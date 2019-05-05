США: МЛС 2019

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Лос-Анджелес
0:0
Второй тайм: 62'

Стадион:
Чикаго Файр
0'
25' Желтая карточка
Бейташур Стивен
25' Желтая карточка
Jorge Corrales
41' Желтая карточка
Швайнштайгер Бастиан
62'
1
Миллер
Тайлер
3
Бейташур
Стивен
25
Walker
Zimmerman
4
Eddie
Segura
2
Jordan
Harvey
7
Latif
Blessing
20
Eduard
Atuesta
14
Mark
Anthony
Kaye
10
Вела
Карлос
21
Christian
Ramirez
II
9
Diego
Rossi
1
David
Ousted
11
Франковски
Пшемыслав
4
Каппелхоф
Йохан
31
Швайнштайгер
Бастиан
25
Jorge
Corrales
14
Djordje
Mihailovic
6
Маккарти
Дакс
9
Charles
Sapong
20
Гайтан
Николас
10
Катай
Александар
23
Николич
Неманья
Лос-Анджелес
4-3-3
Чикаго Файр
4-2-3-1

Ход матча

25'
Бейташур Стивен
 
25'
 
Jorge Corrales
41'
 
Швайнштайгер Бастиан

Предыдущие игры

Лос-Анджелес Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Сиэтл Саундерс 1:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 4:1 Сиэтл Саундерс Ванкувер Уайткэпс 1:0 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:0 Цинциннати
Ди Си Юнайтед 0:4 Лос-Анджелес Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:5 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:1 Реал Солт-Лейк Нью-Йорк Сити 2:2 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 4:1 Портленд Тимберс Лос-Анджелес 2:1 Спортинг Канзас-Сити Лос-Анджелес 2:3 Реал Солт-Лейк Спортинг Канзас-Сити 2:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:2 Ванкувер Уайткэпс Лос-Анджелес 4:2 Хьюстон Динамо Колорадо Рэпидс 0:3 Лос-Анджелес Чикаго Файр 3:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес 1:1 Нью-Инглэнд Революшн Торонто 2:4 Лос-Анджелес Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Лос-Анджелес
Чикаго Файр Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Монреаль Импакт 1:0 Чикаго Файр Нью-Йорк Сити 1:0 Чикаго Файр Чикаго Файр 4:1 Колорадо Рэпидс Чикаго Файр 1:1 Ванкувер Уайткэпс
Торонто 2:2 Чикаго Файр Чикаго Файр 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз Чикаго Файр 2:4 Сиэтл Саундерс Чикаго Файр 1:1 Орландо Сити Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Чикаго Файр Чикаго Файр 0:0 Ди Си Юнайтед Атланта Юнайтед 2:1 Чикаго Файр Ди Си Юнайтед 2:1 Чикаго Файр Чикаго Файр 3:1 Лос-Анджелес Нью-Йорк Сити 2:0 Чикаго Файр Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Чикаго Файр Чикаго Файр 4:0 Орландо Сити Бавария 4:0 Чикаго Файр Чикаго Файр 1:1 Коламбус Кру Монреаль Импакт 2:1 Чикаго Файр Чикаго Файр 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз

Последние игры между собой

Лос-Анджелес: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Чикаго Файр: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Чикаго Файр 3:1 Лос-Анджелес МЛС

Восточная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 11 6 2 3 21 - 11 20
2. Ди Си Юнайтед 11 6 2 3 16 - 11 20
3. Монреаль Импакт 11 5 2 4 12 - 16 17
4. Торонто 8 5 1 2 21 - 13 16
5. Нью-Йорк Сити 10 3 6 1 13 - 12 15
6. Коламбус Кру 11 4 1 6 9 - 14 13
7. Орландо Сити 10 3 3 4 13 - 16 12
8. Нью-Йорк Ред Буллз 9 3 2 4 12 - 11 11
9. Чикаго Файр 0:0 10 2 4 4 12 - 13 10
10. Атланта Юнайтед 7 2 2 3 6 - 8 8
11. Цинциннати 0:1 11 2 2 7 8 - 17 8
12. Нью-Инглэнд Революшн 11 2 2 7 11 - 25 8

Западная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 0:0 11 7 3 1 26 - 8 24
2. Лос-Анджелес Гэлакси 10 7 1 2 17 - 11 22
3. Хьюстон Динамо 8 6 1 1 17 - 9 19
4. Сиэтл Саундерс 10 5 4 1 19 - 13 19
5. Даллас 10 5 2 3 15 - 11 17
6. Миннесота Юнайтед 10 4 3 3 19 - 16 15
7. Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 10 3 2 5 13 - 19 11
8. Спортинг Канзас-Сити 8 2 4 2 19 - 15 10
9. Портленд Тимберс 9 3 1 5 13 - 20 10
10. Реал Солт-Лейк 10 3 1 6 12 - 18 10
11. Ванкувер Уайткэпс 10 2 3 5 10 - 14 9
12. Колорадо Рэпидс 10 0 2 8 14 - 27 2
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    41'
    Швайнштайгер Бастиан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    25'
    Jorge Corrales получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    25'
    Бейташур Стивен получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Banc of California Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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