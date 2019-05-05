США: МЛС 2019
Лос-Анджелес
0:0
Второй тайм: 62'
Стадион: Banc of California Stadium
Чикаго Файр
25' Желтая карточкаБейташур Стивен
25' Желтая карточкаJorge Corrales
41' Желтая карточкаШвайнштайгер Бастиан
10
Вела
Карлос
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Вела КарлосНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Lee NguyenНападающий
-
18 Joshua Perez
-
-
Главный тренер: Брэдли Боб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
17 Diego CamposЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Veljko Paunovic
Ход матча
25'
25'
Предыдущие игры
Лос-Анджелес Последние 20 матчей: +11 =5 -4Сиэтл Саундерс 1:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 4:1 Сиэтл Саундерс Ванкувер Уайткэпс 1:0 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:0 Цинциннати
Ди Си Юнайтед 0:4 Лос-Анджелес Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:5 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:1 Реал Солт-Лейк Нью-Йорк Сити 2:2 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 4:1 Портленд Тимберс Лос-Анджелес 2:1 Спортинг Канзас-Сити Лос-Анджелес 2:3 Реал Солт-Лейк Спортинг Канзас-Сити 2:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:2 Ванкувер Уайткэпс Лос-Анджелес 4:2 Хьюстон Динамо Колорадо Рэпидс 0:3 Лос-Анджелес Чикаго Файр 3:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес 1:1 Нью-Инглэнд Революшн Торонто 2:4 Лос-Анджелес Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Лос-Анджелес
Чикаго Файр Последние 20 матчей: +4 =6 -10Монреаль Импакт 1:0 Чикаго Файр Нью-Йорк Сити 1:0 Чикаго Файр Чикаго Файр 4:1 Колорадо Рэпидс Чикаго Файр 1:1 Ванкувер Уайткэпс
Торонто 2:2 Чикаго Файр Чикаго Файр 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз Чикаго Файр 2:4 Сиэтл Саундерс Чикаго Файр 1:1 Орландо Сити Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Чикаго Файр Чикаго Файр 0:0 Ди Си Юнайтед Атланта Юнайтед 2:1 Чикаго Файр Ди Си Юнайтед 2:1 Чикаго Файр Чикаго Файр 3:1 Лос-Анджелес Нью-Йорк Сити 2:0 Чикаго Файр Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Чикаго Файр Чикаго Файр 4:0 Орландо Сити Бавария 4:0 Чикаго Файр Чикаго Файр 1:1 Коламбус Кру Монреаль Импакт 2:1 Чикаго Файр Чикаго Файр 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз
Последние игры между собой
Лос-Анджелес: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Чикаго Файр: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|11
|6
|2
|3
|21 - 11
|20
|2.
|Ди Си Юнайтед
|11
|6
|2
|3
|16 - 11
|20
|3.
|Монреаль Импакт
|11
|5
|2
|4
|12 - 16
|17
|4.
|Торонто
|8
|5
|1
|2
|21 - 13
|16
|5.
|Нью-Йорк Сити
|10
|3
|6
|1
|13 - 12
|15
|6.
|Коламбус Кру
|11
|4
|1
|6
|9 - 14
|13
|7.
|Орландо Сити
|10
|3
|3
|4
|13 - 16
|12
|8.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|9
|3
|2
|4
|12 - 11
|11
|9.
|Чикаго Файр
|0:0
|10
|2
|4
|4
|12 - 13
|10
|10.
|Атланта Юнайтед
|7
|2
|2
|3
|6 - 8
|8
|11.
|Цинциннати
|0:1
|11
|2
|2
|7
|8 - 17
|8
|12.
|Нью-Инглэнд Революшн
|11
|2
|2
|7
|11 - 25
|8
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|0:0
|11
|7
|3
|1
|26 - 8
|24
|2.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|10
|7
|1
|2
|17 - 11
|22
|3.
|Хьюстон Динамо
|8
|6
|1
|1
|17 - 9
|19
|4.
|Сиэтл Саундерс
|10
|5
|4
|1
|19 - 13
|19
|5.
|Даллас
|10
|5
|2
|3
|15 - 11
|17
|6.
|Миннесота Юнайтед
|10
|4
|3
|3
|19 - 16
|15
|7.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|1:0
|10
|3
|2
|5
|13 - 19
|11
|8.
|Спортинг Канзас-Сити
|8
|2
|4
|2
|19 - 15
|10
|9.
|Портленд Тимберс
|9
|3
|1
|5
|13 - 20
|10
|10.
|Реал Солт-Лейк
|10
|3
|1
|6
|12 - 18
|10
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|10
|2
|3
|5
|10 - 14
|9
|12.
|Колорадо Рэпидс
|10
|0
|2
|8
|14 - 27
|2
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