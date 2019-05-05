Австрия: Бундеслига. Чемпионская группа 2018-2019

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  4. Бундеслига. Чемпионская группа 2018-2019
Санкт-Пёльтен
0:1
Второй тайм: 90+'

Стадион:
Штурм
0'
0:1
4' Гол
Пинк Маркус
8' Желтая карточка
Инголич Сандро
24' Желтая карточка
Husein Balic
31' Красная карточка
Кох Фабиан
41' Желтая карточка
Хирлэндер Штефан
46' Желтая карточка
Янтшер Якоб
57' Желтая карточка
Раснер Мартин
68' Желтая карточка
Daniel Schuetz
69' Желтая карточка
Эже Эмека
90' Желтая карточка
 90'+3
1
Christoph
Riegler
3
Luan
IX
8
Michael
Ambichl
6
Daniel
Petrovic
22
Инголич
Сандро
10
Луксбахер
Даниэль
24
Раснер
Мартин
23
Хаас
Мануэль
14
Husein
Balic
39
Robert
Ljubicic
7
Гартлер
Рене
27
Зибенхандль
Йорг
26
Кох
Фабиан
23
Шпендльхофер
Лукас
35
Марешиц
Дарио
4
Шраммель
Томас
19
Домингес
Хуан
18
Хузпек
Филипп
25
Хирлэндер
Штефан
9
Китеишвили
Отар
13
Янтшер
Якоб
14
Пинк
Маркус
Санкт-Пёльтен
3-4-3
Штурм
4-1-4-1

Ход матча

4'
0:1
Пинк Маркус
8'
Инголич Сандро
 
24'
Husein Balic
 
31'
 
Кох Фабиан
41'
 
Хирлэндер Штефан
46'
 
Ivan Ljubic
Хузпек Филипп
46'
 
Янтшер Якоб
57'
Раснер Мартин
 
60'
Daniel Schuetz
Michael Ambichl
 
65'
 
Эже Эмека
Пинк Маркус
68'
Daniel Schuetz
 
69'
 
Эже Эмека
76'
Alexandar Vucenovic
Луксбахер Даниэль
 
88'
 
Грозурек Лукас
Эже Эмека
90'
Дрешер Даниэль
Раснер Мартин
 
90'
 

Предыдущие игры

Санкт-Пёльтен Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Санкт-Пёльтен 1:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:2 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 1:1 Ред Булл Зальцбург ЛАСК 0:0 Санкт-Пёльтен
Санкт-Пёльтен 1:3 Вольфсбергер Штурм 0:1 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:1 Маттерсбург Адмира 3:2 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:4 Рапид Вена Хартберг 1:1 Санкт-Пёльтен ЛАСК 6:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 2:0 Олимпия Любляна Хаммарбю 1:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 2:2 Шкендия Санкт-Пёльтен 2:1 Рид Санкт-Пёльтен 3:0 Блау-Вайс Линц Санкт-Пёльтен 4:2 Амштеттен Ред Булл Зальцбург 5:1 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 2:1 Альтах Аустрия Вена 2:0 Санкт-Пёльтен
Штурм Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Штурм 2:3 ЛАСК ЛАСК 1:2 Штурм Штурм 1:2 Вольфсбергер Ред Булл Зальцбург 3:1 Штурм
Аустрия Вена 0:1 Штурм Штурм 0:1 Санкт-Пёльтен Штурм 2:1 Капфенберг Штурм 1:0 Аустрия Вена Ред Булл Зальцбург 0:0 Штурм Штурм 0:3 ЛАСК Маттерсбург 1:1 Штурм Штурм 1:1 Домжале Штурм 4:3 Амштеттен Штурм 2:1 Аустрия Клагенфурт Штурм 2:3 Раннерс Штурм 1:1 Хорсенс Лех 1:2 Штурм Штурм 9:0 Вайц Штурм 2:2 Форвертс Штайр Штурм 3:0 Адмира

Последние игры между собой

Санкт-Пёльтен: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 6
Штурм: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 6
Штурм 0:1 Санкт-Пёльтен Бундеслига Штурм 0:0 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 2:0 Штурм Бундеслига Санкт-Пёльтен 1:5 Штурм Бундеслига
Штурм 3:2 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 0:3 Штурм Бундеслига Штурм 3:2 Санкт-Пёльтен Бундеслига Штурм 3:2 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 2:1 Штурм Бундеслига Штурм 1:2 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 1:1 Штурм Кубок Санкт-Пёльтен 1:3 Штурм Бундеслига Санкт-Пёльтен 1:0 Штурм Кубок Австрии
Команда И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 6 4 1 1 15 - 6 40
2. ЛАСК 3:0 7 3 2 2 12 - 8 34
3. Вольфсбергер 0:3 7 3 1 3 9 - 13 25
4. Штурм 1:0 7 3 0 4 8 - 10 24
5. Аустрия Вена 6 1 3 2 8 - 12 21
6. Санкт-Пёльтен 0:1 7 1 3 3 6 - 9 21
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    41'
    Хирлэндер Штефан получил желтую карточку от судьи
  • 31'
    УДАЛЕНИЕ! - Кох Фабиан увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Желтая карточка
    24'
    Husein Balic получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    8'
    Инголич Сандро получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Пинк Маркус бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на NV Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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