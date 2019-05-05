США: МЛС 2019
Реал Солт-Лейк
0:0
Первый тайм: 12'
Стадион: Рио Тинто
Портленд Тимберс
51
Andew
Putna
15
Глэд
Джастин
14
Онуоха
Недум
13
Nick
Besler
17
Corey
Baird
50
Джонсон
Сэм
12
Steve
Clark
25
Туилома
Билл
21
Diego
Chara
- Основной состав
-
51 Andew PutnaВратарь
- Защитник
-
15 Глэд ДжастинЗащитник
-
14 Онуоха НедумЗащитник
- Защитник
-
13 Nick BeslerПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Corey BairdПолузащитник
-
50 Джонсон СэмНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Плата ЖоаоНападающий
-
12 Леннон Брукс
-
-
Главный тренер: Петке Майк
- Основной состав
-
12 Steve ClarkВратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Туилома БиллЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Diego CharaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Поло ЭндиПолузащитник
-
26 Мелано ЛукасНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Giovanni Savarese
Предыдущие игры
Реал Солт-Лейк Последние 20 матчей: +7 =4 -9Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Реал Солт-Лейк Цинциннати 0:3 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:1 Орландо Сити Сиэтл Саундерс 1:0 Реал Солт-Лейк
Реал Солт-Лейк 2:4 Даллас Лос-Анджелес 2:1 Реал Солт-Лейк Ди Си Юнайтед 5:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:0 Ванкувер Уайткэпс Хьюстон Динамо 1:1 Реал Солт-Лейк Спортинг Канзас-Сити 4:2 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:1 Спортинг Канзас-Сити Лос-Анджелес 2:3 Реал Солт-Лейк Портленд Тимберс 3:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 4:1 Нью-Инглэнд Революшн Реал Солт-Лейк 1:4 Портленд Тимберс Спортинг Канзас-Сити 1:1 Реал Солт-Лейк Атланта Юнайтед 2:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:1 Миннесота Юнайтед Реал Солт-Лейк 6:2 Лос-Анджелес Гэлакси Колорадо Рэпидс 0:6 Реал Солт-Лейк
Портленд Тимберс Последние 20 матчей: +9 =3 -8Торонто 1:2 Портленд Тимберс Коламбус Кру 1:3 Портленд Тимберс Даллас 2:1 Портленд Тимберс Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Портленд Тимберс
Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Портленд Тимберс Цинциннати 3:0 Портленд Тимберс Лос-Анджелес 4:1 Портленд Тимберс Колорадо Рэпидс 3:3 Портленд Тимберс Атланта Юнайтед 2:0 Портленд Тимберс Спортинг Канзас-Сити 2:3 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 0:0 Спортинг Канзас-Сити Сиэтл Саундерс 3:2 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 2:1 Сиэтл Саундерс Даллас 1:2 Портленд Тимберс Ванкувер Уайткэпс 2:1 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 3:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:4 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 0:0 Даллас Миннесота Юнайтед 3:2 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 3:2 Коламбус Кру
Последние игры между собой
Реал Солт-Лейк: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Портленд Тимберс: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Портленд Тимберс 1:0 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 2:2 Портленд Тимберс МЛС Портленд Тимберс 2:2 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 0:1 Портленд Тимберс МЛС Реал Солт-Лейк 0:1 Портленд Тимберс МЛС Реал Солт-Лейк 2:0 Портленд Тимберс Открытый Кубок Портленд Тимберс 0:0 Реал Солт-Лейк МЛС Портленд Тимберс 0:0 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 1:3 Портленд Тимберс МЛС Реал Солт-Лейк 1:0 Портленд Тимберс МЛС Портленд Тимберс 0:1 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 4:2 Портленд Тимберс МЛС Портленд Тимберс 0:0 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 4:2 Портленд Тимберс МЛС Портленд Тимберс 3:3 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 2:1 Портленд Тимберс Открытый Кубок
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|4:1
|11
|6
|2
|3
|19 - 11
|20
|2.
|Ди Си Юнайтед
|2:0
|11
|6
|2
|3
|15 - 10
|20
|3.
|Монреаль Импакт
|11
|5
|2
|4
|12 - 16
|17
|4.
|Торонто
|8
|5
|1
|2
|21 - 13
|16
|5.
|Нью-Йорк Сити
|10
|3
|6
|1
|13 - 12
|15
|6.
|Коламбус Кру
|0:2
|11
|4
|1
|6
|8 - 13
|13
|7.
|Орландо Сити
|10
|3
|3
|4
|13 - 16
|12
|8.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|9
|3
|2
|4
|12 - 11
|11
|9.
|Чикаго Файр
|9
|2
|3
|4
|12 - 13
|9
|10.
|Атланта Юнайтед
|7
|2
|2
|3
|6 - 8
|8
|11.
|Цинциннати
|10
|2
|2
|6
|8 - 16
|8
|12.
|Нью-Инглэнд Революшн
|1:4
|11
|2
|2
|7
|11 - 23
|8
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|10
|7
|2
|1
|26 - 8
|23
|2.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|10
|7
|1
|2
|17 - 11
|22
|3.
|Хьюстон Динамо
|8
|6
|1
|1
|17 - 9
|19
|4.
|Сиэтл Саундерс
|1:1
|10
|5
|4
|1
|19 - 13
|19
|5.
|Даллас
|10
|5
|2
|3
|15 - 11
|17
|6.
|Миннесота Юнайтед
|1:1
|10
|4
|3
|3
|19 - 16
|15
|7.
|Реал Солт-Лейк
|0:0
|10
|3
|2
|5
|11 - 16
|11
|8.
|Спортинг Канзас-Сити
|8
|2
|4
|2
|19 - 15
|10
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|10
|2
|3
|5
|10 - 14
|9
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|9
|2
|2
|5
|12 - 19
|8
|11.
|Портленд Тимберс
|0:0
|9
|2
|2
|5
|11 - 19
|8
|12.
|Колорадо Рэпидс
|10
|0
|2
|8
|14 - 27
|2
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