США: МЛС 2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. США
  4. МЛС 2019
Ди Си Юнайтед
2:0
Второй тайм: 52'

Стадион:
Коламбус Кру
0'
26' Желтая карточка
Трапп Уилл
1:0
27' Гол
Luciano Acosta
2:0
45' Пенальти
Руни Уэйн
45' Желтая карточка
Фредерико Хигайн
52'
24
Хемид
Билл
13
Брийян
Фредерик
23
Donovan
Pines
15
Бирнбом
Стив
29
Хара
Леонардо
4
Каноуз
Расселл
5
Морено
Хуниор
11
Lucas
Rodriguez
III
7
Арриола
Пол
9
Руни
Уэйн
10
Luciano
Acosta
23
Стеффен
Зак
16
Hector
Jimenez
4
Менса
Джонатан
3
Уильямс
Джош
14
Уэйлон
Фрэнсис
8
Artur
Moraes
III
6
Трапп
Уилл
7
Сантуш
Педру
10
Фредерико
Хигайн
18
Robson
XIV
11
Зарде
Гьяси
Ди Си Юнайтед
3-4-3
Коламбус Кру
4-2-3-1

Ход матча

26'
 
Трапп Уилл
27'
Luciano Acosta
1:0
45'
Руни Уэйн
2:0
45'
 
Фредерико Хигайн

Предыдущие игры

Ди Си Юнайтед Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Миннесота Юнайтед 1:0 Ди Си Юнайтед Коламбус Кру 0:1 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 0:2 Нью-Йорк Сити Колорадо Рэпидс 2:3 Ди Си Юнайтед
Ди Си Юнайтед 0:0 Монреаль Импакт Ди Си Юнайтед 0:4 Лос-Анджелес Орландо Сити 1:2 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 5:0 Реал Солт-Лейк Нью-Йорк Сити 0:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:0 Атланта Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:2 Коламбус Кру Чикаго Файр 0:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 3:1 Нью-Йорк Сити Ди Си Юнайтед 1:0 Торонто Ди Си Юнайтед 1:0 Даллас Ди Си Юнайтед 2:1 Чикаго Файр Ди Си Юнайтед 5:0 Монреаль Импакт Ди Си Юнайтед 3:3 Нью-Йорк Ред Буллз Ди Си Юнайтед 2:1 Миннесота Юнайтед Нью-Йорк Сити 1:1 Ди Си Юнайтед
Коламбус Кру Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Хьюстон Динамо 2:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 0:1 Ди Си Юнайтед Коламбус Кру 1:3 Портленд Тимберс Монреаль Импакт 1:0 Коламбус Кру
Коламбус Кру 1:0 Нью-Инглэнд Революшн Коламбус Кру 2:0 Атланта Юнайтед Филадельфия Юнион 3:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 1:0 Даллас Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Коламбус Кру Коламбус Кру 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз Ди Си Юнайтед 2:2 Коламбус Кру Коламбус Кру 3:2 Миннесота Юнайтед Орландо Сити 2:1 Коламбус Кру Монреаль Импакт 3:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 0:0 Филадельфия Юнион Коламбус Кру 2:1 Колорадо Рэпидс Портленд Тимберс 3:2 Коламбус Кру Даллас 0:0 Коламбус Кру

Последние игры между собой

Ди Си Юнайтед: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Коламбус Кру: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Коламбус Кру 0:1 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 2:2 Коламбус Кру МЛС Ди Си Юнайтед 1:0 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 3:1 Ди Си Юнайтед МЛС
Коламбус Кру 2:0 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 0:2 Коламбус Кру МЛС Ди Си Юнайтед 3:0 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 1:1 Ди Си Юнайтед МЛС Коламбус Кру 5:0 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 1:2 Коламбус Кру МЛС Ди Си Юнайтед 2:0 Коламбус Кру МЛС Ди Си Юнайтед 0:0 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 1:1 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 0:3 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 3:0 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 1:2 Коламбус Кру МЛС Ди Си Юнайтед 3:2 Коламбус Кру МЛС Ди Си Юнайтед 1:0 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 1:0 Ди Си Юнайтед МЛС Коламбус Кру 2:1 Ди Си Юнайтед МЛС

Восточная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 4:1 11 6 2 3 19 - 11 20
2. Ди Си Юнайтед 2:0 11 6 2 3 15 - 10 20
3. Монреаль Импакт 11 5 2 4 12 - 16 17
4. Торонто 8 5 1 2 21 - 13 16
5. Нью-Йорк Сити 10 3 6 1 13 - 12 15
6. Коламбус Кру 0:2 11 4 1 6 8 - 13 13
7. Орландо Сити 10 3 3 4 13 - 16 12
8. Нью-Йорк Ред Буллз 9 3 2 4 12 - 11 11
9. Чикаго Файр 9 2 3 4 12 - 13 9
10. Атланта Юнайтед 7 2 2 3 6 - 8 8
11. Цинциннати 10 2 2 6 8 - 16 8
12. Нью-Инглэнд Революшн 1:4 11 2 2 7 11 - 23 8

Западная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 10 7 2 1 26 - 8 23
2. Лос-Анджелес Гэлакси 10 7 1 2 17 - 11 22
3. Хьюстон Динамо 8 6 1 1 17 - 9 19
4. Сиэтл Саундерс 1:1 10 5 4 1 19 - 13 19
5. Даллас 10 5 2 3 15 - 11 17
6. Миннесота Юнайтед 1:1 10 4 3 3 19 - 16 15
7. Реал Солт-Лейк 0:0 10 3 2 5 11 - 16 11
8. Спортинг Канзас-Сити 8 2 4 2 19 - 15 10
9. Ванкувер Уайткэпс 10 2 3 5 10 - 14 9
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс 9 2 2 5 12 - 19 8
11. Портленд Тимберс 0:0 9 2 2 5 11 - 19 8
12. Колорадо Рэпидс 10 0 2 8 14 - 27 2
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Фредерико Хигайн получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Руни Уэйн из команды ДС Юнайтед забивает с точки!
  • Описание гола
    27'
    Г О О О О Л - Luciano Acosta бьет в цель!
  • Желтая карточка
    26'
    Трапп Уилл получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Сантуш Педру бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Audi Field. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...