон Динамо 3:2 Ванкувер Уайткэпс Тигрес 1:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:1 Монреаль Импакт Хьюстон Динамо 0:2 Тигрес Хьюстон Динамо 1:1 Реал Солт-Лейк Хьюстон Динамо 2:1 Гуастатоя Гуастатоя 0:1 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:3 Сиэтл Саундерс Лос-Анджелес 4:2 Хьюстон Динамо Сиэтл Саундерс 4:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 3:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Хьюстон Динамо 3:0 Филадельфия Юнион Орландо Сити 0:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 4:1 Портленд Тимберс Даллас 4:2 Хьюстон Динамо
Даллас Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Даллас 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Атланта Юнайтед 1:2 Даллас Даллас 2:1 Портленд Тимберс Филадельфия Юнион 2:1 Даллас
Реал Солт-Лейк 2:4 Даллас Даллас 2:1 Колорадо Рэпидс Коламбус Кру 1:0 Даллас Даллас 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси Даллас 1:1 Нью-Инглэнд Революшн Даллас 1:2 Портленд Тимберс Колорадо Рэпидс 2:1 Даллас Даллас 0:3 Спортинг Канзас-Сити Ди Си Юнайтед 1:0 Даллас Даллас 2:0 Орландо Сити Портленд Тимберс 0:0 Даллас Ванкувер Уайткэпс 1:2 Даллас Даллас 0:0 Коламбус Кру Даллас 4:2 Хьюстон Динамо Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Даллас Хьюстон Динамо 1:1 Даллас

Последние игры между собой

Хьюстон Динамо: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 11
Даллас: победы: 11, ничьи: 6, поражения: 3
Даллас 4:2 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 1:1 Даллас МЛС Хьюстон Динамо 1:1 Даллас МЛС Даллас 3:3 Хьюстон Динамо МЛС
Хьюстон Динамо 1:1 Даллас МЛС Даллас 0:0 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 1:3 Даллас МЛС Хьюстон Динамо 0:1 Даллас Открытый Кубок Даллас 1:1 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 5:0 Даллас МЛС Даллас 4:1 Хьюстон Динамо МЛС Даллас 2:0 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 1:4 Даллас МЛС Хьюстон Динамо 2:3 Даллас Открытый Кубок Хьюстон Динамо 1:4 Даллас МЛС Даллас 3:0 Хьюстон Динамо Открытый Кубок Даллас 3:2 Хьюстон Динамо МЛС Даллас 1:2 Хьюстон Динамо МЛС Даллас 1:0 Хьюстон Динамо Товарищеские матчи Даллас 0:1 Хьюстон Динамо МЛС

Восточная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 10 5 2 3 15 - 10 17
2. Ди Си Юнайтед 10 5 2 3 13 - 10 17
3. Монреаль Импакт 0:2 11 5 2 4 12 - 16 17
4. Торонто 8 5 1 2 21 - 13 16
5. Нью-Йорк Сити 2:0 10 3 6 1 13 - 12 15
6. Коламбус Кру 10 4 1 5 8 - 11 13
7. Орландо Сити 10 3 3 4 13 - 16 12
8. Нью-Йорк Ред Буллз 9 3 2 4 12 - 11 11
9. Чикаго Файр 9 2 3 4 12 - 13 9
10. Атланта Юнайтед 7 2 2 3 6 - 8 8
11. Цинциннати 10 2 2 6 8 - 16 8
12. Нью-Инглэнд Революшн 10 2 2 6 10 - 19 8

Западная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 10 7 2 1 26 - 8 23
2. Лос-Анджелес Гэлакси 10 7 1 2 17 - 11 22
3. Хьюстон Динамо 8 6 1 1 17 - 9 19
4. Сиэтл Саундерс 9 5 3 1 18 - 12 18
5. Даллас 10 5 2 3 15 - 11 17
6. Миннесота Юнайтед 9 4 2 3 18 - 15 14
7. Спортинг Канзас-Сити 8 2 4 2 19 - 15 10
8. Реал Солт-Лейк 9 3 1 5 11 - 16 10
9. Ванкувер Уайткэпс 10 2 3 5 10 - 14 9
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс 9 2 2 5 12 - 19 8
11. Портленд Тимберс 8 2 1 5 11 - 19 7
12. Колорадо Рэпидс 10 0 2 8 14 - 27 2
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    45'
    Michael Barrios получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    27'
    Гарсия Оскар IV получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    21'
    Г О О О О Л - Mauro Manotas из команды Хьюстон Динамо забивает с точки!
  • Желтая карточка
    20'
    Гонзалез Джесси получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BBVA Compass Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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