Швеция: Аллсвенскан 2019
Хеккен
0:0
Второй тайм: 63'
Стадион: Бравида Арена
Сундсвалль
30' Желтая карточкаJuanjo Ciercoles
22
Тойвио
Йоона
99
Ясин
Ахмед
10
Паулиньо
II
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Тойвио ЙоонаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
99 Ясин АхмедПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Паулиньо IIНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Ali Youssef
-
Главный тренер: Andreas Alm
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Carlos MorosЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Maic SemaНападающий
- Нападающий
-
18 Берг ОливерНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
19 Pol MorenoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
14 Paya Pichkah
-
-
Главный тренер: Joel Cedergren
Ход матча
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 2
-
7 Удары в створ 4
-
5 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 1
-
52 Владение мячом, % 48
Предыдущие игры
Хеккен Последние 20 матчей: +12 =1 -7Хеккен 3:0 АФК Эскильстуна АИК 1:0 Хеккен Хеккен 0:1 Юргорден Фалькенберг 0:3 Хеккен
Хеккен 2:1 Хельсинборг Мальмё 1:1 Хеккен Хеккен 1:2 ГАИС Юргорден 2:3 Хеккен Хеккен 4:1 ГАИС Хеккен 1:0 Броммапойкарна Русенгор 0:4 Хеккен Хеккен 6:1 Браге Ubuntu Cape Town FC 1:2 Хеккен Кейптаун Сити 1:3 Хеккен Хеккен 0:2 Сарпсборг-08 Хеккен 2:1 Норрбю Хеккен 2:0 Дегерфорс Норрбю 3:2 Хеккен Хеккен 0:1 Норрчёпинг Хаммарбю 1:0 Хеккен
Сундсвалль Последние 20 матчей: +5 =6 -9Сундсвалль 3:1 Фалькенберг Хельсинборг 1:1 Сундсвалль Сундсвалль 1:2 Кальмар Эльфсборг 3:1 Сундсвалль
Сундсвалль 3:1 Мальмё Юргорден 2:2 Сундсвалль Ранхейм 1:1 Сундсвалль Кальмар 2:0 Сундсвалль Сундсвалль 1:2 Вестерос СК Сундсвалль 1:5 Русенборг Сундсвалль 2:1 Гефле Сундсвалль 0:1 Интер Турку Сундсвалль 1:1 АИК Сундсвалль 0:1 Далкурд АИК 0:0 Сундсвалль Сундсвалль 2:3 Хаммарбю Гётеборг 1:2 Сундсвалль Эльфсборг 2:0 Сундсвалль Сундсвалль 2:0 Кальмар Мальмё 0:0 Сундсвалль
Последние игры между собой
Хеккен: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 2
Сундсвалль: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 7
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|2:1
|7
|4
|2
|1
|12 - 7
|14
|2.
|Гётеборг
|7
|4
|1
|2
|16 - 9
|13
|3.
|Эстерсунд
|1:1
|7
|3
|3
|1
|9 - 6
|12
|4.
|Юргорден
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|5.
|Эльфсборг
|6
|3
|2
|1
|13 - 10
|11
|6.
|Хеккен
|0:0
|7
|3
|2
|2
|9 - 4
|11
|7.
|АИК
|7
|3
|2
|2
|6 - 7
|11
|8.
|Сундсвалль
|0:0
|7
|2
|3
|2
|11 - 10
|9
|9.
|Хаммарбю
|6
|2
|2
|2
|9 - 10
|8
|10.
|Кальмар
|1:1
|7
|1
|5
|1
|8 - 9
|8
|11.
|Хельсинборг
|6
|2
|1
|3
|8 - 11
|7
|12.
|Норрчёпинг
|6
|1
|4
|1
|9 - 10
|7
|13.
|Сириус
|7
|2
|1
|4
|10 - 13
|7
|14.
|Эребру
|6
|1
|2
|3
|6 - 11
|5
|15.
|АФК Эскильстуна
|7
|1
|1
|5
|8 - 14
|4
|16.
|Фалькенберг
|1:2
|7
|1
|1
|5
|8 - 15
|4
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