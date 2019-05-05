Австрия: Бундеслига. Чемпионская группа 2018-2019
Санкт-Пёльтен
0:1
Второй тайм: 90+'
Стадион: НВ Арена
Штурм
0:1
4' ГолПинк Маркус
8' Желтая карточкаИнголич Сандро
24' Желтая карточкаHusein Balic
31' Красная карточкаКох Фабиан
41' Желтая карточкаХирлэндер Штефан
46' Желтая карточкаЯнтшер Якоб
57' Желтая карточкаРаснер Мартин
68' Желтая карточкаDaniel Schuetz
69' Желтая карточкаЭже Эмека
3
Luan
IX
23
Хаас
Мануэль
14
Husein
Balic
26
Кох
Фабиан
13
Янтшер
Якоб
14
Пинк
Маркус
- Основной состав
- Вратарь
-
3 Luan IXЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Хаас МануэльПолузащитник
-
14 Husein BalicНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
18 Roko MislovПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Ranko Popovic
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Кох ФабианЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Янтшер ЯкобПолузащитник
-
14 Пинк МаркусНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Ivan LjubicПолузащитник
-
37 Эже ЭмекаНападающий
-
Главный тренер: Roman Maehlich
Ход матча
4'
0:1
24'
31'
41'
46'
57'
65'
68'
69'
90'
Предыдущие игры
Санкт-Пёльтен Последние 20 матчей: +6 =5 -9Санкт-Пёльтен 1:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:2 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 1:1 Ред Булл Зальцбург ЛАСК 0:0 Санкт-Пёльтен
Санкт-Пёльтен 1:3 Вольфсбергер Штурм 0:1 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:1 Маттерсбург Адмира 3:2 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:4 Рапид Вена Хартберг 1:1 Санкт-Пёльтен ЛАСК 6:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 2:0 Олимпия Любляна Хаммарбю 1:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 2:2 Шкендия Санкт-Пёльтен 2:1 Рид Санкт-Пёльтен 3:0 Блау-Вайс Линц Санкт-Пёльтен 4:2 Амштеттен Ред Булл Зальцбург 5:1 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 2:1 Альтах Аустрия Вена 2:0 Санкт-Пёльтен
Штурм Последние 20 матчей: +9 =5 -6Штурм 2:3 ЛАСК ЛАСК 1:2 Штурм Штурм 1:2 Вольфсбергер Ред Булл Зальцбург 3:1 Штурм
Аустрия Вена 0:1 Штурм Штурм 0:1 Санкт-Пёльтен Штурм 2:1 Капфенберг Штурм 1:0 Аустрия Вена Ред Булл Зальцбург 0:0 Штурм Штурм 0:3 ЛАСК Маттерсбург 1:1 Штурм Штурм 1:1 Домжале Штурм 4:3 Амштеттен Штурм 2:1 Аустрия Клагенфурт Штурм 2:3 Раннерс Штурм 1:1 Хорсенс Лех 1:2 Штурм Штурм 9:0 Вайц Штурм 2:2 Форвертс Штайр Штурм 3:0 Адмира
Последние игры между собой
Санкт-Пёльтен: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 6
Штурм: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 6
Штурм 3:2 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 0:3 Штурм Бундеслига Штурм 3:2 Санкт-Пёльтен Бундеслига Штурм 3:2 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 2:1 Штурм Бундеслига Штурм 1:2 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 1:1 Штурм Кубок Санкт-Пёльтен 1:3 Штурм Бундеслига Санкт-Пёльтен 1:0 Штурм Кубок Австрии
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|6
|4
|1
|1
|15 - 6
|40
|2.
|ЛАСК
|3:0
|7
|3
|2
|2
|12 - 8
|34
|3.
|Вольфсбергер
|0:3
|7
|3
|1
|3
|9 - 13
|25
|4.
|Штурм
|1:0
|7
|3
|0
|4
|8 - 10
|24
|5.
|Аустрия Вена
|6
|1
|3
|2
|8 - 12
|21
|6.
|Санкт-Пёльтен
|0:1
|7
|1
|3
|3
|6 - 9
|21
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