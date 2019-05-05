США: МЛС 2019

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Реал Солт-Лейк
0:0
Первый тайм: 12'

Стадион:
Портленд Тимберс
0' 12'
51
Andew
Putna
22
Aaron
Herrera
15
Глэд
Джастин
14
Онуоха
Недум
4
Donny
Toia
13
Nick
Besler
8
Крейлах
Дамир
7
Саварино
Джефферсон
11
Руснак
Альберт
17
Corey
Baird
50
Джонсон
Сэм
12
Steve
Clark
2
Морейра
Хорхе
33
Мабьяла
Ларрис
25
Туилома
Билл
16
Zarek
Valentin
14
Флорес
Андрес
II
22
Паредес
Кристиан
21
Diego
Chara
10
Бланко
Себастьян
8
Валери
Диего
17
Jeremy
Ebobisse
Реал Солт-Лейк
4-2-3-1
Портленд Тимберс
4-4-2

Предыдущие игры

Реал Солт-Лейк Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Реал Солт-Лейк Цинциннати 0:3 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:1 Орландо Сити Сиэтл Саундерс 1:0 Реал Солт-Лейк
Реал Солт-Лейк 2:4 Даллас Лос-Анджелес 2:1 Реал Солт-Лейк Ди Си Юнайтед 5:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:0 Ванкувер Уайткэпс Хьюстон Динамо 1:1 Реал Солт-Лейк Спортинг Канзас-Сити 4:2 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:1 Спортинг Канзас-Сити Лос-Анджелес 2:3 Реал Солт-Лейк Портленд Тимберс 3:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 4:1 Нью-Инглэнд Революшн Реал Солт-Лейк 1:4 Портленд Тимберс Спортинг Канзас-Сити 1:1 Реал Солт-Лейк Атланта Юнайтед 2:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:1 Миннесота Юнайтед Реал Солт-Лейк 6:2 Лос-Анджелес Гэлакси Колорадо Рэпидс 0:6 Реал Солт-Лейк
Портленд Тимберс Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Торонто 1:2 Портленд Тимберс Коламбус Кру 1:3 Портленд Тимберс Даллас 2:1 Портленд Тимберс Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Портленд Тимберс
Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Портленд Тимберс Цинциннати 3:0 Портленд Тимберс Лос-Анджелес 4:1 Портленд Тимберс Колорадо Рэпидс 3:3 Портленд Тимберс Атланта Юнайтед 2:0 Портленд Тимберс Спортинг Канзас-Сити 2:3 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 0:0 Спортинг Канзас-Сити Сиэтл Саундерс 3:2 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 2:1 Сиэтл Саундерс Даллас 1:2 Портленд Тимберс Ванкувер Уайткэпс 2:1 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 3:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:4 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 0:0 Даллас Миннесота Юнайтед 3:2 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 3:2 Коламбус Кру

Последние игры между собой

Реал Солт-Лейк: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Портленд Тимберс: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Портленд Тимберс 3:0 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 1:4 Портленд Тимберс МЛС Реал Солт-Лейк 2:1 Портленд Тимберс МЛС Портленд Тимберс 1:3 Реал Солт-Лейк МЛС
Портленд Тимберс 1:0 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 2:2 Портленд Тимберс МЛС Портленд Тимберс 2:2 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 0:1 Портленд Тимберс МЛС Реал Солт-Лейк 0:1 Портленд Тимберс МЛС Реал Солт-Лейк 2:0 Портленд Тимберс Открытый Кубок Портленд Тимберс 0:0 Реал Солт-Лейк МЛС Портленд Тимберс 0:0 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 1:3 Портленд Тимберс МЛС Реал Солт-Лейк 1:0 Портленд Тимберс МЛС Портленд Тимберс 0:1 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 4:2 Портленд Тимберс МЛС Портленд Тимберс 0:0 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 4:2 Портленд Тимберс МЛС Портленд Тимберс 3:3 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 2:1 Портленд Тимберс Открытый Кубок

Восточная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 4:1 11 6 2 3 19 - 11 20
2. Ди Си Юнайтед 2:0 11 6 2 3 15 - 10 20
3. Монреаль Импакт 11 5 2 4 12 - 16 17
4. Торонто 8 5 1 2 21 - 13 16
5. Нью-Йорк Сити 10 3 6 1 13 - 12 15
6. Коламбус Кру 0:2 11 4 1 6 8 - 13 13
7. Орландо Сити 10 3 3 4 13 - 16 12
8. Нью-Йорк Ред Буллз 9 3 2 4 12 - 11 11
9. Чикаго Файр 9 2 3 4 12 - 13 9
10. Атланта Юнайтед 7 2 2 3 6 - 8 8
11. Цинциннати 10 2 2 6 8 - 16 8
12. Нью-Инглэнд Революшн 1:4 11 2 2 7 11 - 23 8

Западная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 10 7 2 1 26 - 8 23
2. Лос-Анджелес Гэлакси 10 7 1 2 17 - 11 22
3. Хьюстон Динамо 8 6 1 1 17 - 9 19
4. Сиэтл Саундерс 1:1 10 5 4 1 19 - 13 19
5. Даллас 10 5 2 3 15 - 11 17
6. Миннесота Юнайтед 1:1 10 4 3 3 19 - 16 15
7. Реал Солт-Лейк 0:0 10 3 2 5 11 - 16 11
8. Спортинг Канзас-Сити 8 2 4 2 19 - 15 10
9. Ванкувер Уайткэпс 10 2 3 5 10 - 14 9
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс 9 2 2 5 12 - 19 8
11. Портленд Тимберс 0:0 9 2 2 5 11 - 19 8
12. Колорадо Рэпидс 10 0 2 8 14 - 27 2
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Rio Tinto Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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