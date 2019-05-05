Австрия: Бундеслига. Чемпионская группа 2018-2019

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  4. Бундеслига. Чемпионская группа 2018-2019
ЛАСК
3:0
Второй тайм: 90+'

Стадион:
Вольфсбергер
0'
1:0
23' Гол
Тетте Самуэл
25' Желтая карточка
Фризенбихлер Кевин
31' Желтая карточка
Холланд Джеймс
42' Желтая карточка
Рицмайер Марсель
45' Желтая карточка
Клаусс Жоао
2:0
49' Гол в свои ворота
Michael Novak
65' Вторая желтая карточка
Холланд Джеймс
81' Желтая карточка
Sekou Koita
82' Желтая карточка
Погатец Эмануэль
85' Желтая карточка
Рнич Неманья
88' Вторая желтая карточка
Рнич Неманья
3:0
90' Пенальти
Улльманн Максимилиан
90'+3
1
Шлагер
Александр
15
Рамсебнер
Кристиан
18
Gernot
Trauner
6
Philipp
Wiesinger
26
Reinhold
Ranftl
25
Холланд
Джеймс
8
Peter
Michorl
13
Улльманн
Максимилиан
27
Thomas
Goiginger
9
Клаусс
Жоао
20
Тетте
Самуэл
31
Кофлер
Александр
27
Michael
Novak
26
Золльбауэр
Михаэль
15
Рнич
Неманья
7
Шмиц
Лукаш
24
Верницниг
Кристофер
19
Sven
Sprangler
8
Рицмайер
Марсель
10
Линдль
Михаэль
22
Sekou
Koita
28
Фризенбихлер
Кевин
ЛАСК
3-4-3
Вольфсбергер
4-4-2

Ход матча

23'
Тетте Самуэл
(Peter Michorl)
1:0
25'
 
Фризенбихлер Кевин
31'
Холланд Джеймс
 
42'
 
Рицмайер Марсель
45'
Клаусс Жоао
 
49'
Michael Novak
2:0
65'
Холланд Джеймс
 
68'
Погатец Эмануэль
Клаусс Жоао
 
69'
 
Шмид Романо
Michael Novak
75'
Dominik Frieser
Тетте Самуэл
 
75'
 
Amar Hodzic
Sven Sprangler
81'
 
Sekou Koita
82'
Погатец Эмануэль
 
83'
 
Нутц Джеральд
Sekou Koita
85'
 
Рнич Неманья
88'
 
Рнич Неманья
90'
Улльманн Максимилиан
3:0
90'
Florian Jamnig
Thomas Goiginger
 

Предыдущие игры

ЛАСК Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Штурм 2:3 ЛАСК ЛАСК 1:2 Штурм Аустрия Вена 2:2 ЛАСК ЛАСК 0:0 Санкт-Пёльтен
ЛАСК 0:2 Ред Булл Зальцбург ЛАСК 1:1 Рапид Вена Вольфсбергер 0:3 ЛАСК ЛАСК 2:0 Аустрия Клагенфурт Альтах 1:2 ЛАСК ЛАСК 2:0 Ваккер Инсбрук Штурм 0:3 ЛАСК ЛАСК 2:0 Аустрия Вена ЛАСК 6:0 Санкт-Пёльтен ЛАСК 5:0 Амштеттен Вентспилс 1:4 ЛАСК Дандолк 0:3 ЛАСК Тянцзинь Тэда 1:1 ЛАСК ЛАСК 8:2 Ваттенс Лиферинг 1:1 ЛАСК ЛАСК 2:1 Маттерсбург
Вольфсбергер Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Вольфсбергер 2:1 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 3:1 Вольфсбергер Штурм 1:2 Вольфсбергер Вольфсбергер 1:1 Аустрия Вена
Санкт-Пёльтен 1:3 Вольфсбергер Вольфсбергер 0:3 ЛАСК Вольфсбергер 2:2 Адмира Хартберг 1:1 Вольфсбергер Ред Булл Зальцбург 3:0 Вольфсбергер Вольфсбергер 0:0 Альтах Целе 1:4 Вольфсбергер Ахмат 2:1 Вольфсбергер БАТЭ 1:2 Вольфсбергер Лиферинг 0:0 Вольфсбергер Вольфсбергер 0:1 Рид Вольфсбергер 5:3 Капфенберг РБ Лейпциг 1:0 Вольфсбергер Ваккер Инсбрук 0:0 Вольфсбергер Вольфсбергер 1:1 ЛАСК Штурм 3:0 Вольфсбергер

Последние игры между собой

ЛАСК: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 1
Вольфсбергер: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 5
Вольфсбергер 0:3 ЛАСК Бундеслига Вольфсбергер 1:1 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 2:0 Вольфсбергер Бундеслига ЛАСК 1:3 Вольфсбергер Бундеслига
Вольфсбергер 0:3 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 2:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:0 ЛАСК Бундеслига Вольфсбергер 3:3 ЛАСК Товарищеские матчи ЛАСК 2:1 Вольфсбергер Эрсте Лига
Команда И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 6 4 1 1 15 - 6 40
2. ЛАСК 3:0 7 3 2 2 12 - 8 34
3. Вольфсбергер 0:3 7 3 1 3 9 - 13 25
4. Штурм 1:0 7 3 0 4 8 - 10 24
5. Аустрия Вена 6 1 3 2 8 - 12 21
6. Санкт-Пёльтен 0:1 7 1 3 3 6 - 9 21
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на TGW Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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