Норвегия: Первый дивизион 2019
Саннефьёрд
0:0
Второй тайм: 63'
Стадион: Комплетт.но Арена
Нест-Сотра
40' Желтая карточкаLee Rochester Soerensen
21
Край
Антон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Край АнтонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Валес МаркПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Marti Cifuentes
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
68 Elmin NurkicЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Mads SandeПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Steffen Landro
Ход матча
Предыдущие игры
Саннефьёрд Последние 20 матчей: +5 =10 -5Тёнсберг 0:2 Саннефьёрд Старт 2:2 Саннефьёрд Тромсдален 3:3 Саннефьёрд Саннефьёрд 1:1 Олесунн
Рёуфосс 0:2 Саннефьёрд Саннефьёрд 1:0 КФУМ Мьёндален 2:1 Саннефьёрд Викинг 2:0 Саннефьёрд Саннефьёрд 1:3 Мольде Сарпсборг-08 1:1 Саннефьёрд Саннефьёрд 4:1 Старт Кристиансунд 3:2 Саннефьёрд Саннефьёрд 2:1 Стрёмсгодсет Русенборг 1:1 Саннефьёрд Саннефьёрд 1:1 Одд Бранн 1:1 Саннефьёрд Саннефьёрд 1:1 Будё-Глимт Стабек 3:3 Саннефьёрд Саннефьёрд 1:3 Лиллестрём Ранхейм 1:1 Саннефьёрд
Нест-Сотра Последние 20 матчей: +9 =3 -8IL Froeya 1:6 Нест-Сотра Нест-Сотра 2:0 Улленсакер-Киса КФУМ 2:1 Нест-Сотра Нест-Сотра 2:0 Хам-Кам
Санднес 0:0 Нест-Сотра Нест-Сотра 1:2 Рёуфосс Викинг 2:3 Нест-Сотра Хёугесунн 3:1 Нест-Сотра Бранн 2:1 Нест-Сотра Олесунн 1:0 Нест-Сотра Нест-Сотра 1:0 Осане Конгсвингер 2:2 Нест-Сотра Нест-Сотра 2:0 Тромсдален Санднес 1:1 Нест-Сотра Нест-Сотра 1:0 Нутодден Согндаль 1:0 Нест-Сотра Нест-Сотра 0:1 Флурё Левангер 0:1 Нест-Сотра Нест-Сотра 0:2 Стрёммен Олесунн 0:1 Нест-Сотра
Последние игры между собой
Саннефьёрд: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Нест-Сотра: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|6
|5
|1
|0
|11 - 4
|16
|2.
|Саннефьёрд
|0:0
|6
|2
|4
|0
|9 - 6
|10
|3.
|Рёуфосс
|5
|3
|0
|2
|7 - 6
|9
|4.
|Конгсвингер
|5
|2
|2
|1
|4 - 2
|8
|5.
|Скейд
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|6.
|Нест-Сотра
|0:0
|6
|2
|2
|2
|6 - 4
|8
|7.
|Улленсакер-Киса
|5
|2
|1
|2
|12 - 5
|7
|8.
|КФУМ
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|9.
|Старт
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|10.
|Ерв
|4
|1
|3
|0
|5 - 3
|6
|11.
|Санднес
|5
|1
|3
|1
|5 - 4
|6
|12.
|Хам-Кам
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|13.
|Согндаль
|5
|1
|1
|3
|7 - 11
|4
|14.
|Стрёммен
|5
|0
|4
|1
|2 - 3
|4
|15.
|Тромсдален
|4
|0
|1
|3
|4 - 16
|1
|16.
|Нутодден
|5
|0
|1
|4
|3 - 10
|1
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