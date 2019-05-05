США: МЛС 2019

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Миннесота Юнайтед
1:1
Второй тайм: 52'

Стадион:
Сиэтл Саундерс
0'
1:0
26' Гол
Ikenna Ike Opara
1:1
42' Гол
Рольдан Кристиан
45' Желтая карточка
Грегуш Ян
52'
1
Манноне
Вито
19
Метанир
Ромен
3
Ikenna
Ike
Opara
14
Brent
Kallman
4
Eric
Miller
8
Грегуш
Ян
6
Алонсо
Освальдо
20
Шуллер
Расмус
13
Ethan
Finlay
9
Angelo
Rodriguez
10
Miguel
Ibarra
I
24
Фрай
Стефан
12
Saad
Abdul-Salam
20
Ким
Ки-Хи
14
Маршалл
Чэд
11
Смит
Брэд
21
Делем
Жорди
7
Рольдан
Кристиан
70
Handwalla
Bwana
10
Лодейро
Николас
8
Родригес
Виктор
II
13
Моррис
Джордан
Миннесота Юнайтед
4-3-3
Сиэтл Саундерс
4-2-3-1

Ход матча

26'
Ikenna Ike Opara
(Грегуш Ян)
1:0
42'
1:1
Рольдан Кристиан
45'
Грегуш Ян
 

Предыдущие игры

Миннесота Юнайтед Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Миннесота Юнайтед 1:0 Ди Си Юнайтед Миннесота Юнайтед 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси Торонто 4:3 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 3:3 Нью-Йорк Сити
Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Миннесота Юнайтед Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Миннесота Юнайтед Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:3 Миннесота Юнайтед Ванкувер Уайткэпс 2:3 Миннесота Юнайтед Коламбус Кру 3:2 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси Миннесота Юнайтед 0:2 Колорадо Рэпидс Филадельфия Юнион 5:1 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Сити Миннесота Юнайтед 3:2 Портленд Тимберс Реал Солт-Лейк 1:1 Миннесота Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:1 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 2:0 Миннесота Юнайтед Даллас 2:0 Миннесота Юнайтед Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Миннесота Юнайтед
Сиэтл Саундерс Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Сиэтл Саундерс 1:1 Лос-Анджелес Сиэтл Саундерс 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес 4:1 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 3:2 Торонто
Сиэтл Саундерс 1:0 Реал Солт-Лейк Ванкувер Уайткэпс 0:0 Сиэтл Саундерс Чикаго Файр 2:4 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 2:0 Колорадо Рэпидс Сиэтл Саундерс 4:1 Цинциннати Сиэтл Саундерс 3:2 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 2:1 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Хьюстон Динамо 2:3 Сиэтл Саундерс Орландо Сити 1:2 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 4:1 Хьюстон Динамо Сиэтл Саундерс 4:0 Колорадо Рэпидс Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 0:1 Филадельфия Юнион Ванкувер Уайткэпс 1:2 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 3:1 Спортинг Канзас-Сити

Последние игры между собой

Миннесота Юнайтед: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 4
Сиэтл Саундерс: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 0
Миннесота Юнайтед 1:2 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 3:1 Миннесота Юнайтед МЛС Сиэтл Саундерс 2:1 Миннесота Юнайтед МЛС Миннесота Юнайтед 0:4 Сиэтл Саундерс МЛС

Восточная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 4:1 11 6 2 3 19 - 11 20
2. Ди Си Юнайтед 2:0 11 6 2 3 15 - 10 20
3. Монреаль Импакт 11 5 2 4 12 - 16 17
4. Торонто 8 5 1 2 21 - 13 16
5. Нью-Йорк Сити 10 3 6 1 13 - 12 15
6. Коламбус Кру 0:2 11 4 1 6 8 - 13 13
7. Орландо Сити 10 3 3 4 13 - 16 12
8. Нью-Йорк Ред Буллз 9 3 2 4 12 - 11 11
9. Чикаго Файр 9 2 3 4 12 - 13 9
10. Атланта Юнайтед 7 2 2 3 6 - 8 8
11. Цинциннати 10 2 2 6 8 - 16 8
12. Нью-Инглэнд Революшн 1:4 11 2 2 7 11 - 23 8

Западная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 10 7 2 1 26 - 8 23
2. Лос-Анджелес Гэлакси 10 7 1 2 17 - 11 22
3. Хьюстон Динамо 8 6 1 1 17 - 9 19
4. Сиэтл Саундерс 1:1 10 5 4 1 19 - 13 19
5. Даллас 10 5 2 3 15 - 11 17
6. Миннесота Юнайтед 1:1 10 4 3 3 19 - 16 15
7. Реал Солт-Лейк 0:0 10 3 2 5 11 - 16 11
8. Спортинг Канзас-Сити 8 2 4 2 19 - 15 10
9. Ванкувер Уайткэпс 10 2 3 5 10 - 14 9
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс 9 2 2 5 12 - 19 8
11. Портленд Тимберс 0:0 9 2 2 5 11 - 19 8
12. Колорадо Рэпидс 10 0 2 8 14 - 27 2
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    45'
    Грегуш Ян получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - Рольдан Кристиан бьет в цель!
  • Описание гола
    26'
    Г О О О О Л - Ике Опара бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Field. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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