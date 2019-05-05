Норвегия: Первый дивизион 2019

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Саннефьёрд
0:0
Второй тайм: 63'

Стадион:
Нест-Сотра
0'
40' Желтая карточка
Lee Rochester Soerensen
63'
12
Вийтала
Валтер
19
Brice
Wembangomo
2
Lars
Grorud
13
Хейбротен
Мариус
21
Край
Антон
24
Тито
Альберто
5
Вальес
Энрик
11
Tobias
Hammer
Svendsen
9
Харвард
Сторбек
18
Куртович
Виллиам
15
Энгблом
Понтус
1
Фей
Рензе
26
Izuchukwu
Anthony
3
Daniel
Arrocha
68
Elmin
Nurkic
5
Bjarte
Haugsdal
29
Kristoffer
Nesse
Stephensen
4
Jonas
Hestetun
19
Ховен
Андреас
7
Jo
Sondre
Aas
10
Alexander
Dang
9
Lee
Rochester
Soerensen
Саннефьёрд
4-2-3-1
Нест-Сотра
3-4-2-1

Ход матча

40'
 
Lee Rochester Soerensen
61'
 
Marcus Mehnert
Lee Rochester Soerensen

Предыдущие игры

Саннефьёрд Последние 20 матчей: +5 =10 -5
Тёнсберг 0:2 Саннефьёрд Старт 2:2 Саннефьёрд Тромсдален 3:3 Саннефьёрд Саннефьёрд 1:1 Олесунн
Рёуфосс 0:2 Саннефьёрд Саннефьёрд 1:0 КФУМ Мьёндален 2:1 Саннефьёрд Викинг 2:0 Саннефьёрд Саннефьёрд 1:3 Мольде Сарпсборг-08 1:1 Саннефьёрд Саннефьёрд 4:1 Старт Кристиансунд 3:2 Саннефьёрд Саннефьёрд 2:1 Стрёмсгодсет Русенборг 1:1 Саннефьёрд Саннефьёрд 1:1 Одд Бранн 1:1 Саннефьёрд Саннефьёрд 1:1 Будё-Глимт Стабек 3:3 Саннефьёрд Саннефьёрд 1:3 Лиллестрём Ранхейм 1:1 Саннефьёрд
Нест-Сотра Последние 20 матчей: +9 =3 -8
IL Froeya 1:6 Нест-Сотра Нест-Сотра 2:0 Улленсакер-Киса КФУМ 2:1 Нест-Сотра Нест-Сотра 2:0 Хам-Кам
Санднес 0:0 Нест-Сотра Нест-Сотра 1:2 Рёуфосс Викинг 2:3 Нест-Сотра Хёугесунн 3:1 Нест-Сотра Бранн 2:1 Нест-Сотра Олесунн 1:0 Нест-Сотра Нест-Сотра 1:0 Осане Конгсвингер 2:2 Нест-Сотра Нест-Сотра 2:0 Тромсдален Санднес 1:1 Нест-Сотра Нест-Сотра 1:0 Нутодден Согндаль 1:0 Нест-Сотра Нест-Сотра 0:1 Флурё Левангер 0:1 Нест-Сотра Нест-Сотра 0:2 Стрёммен Олесунн 0:1 Нест-Сотра

Последние игры между собой

Саннефьёрд: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Нест-Сотра: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Саннефьёрд 3:2 Нест-Сотра Первый дивизион Нест-Сотра 0:4 Саннефьёрд Первый дивизион
Команда И В Н П Г О
1. Олесунн 6 5 1 0 11 - 4 16
2. Саннефьёрд 0:0 6 2 4 0 9 - 6 10
3. Рёуфосс 5 3 0 2 7 - 6 9
4. Конгсвингер 5 2 2 1 4 - 2 8
5. Скейд 5 2 2 1 7 - 5 8
6. Нест-Сотра 0:0 6 2 2 2 6 - 4 8
7. Улленсакер-Киса 5 2 1 2 12 - 5 7
8. КФУМ 5 2 1 2 6 - 6 7
9. Старт 5 2 1 2 6 - 7 7
10. Ерв 4 1 3 0 5 - 3 6
11. Санднес 5 1 3 1 5 - 4 6
12. Хам-Кам 4 1 1 2 2 - 4 4
13. Согндаль 5 1 1 3 7 - 11 4
14. Стрёммен 5 0 4 1 2 - 3 4
15. Тромсдален 4 0 1 3 4 - 16 1
16. Нутодден 5 0 1 4 3 - 10 1
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    40'
    Ли Рочестер Сёренсен получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Komplett.no Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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