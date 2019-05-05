США: МЛС 2019
Сан-Хосе Эрткуэйкс
1:0
Второй тайм: 90'
Стадион: Avaya Stadium
Цинциннати
6' Желтая карточкаСтанко Калеб
13' Желтая карточкаСалинас Ши
15' Желтая карточкаЭспиноса Кристиан
1:0
22' ГолNick Lima
29' Желтая карточкаNick Lima
31' Желтая карточкаForrest Lasso
51' Вторая желтая карточкаЭспиноса Кристиан
67' Желтая карточкаЭйлаш Фатей
17
Даниель
Вега
24
Nick
Lima
20
Годой
Анибал
32
Хойт
Джастин
33
Станко
Калеб
27
Эйлаш
Фатей
93
Сайеф
Кеннет
- Основной состав
-
17 Даниель ВегаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Nick LimaЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Годой АнибалПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
37 Кашия ГурамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
93 Judson
-
Главный тренер: Matias Almeyda
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Хойт ДжастинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Станко КалебПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Эйлаш ФатейПолузащитник
-
93 Сайеф КеннетНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Хагглунд НикЗащитник
-
15 Allan CruzПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Alan Koch
Ход матча
6'
13'
22'
1:0
29'
31'
67'
72'
Предыдущие игры
Сан-Хосе Эрткуэйкс Последние 20 матчей: +3 =4 -13Даллас 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сиэтл Саундерс 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Спортинг Канзас-Сити Хьюстон Динамо 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс
Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Портленд Тимберс Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:5 Лос-Анджелес Нью-Йорк Ред Буллз 4:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:3 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Монреаль Импакт Сиэтл Саундерс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Колорадо Рэпидс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:3 Нью-Йорк Ред Буллз Хьюстон Динамо 3:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:4 Атланта Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:5 Спортинг Канзас-Сити Ванкувер Уайткэпс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Даллас Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:3 Ванкувер Уайткэпс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Торонто
Цинциннати Последние 20 матчей: +9 =4 -7Филадельфия Юнион 2:0 Цинциннати Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Цинциннати Цинциннати 0:3 Реал Солт-Лейк Лос-Анджелес 2:0 Цинциннати
Цинциннати 1:1 Спортинг Канзас-Сити Цинциннати 0:2 Филадельфия Юнион Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Цинциннати Цинциннати 3:0 Портленд Тимберс Атланта Юнайтед 1:1 Цинциннати Сиэтл Саундерс 4:1 Цинциннати Цинциннати 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз-2 Цинциннати 1:1 Нэшвилл Нэшвилл 3:3 Цинциннати Питтсбург Риверхаундз 0:0 Цинциннати Цинциннати 3:0 Инди Илевен Ричмонд Кикерс 1:4 Цинциннати Пенн 1:2 Цинциннати Цинциннати 4:3 Торонто-2 Луисвилл Сити 0:1 Цинциннати Цинциннати 2:1 Питтсбург Риверхаундз
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|11
|6
|2
|3
|21 - 11
|20
|2.
|Ди Си Юнайтед
|11
|6
|2
|3
|16 - 11
|20
|3.
|Монреаль Импакт
|11
|5
|2
|4
|12 - 16
|17
|4.
|Торонто
|8
|5
|1
|2
|21 - 13
|16
|5.
|Нью-Йорк Сити
|10
|3
|6
|1
|13 - 12
|15
|6.
|Коламбус Кру
|11
|4
|1
|6
|9 - 14
|13
|7.
|Орландо Сити
|10
|3
|3
|4
|13 - 16
|12
|8.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|9
|3
|2
|4
|12 - 11
|11
|9.
|Чикаго Файр
|0:0
|10
|2
|4
|4
|12 - 13
|10
|10.
|Атланта Юнайтед
|7
|2
|2
|3
|6 - 8
|8
|11.
|Цинциннати
|0:1
|11
|2
|2
|7
|8 - 17
|8
|12.
|Нью-Инглэнд Революшн
|11
|2
|2
|7
|11 - 25
|8
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|0:0
|11
|7
|3
|1
|26 - 8
|24
|2.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|10
|7
|1
|2
|17 - 11
|22
|3.
|Хьюстон Динамо
|8
|6
|1
|1
|17 - 9
|19
|4.
|Сиэтл Саундерс
|10
|5
|4
|1
|19 - 13
|19
|5.
|Даллас
|10
|5
|2
|3
|15 - 11
|17
|6.
|Миннесота Юнайтед
|10
|4
|3
|3
|19 - 16
|15
|7.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|1:0
|10
|3
|2
|5
|13 - 19
|11
|8.
|Спортинг Канзас-Сити
|8
|2
|4
|2
|19 - 15
|10
|9.
|Портленд Тимберс
|9
|3
|1
|5
|13 - 20
|10
|10.
|Реал Солт-Лейк
|10
|3
|1
|6
|12 - 18
|10
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|10
|2
|3
|5
|10 - 14
|9
|12.
|Колорадо Рэпидс
|10
|0
|2
|8
|14 - 27
|2
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