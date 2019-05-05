США: МЛС 2019

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Сан-Хосе Эрткуэйкс
1:0
Второй тайм: 90'

Стадион:
Цинциннати
0'
6' Желтая карточка
Станко Калеб
13' Желтая карточка
Салинас Ши
15' Желтая карточка
Эспиноса Кристиан
1:0
22' Гол
Nick Lima
29' Желтая карточка
Nick Lima
31' Желтая карточка
Forrest Lasso
51' Вторая желтая карточка
Эспиноса Кристиан
67' Желтая карточка
Эйлаш Фатей
90'
17
Даниель
Вега
22
Tommy
Thompson
31
Каммингс
Харольд
23
Юнгвирт
Флориан
24
Nick
Lima
14
Jackson
Yueill
10
Эспиноса
Кристиан
7
Эрикссон
Магнус
I
20
Годой
Анибал
6
Салинас
Ши
9
Хюсен
Дэнни
22
Тытонь
Пшемыслав
32
Хойт
Джастин
3
Forrest
Lasso
2
Уостон
Кендаль
17
Депланье
Матье
24
Frankie
Amaya
33
Станко
Калеб
8
Victor
Ulloa
27
Эйлаш
Фатей
93
Сайеф
Кеннет
11
Мэттокс
Даррен
Сан-Хосе Эрткуэйкс
4-1-4-1
Цинциннати
4-4-2

Ход матча

6'
 
Станко Калеб
13'
Салинас Ши
 
15'
Эспиноса Кристиан
 
22'
Nick Lima
(Эспиноса Кристиан)
1:0
29'
Nick Lima
 
31'
 
Forrest Lasso
51'
Эспиноса Кристиан
 
65'
 
Ледесма Эммануэль
Мэттокс Даррен
67'
 
Лама Ролан
Frankie Amaya
67'
 
Эйлаш Фатей
72'
Judson
Салинас Ши
 
79'
 
Ади Фанендо
Хойт Джастин
81'
Кашия Гурам
Tommy Thompson
 
90'
Вондоловски Крис
Годой Анибал
 

Предыдущие игры

Сан-Хосе Эрткуэйкс Последние 20 матчей: +3 =4 -13
Даллас 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сиэтл Саундерс 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Спортинг Канзас-Сити Хьюстон Динамо 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс
Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Портленд Тимберс Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:5 Лос-Анджелес Нью-Йорк Ред Буллз 4:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:3 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Монреаль Импакт Сиэтл Саундерс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Колорадо Рэпидс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:3 Нью-Йорк Ред Буллз Хьюстон Динамо 3:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:4 Атланта Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:5 Спортинг Канзас-Сити Ванкувер Уайткэпс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Даллас Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:3 Ванкувер Уайткэпс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Торонто
Цинциннати Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Филадельфия Юнион 2:0 Цинциннати Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Цинциннати Цинциннати 0:3 Реал Солт-Лейк Лос-Анджелес 2:0 Цинциннати
Цинциннати 1:1 Спортинг Канзас-Сити Цинциннати 0:2 Филадельфия Юнион Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Цинциннати Цинциннати 3:0 Портленд Тимберс Атланта Юнайтед 1:1 Цинциннати Сиэтл Саундерс 4:1 Цинциннати Цинциннати 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз-2 Цинциннати 1:1 Нэшвилл Нэшвилл 3:3 Цинциннати Питтсбург Риверхаундз 0:0 Цинциннати Цинциннати 3:0 Инди Илевен Ричмонд Кикерс 1:4 Цинциннати Пенн 1:2 Цинциннати Цинциннати 4:3 Торонто-2 Луисвилл Сити 0:1 Цинциннати Цинциннати 2:1 Питтсбург Риверхаундз

Восточная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 11 6 2 3 21 - 11 20
2. Ди Си Юнайтед 11 6 2 3 16 - 11 20
3. Монреаль Импакт 11 5 2 4 12 - 16 17
4. Торонто 8 5 1 2 21 - 13 16
5. Нью-Йорк Сити 10 3 6 1 13 - 12 15
6. Коламбус Кру 11 4 1 6 9 - 14 13
7. Орландо Сити 10 3 3 4 13 - 16 12
8. Нью-Йорк Ред Буллз 9 3 2 4 12 - 11 11
9. Чикаго Файр 0:0 10 2 4 4 12 - 13 10
10. Атланта Юнайтед 7 2 2 3 6 - 8 8
11. Цинциннати 0:1 11 2 2 7 8 - 17 8
12. Нью-Инглэнд Революшн 11 2 2 7 11 - 25 8

Западная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 0:0 11 7 3 1 26 - 8 24
2. Лос-Анджелес Гэлакси 10 7 1 2 17 - 11 22
3. Хьюстон Динамо 8 6 1 1 17 - 9 19
4. Сиэтл Саундерс 10 5 4 1 19 - 13 19
5. Даллас 10 5 2 3 15 - 11 17
6. Миннесота Юнайтед 10 4 3 3 19 - 16 15
7. Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 10 3 2 5 13 - 19 11
8. Спортинг Канзас-Сити 8 2 4 2 19 - 15 10
9. Портленд Тимберс 9 3 1 5 13 - 20 10
10. Реал Солт-Лейк 10 3 1 6 12 - 18 10
11. Ванкувер Уайткэпс 10 2 3 5 10 - 14 9
12. Колорадо Рэпидс 10 0 2 8 14 - 27 2
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    31'
    Forrest Lasso получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    29'
    Nick Lima получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Nick Lima бьет в цель!
  • Желтая карточка
    15'
    Эспиноса Кристиан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    13'
    Салинас Ши получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    6'
    Станко Калеб получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Avaya Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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