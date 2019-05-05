Австрия: Бундеслига. Чемпионская группа 2018-2019
ЛАСК
3:0
Второй тайм: 90+'
Стадион: TGW Arena
Вольфсбергер
1:0
23' ГолТетте Самуэл
25' Желтая карточкаФризенбихлер Кевин
31' Желтая карточкаХолланд Джеймс
42' Желтая карточкаРицмайер Марсель
45' Желтая карточкаКлаусс Жоао
2:0
49' Гол в свои воротаMichael Novak
65' Вторая желтая карточкаХолланд Джеймс
81' Желтая карточкаSekou Koita
82' Желтая карточкаПогатец Эмануэль
85' Желтая карточкаРнич Неманья
88' Вторая желтая карточкаРнич Неманья
3:0
90' ПенальтиУлльманн Максимилиан
20
Тетте
Самуэл
15
Рнич
Неманья
22
Sekou
Koita
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Тетте СамуэлНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Oliver Glasner
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Рнич НеманьяЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Sekou KoitaНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Шмид РоманоНападающий
-
-
30 Amar Hodzic
-
Главный тренер: Илзер Кристиан
Ход матча
23'
1:0
31'
42'
45'
49'
2:0
65'
81'
82'
85'
88'
90'
Предыдущие игры
ЛАСК Последние 20 матчей: +13 =4 -3Штурм 2:3 ЛАСК ЛАСК 1:2 Штурм Аустрия Вена 2:2 ЛАСК ЛАСК 0:0 Санкт-Пёльтен
ЛАСК 0:2 Ред Булл Зальцбург ЛАСК 1:1 Рапид Вена Вольфсбергер 0:3 ЛАСК ЛАСК 2:0 Аустрия Клагенфурт Альтах 1:2 ЛАСК ЛАСК 2:0 Ваккер Инсбрук Штурм 0:3 ЛАСК ЛАСК 2:0 Аустрия Вена ЛАСК 6:0 Санкт-Пёльтен ЛАСК 5:0 Амштеттен Вентспилс 1:4 ЛАСК Дандолк 0:3 ЛАСК Тянцзинь Тэда 1:1 ЛАСК ЛАСК 8:2 Ваттенс Лиферинг 1:1 ЛАСК ЛАСК 2:1 Маттерсбург
Вольфсбергер Последние 20 матчей: +6 =7 -7Вольфсбергер 2:1 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 3:1 Вольфсбергер Штурм 1:2 Вольфсбергер Вольфсбергер 1:1 Аустрия Вена
Санкт-Пёльтен 1:3 Вольфсбергер Вольфсбергер 0:3 ЛАСК Вольфсбергер 2:2 Адмира Хартберг 1:1 Вольфсбергер Ред Булл Зальцбург 3:0 Вольфсбергер Вольфсбергер 0:0 Альтах Целе 1:4 Вольфсбергер Ахмат 2:1 Вольфсбергер БАТЭ 1:2 Вольфсбергер Лиферинг 0:0 Вольфсбергер Вольфсбергер 0:1 Рид Вольфсбергер 5:3 Капфенберг РБ Лейпциг 1:0 Вольфсбергер Ваккер Инсбрук 0:0 Вольфсбергер Вольфсбергер 1:1 ЛАСК Штурм 3:0 Вольфсбергер
Последние игры между собой
ЛАСК: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 1
Вольфсбергер: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 5
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|6
|4
|1
|1
|15 - 6
|40
|2.
|ЛАСК
|3:0
|7
|3
|2
|2
|12 - 8
|34
|3.
|Вольфсбергер
|0:3
|7
|3
|1
|3
|9 - 13
|25
|4.
|Штурм
|1:0
|7
|3
|0
|4
|8 - 10
|24
|5.
|Аустрия Вена
|6
|1
|3
|2
|8 - 12
|21
|6.
|Санкт-Пёльтен
|0:1
|7
|1
|3
|3
|6 - 9
|21
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