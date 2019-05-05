Швеция: Аллсвенскан 2019

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  4. Аллсвенскан 2019
Кальмар
1:1
Второй тайм: 60'

Стадион:
Эстерсунд
0'
0:1
2' Гол
Исламович Дино
21' Желтая карточка
Эль-Кабир Мустафа
42' Желтая карточка
Молин Сикстен
43' Желтая карточка
Исламович Дино
43' Желтая карточка
Эльм Виктор
45' Желтая карточка
Алити Фидан
1:1
47' Гол
Алити Фидан
52' Желтая карточка
Петтерссон Том
60'
32
Хёгг
Лукас
7
Юханссон
Петр
23
Эльм
Виктор
4
Алити
Фидан
39
Isak
Magnusson
9
Содерквист
Манс
6
Эльм
Расмус
29
Ромариньо
Перейра
5
Агардиус
Виктор
11
Эль-Кабир
Мустафа
95
Emaxwell
16
Молин
Сикстен
23
Менса
Самуэль
77
Сандберг
Ноа
2
Петтерссон
Том
20
Ссеванкамбо
Исак
17
Эдвардс
Кертис
22
Колкетт
Чарли
3
Теки
Тесфальдет
10
Айеш
Хосам
99
Исламович
Дино
8
Хопкатт
Джейми
Кальмар
3-5-2
Эстерсунд
4-3-3

Ход матча

2'
0:1
Исламович Дино
(Колкетт Чарли)
21'
Эль-Кабир Мустафа
 
42'
 
Молин Сикстен
43'
 
Исламович Дино
43'
Эльм Виктор
 
45'
Алити Фидан
 
47'
Алити Фидан
1:1
52'
 
Петтерссон Том

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 2
  • 10 Удары в створ 2
  • 8 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 7
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

Предыдущие игры

Кальмар Последние 20 матчей: +10 =7 -3
Эребру 1:1 Кальмар Кальмар 1:1 Гётеборг Сундсвалль 1:2 Кальмар Кальмар 2:2 Норрчёпинг
Хаммарбю 1:1 Кальмар Кальмар 0:2 Сириус Эстер 1:2 Кальмар Кальмар 2:0 Сундсвалль Кальмар 2:0 Оскарсхамн Мальмё 2:1 Кальмар Кальмар 1:0 Треллеборг Кальмар 2:0 Мьельбю Кальмар 1:1 Хельсинборг Кальмар 2:0 Динамо-Брест Кальмар 1:0 Заря Кальмар 1:1 Арсенал Тула Кальмар 2:1 Вернаму Кальмар 2:1 Линчёпинг Сити Кальмар 0:1 АИК Сириус 1:1 Кальмар
Эстерсунд Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Эстерсунд 3:0 Хельсинборг АФК Эскильстуна 0:1 Эстерсунд Эстерсунд 1:1 Эльфсборг Мальмё 2:0 Эстерсунд
Эстерсунд 3:2 Фалькенберг АИК 0:0 Эстерсунд Мольде 4:1 Эстерсунд Эстерсунд 3:0 Сириус Карлштад 3:2 Эстерсунд Эстерсунд 0:0 Хальмстад Эстерсунд 4:2 Ростов Эстерсунд 0:0 Динамо Киев Ранхейм 0:2 Эстерсунд Эстерсунд 1:0 Хэнань Цзянье Эстерсунд 3:3 Хаммарбю Треллеборг 0:1 Эстерсунд Эстерсунд 1:2 АИК Норрчёпинг 4:2 Эстерсунд Хеккен 2:0 Эстерсунд Эстерсунд 3:0 Далкурд

Последние игры между собой

Кальмар: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 4
Эстерсунд: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 3
Эстерсунд 2:0 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 1:1 Эстерсунд Аллсвенскан Эстерсунд 3:0 Кальмар Кубок Кальмар 2:1 Эстерсунд Аллсвенскан
Эстерсунд 2:1 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 2:0 Эстерсунд Аллсвенскан Эстерсунд 1:0 Кальмар Аллсвенскан Эстерсунд 0:7 Кальмар Шведский кубок
Команда И В Н П Г О
1. Мальмё 2:1 7 4 2 1 12 - 7 14
2. Гётеборг 7 4 1 2 16 - 9 13
3. Эстерсунд 1:1 7 3 3 1 9 - 6 12
4. Юргорден 6 3 2 1 10 - 6 11
5. Эльфсборг 6 3 2 1 13 - 10 11
6. Хеккен 0:0 7 3 2 2 9 - 4 11
7. АИК 7 3 2 2 6 - 7 11
8. Сундсвалль 0:0 7 2 3 2 11 - 10 9
9. Хаммарбю 6 2 2 2 9 - 10 8
10. Кальмар 1:1 7 1 5 1 8 - 9 8
11. Хельсинборг 6 2 1 3 8 - 11 7
12. Норрчёпинг 6 1 4 1 9 - 10 7
13. Сириус 7 2 1 4 10 - 13 7
14. Эребру 6 1 2 3 6 - 11 5
15. АФК Эскильстуна 7 1 1 5 8 - 14 4
16. Фалькенберг 1:2 7 1 1 5 8 - 15 4
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Guldfaageln Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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