Швеция: Аллсвенскан 2019

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  4. Аллсвенскан 2019
Хеккен
0:0
Второй тайм: 63'

Стадион:
Сундсвалль
0'
30' Желтая карточка
Juanjo Ciercoles
63'
26
Абрахамссон
Петер
12
Godswill
Ekpolo
22
Тойвио
Йоона
21
Линдгрен
Расмус
28
Adam
Andersson
II
8
Фрайберг
Эрик
99
Ясин
Ахмед
6
Alexander
Faltsetas
23
Люндберг
Виктор
9
Еремеефф
Александер
10
Паулиньо
II
20
Эскелинен
Виллиам
16
Carlos
Moros
4
Блумквист
Александр
3
Мюрестам
Давид
22
Jonathan
Tamimi
8
David
Batanero
6
Juanjo
Ciercoles
2
Конате
Па
23
Maic
Sema
9
Халлениус
Линус
18
Берг
Оливер
Хеккен
4-3-3
Сундсвалль
3-4-3

Ход матча

22'
 
Эрикссон Тобиас
David Batanero
30'
 
Juanjo Ciercoles
59'
Oskar Sverrisson
Godswill Ekpolo
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 7 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 1
  • 52 Владение мячом, % 48

Предыдущие игры

Хеккен Последние 20 матчей: +12 =1 -7
Хеккен 3:0 АФК Эскильстуна АИК 1:0 Хеккен Хеккен 0:1 Юргорден Фалькенберг 0:3 Хеккен
Хеккен 2:1 Хельсинборг Мальмё 1:1 Хеккен Хеккен 1:2 ГАИС Юргорден 2:3 Хеккен Хеккен 4:1 ГАИС Хеккен 1:0 Броммапойкарна Русенгор 0:4 Хеккен Хеккен 6:1 Браге Ubuntu Cape Town FC 1:2 Хеккен Кейптаун Сити 1:3 Хеккен Хеккен 0:2 Сарпсборг-08 Хеккен 2:1 Норрбю Хеккен 2:0 Дегерфорс Норрбю 3:2 Хеккен Хеккен 0:1 Норрчёпинг Хаммарбю 1:0 Хеккен
Сундсвалль Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Сундсвалль 3:1 Фалькенберг Хельсинборг 1:1 Сундсвалль Сундсвалль 1:2 Кальмар Эльфсборг 3:1 Сундсвалль
Сундсвалль 3:1 Мальмё Юргорден 2:2 Сундсвалль Ранхейм 1:1 Сундсвалль Кальмар 2:0 Сундсвалль Сундсвалль 1:2 Вестерос СК Сундсвалль 1:5 Русенборг Сундсвалль 2:1 Гефле Сундсвалль 0:1 Интер Турку Сундсвалль 1:1 АИК Сундсвалль 0:1 Далкурд АИК 0:0 Сундсвалль Сундсвалль 2:3 Хаммарбю Гётеборг 1:2 Сундсвалль Эльфсборг 2:0 Сундсвалль Сундсвалль 2:0 Кальмар Мальмё 0:0 Сундсвалль

Последние игры между собой

Хеккен: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 2
Сундсвалль: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 7
Сундсвалль 0:2 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 3:0 Сундсвалль Аллсвенскан Хеккен 1:1 Сундсвалль Кубок Хеккен 2:0 Сундсвалль Аллсвенскан
Сундсвалль 1:2 Хеккен Аллсвенскан Сундсвалль 0:0 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 0:1 Сундсвалль Аллсвенскан Хеккен 3:1 Сундсвалль Аллсвенскан Сундсвалль 1:1 Хеккен Аллсвенскан Сундсвалль 1:2 Хеккен Аллсвенскан Сундсвалль 2:1 Хеккен Аллсвенскан Сундсвалль 3:5 Хеккен Шведский кубок
Команда И В Н П Г О
1. Мальмё 2:1 7 4 2 1 12 - 7 14
2. Гётеборг 7 4 1 2 16 - 9 13
3. Эстерсунд 1:1 7 3 3 1 9 - 6 12
4. Юргорден 6 3 2 1 10 - 6 11
5. Эльфсборг 6 3 2 1 13 - 10 11
6. Хеккен 0:0 7 3 2 2 9 - 4 11
7. АИК 7 3 2 2 6 - 7 11
8. Сундсвалль 0:0 7 2 3 2 11 - 10 9
9. Хаммарбю 6 2 2 2 9 - 10 8
10. Кальмар 1:1 7 1 5 1 8 - 9 8
11. Хельсинборг 6 2 1 3 8 - 11 7
12. Норрчёпинг 6 1 4 1 9 - 10 7
13. Сириус 7 2 1 4 10 - 13 7
14. Эребру 6 1 2 3 6 - 11 5
15. АФК Эскильстуна 7 1 1 5 8 - 14 4
16. Фалькенберг 1:2 7 1 1 5 8 - 15 4
  • Второй тайм
  • 59'
    Хаккен делает замену. Godswill Ekpolo уходит с поля, а Oskar Sverrisson выходит на его замену.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    30'
    Juanjo Ciercoles получил желтую карточку от судьи
  • 22'
    Сундсваль делает замену. David Batanero уходит с поля, а Эрикссон Тобиас выходит на его замену.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bravida Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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