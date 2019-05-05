США: МЛС 2019
Ди Си Юнайтед
2:0
Второй тайм: 52'
Стадион: Audi Field
Коламбус Кру
26' Желтая карточкаТрапп Уилл
1:0
27' ГолLuciano Acosta
2:0
45' ПенальтиРуни Уэйн
45' Желтая карточкаФредерико Хигайн
24
Хемид
Билл
15
Бирнбом
Стив
23
Стеффен
Зак
18
Robson
XIV
11
Зарде
Гьяси
- Основной состав
-
24 Хемид БиллВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Бирнбом СтивЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Маккэн КрисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ben Olsen
- Основной состав
-
23 Стеффен ЗакВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Robson XIVПолузащитник
-
11 Зарде ГьясиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Гастон СауроЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
28 Niko Hansen
-
-
Главный тренер: Caleb Porter
Ход матча
26'
27'
1:0
45'
2:0
45'
Предыдущие игры
Ди Си Юнайтед Последние 20 матчей: +11 =5 -4Миннесота Юнайтед 1:0 Ди Си Юнайтед Коламбус Кру 0:1 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 0:2 Нью-Йорк Сити Колорадо Рэпидс 2:3 Ди Си Юнайтед
Ди Си Юнайтед 0:0 Монреаль Импакт Ди Си Юнайтед 0:4 Лос-Анджелес Орландо Сити 1:2 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 5:0 Реал Солт-Лейк Нью-Йорк Сити 0:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:0 Атланта Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:2 Коламбус Кру Чикаго Файр 0:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 3:1 Нью-Йорк Сити Ди Си Юнайтед 1:0 Торонто Ди Си Юнайтед 1:0 Даллас Ди Си Юнайтед 2:1 Чикаго Файр Ди Си Юнайтед 5:0 Монреаль Импакт Ди Си Юнайтед 3:3 Нью-Йорк Ред Буллз Ди Си Юнайтед 2:1 Миннесота Юнайтед Нью-Йорк Сити 1:1 Ди Си Юнайтед
Коламбус Кру Последние 20 матчей: +8 =3 -9Хьюстон Динамо 2:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 0:1 Ди Си Юнайтед Коламбус Кру 1:3 Портленд Тимберс Монреаль Импакт 1:0 Коламбус Кру
Коламбус Кру 1:0 Нью-Инглэнд Революшн Коламбус Кру 2:0 Атланта Юнайтед Филадельфия Юнион 3:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 1:0 Даллас Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Коламбус Кру Коламбус Кру 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз Ди Си Юнайтед 2:2 Коламбус Кру Коламбус Кру 3:2 Миннесота Юнайтед Орландо Сити 2:1 Коламбус Кру Монреаль Импакт 3:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 0:0 Филадельфия Юнион Коламбус Кру 2:1 Колорадо Рэпидс Портленд Тимберс 3:2 Коламбус Кру Даллас 0:0 Коламбус Кру
Последние игры между собой
Ди Си Юнайтед: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Коламбус Кру: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Коламбус Кру 2:0 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 0:2 Коламбус Кру МЛС Ди Си Юнайтед 3:0 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 1:1 Ди Си Юнайтед МЛС Коламбус Кру 5:0 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 1:2 Коламбус Кру МЛС Ди Си Юнайтед 2:0 Коламбус Кру МЛС Ди Си Юнайтед 0:0 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 1:1 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 0:3 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 3:0 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 1:2 Коламбус Кру МЛС Ди Си Юнайтед 3:2 Коламбус Кру МЛС Ди Си Юнайтед 1:0 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 1:0 Ди Си Юнайтед МЛС Коламбус Кру 2:1 Ди Си Юнайтед МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|4:1
|11
|6
|2
|3
|19 - 11
|20
|2.
|Ди Си Юнайтед
|2:0
|11
|6
|2
|3
|15 - 10
|20
|3.
|Монреаль Импакт
|11
|5
|2
|4
|12 - 16
|17
|4.
|Торонто
|8
|5
|1
|2
|21 - 13
|16
|5.
|Нью-Йорк Сити
|10
|3
|6
|1
|13 - 12
|15
|6.
|Коламбус Кру
|0:2
|11
|4
|1
|6
|8 - 13
|13
|7.
|Орландо Сити
|10
|3
|3
|4
|13 - 16
|12
|8.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|9
|3
|2
|4
|12 - 11
|11
|9.
|Чикаго Файр
|9
|2
|3
|4
|12 - 13
|9
|10.
|Атланта Юнайтед
|7
|2
|2
|3
|6 - 8
|8
|11.
|Цинциннати
|10
|2
|2
|6
|8 - 16
|8
|12.
|Нью-Инглэнд Революшн
|1:4
|11
|2
|2
|7
|11 - 23
|8
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|10
|7
|2
|1
|26 - 8
|23
|2.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|10
|7
|1
|2
|17 - 11
|22
|3.
|Хьюстон Динамо
|8
|6
|1
|1
|17 - 9
|19
|4.
|Сиэтл Саундерс
|1:1
|10
|5
|4
|1
|19 - 13
|19
|5.
|Даллас
|10
|5
|2
|3
|15 - 11
|17
|6.
|Миннесота Юнайтед
|1:1
|10
|4
|3
|3
|19 - 16
|15
|7.
|Реал Солт-Лейк
|0:0
|10
|3
|2
|5
|11 - 16
|11
|8.
|Спортинг Канзас-Сити
|8
|2
|4
|2
|19 - 15
|10
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|10
|2
|3
|5
|10 - 14
|9
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|9
|2
|2
|5
|12 - 19
|8
|11.
|Портленд Тимберс
|0:0
|9
|2
|2
|5
|11 - 19
|8
|12.
|Колорадо Рэпидс
|10
|0
|2
|8
|14 - 27
|2
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