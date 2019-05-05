Швеция: Аллсвенскан 2019
Кальмар
1:1
Второй тайм: 60'
Стадион: Guldfaageln Arena
Эстерсунд
0:1
2' ГолИсламович Дино
21' Желтая карточкаЭль-Кабир Мустафа
42' Желтая карточкаМолин Сикстен
43' Желтая карточкаИсламович Дино
43' Желтая карточкаЭльм Виктор
45' Желтая карточкаАлити Фидан
1:1
47' ГолАлити Фидан
52' Желтая карточкаПеттерссон Том
32
Хёгг
Лукас
23
Эльм
Виктор
95
Emaxwell
77
Сандберг
Ноа
10
Айеш
Хосам
- Основной состав
-
32 Хёгг ЛукасВратарь
- Защитник
-
23 Эльм ВикторЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
95 EmaxwellНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Нури ЭминЗащитник
- Полузащитник
-
18 Эйд МахмудПолузащитник
-
12 Чима АкасПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Перссон Магнус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
77 Сандберг НоаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Айеш ХосамНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Eirik HauganЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Бёрчнолл Айан
Ход матча
2'
0:1
42'
43'
43'
45'
47'
1:1
52'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 2
-
10 Удары в створ 2
-
8 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 7
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
54 Владение мячом, % 46
Предыдущие игры
Кальмар Последние 20 матчей: +10 =7 -3Эребру 1:1 Кальмар Кальмар 1:1 Гётеборг Сундсвалль 1:2 Кальмар Кальмар 2:2 Норрчёпинг
Хаммарбю 1:1 Кальмар Кальмар 0:2 Сириус Эстер 1:2 Кальмар Кальмар 2:0 Сундсвалль Кальмар 2:0 Оскарсхамн Мальмё 2:1 Кальмар Кальмар 1:0 Треллеборг Кальмар 2:0 Мьельбю Кальмар 1:1 Хельсинборг Кальмар 2:0 Динамо-Брест Кальмар 1:0 Заря Кальмар 1:1 Арсенал Тула Кальмар 2:1 Вернаму Кальмар 2:1 Линчёпинг Сити Кальмар 0:1 АИК Сириус 1:1 Кальмар
Эстерсунд Последние 20 матчей: +9 =5 -6Эстерсунд 3:0 Хельсинборг АФК Эскильстуна 0:1 Эстерсунд Эстерсунд 1:1 Эльфсборг Мальмё 2:0 Эстерсунд
Эстерсунд 3:2 Фалькенберг АИК 0:0 Эстерсунд Мольде 4:1 Эстерсунд Эстерсунд 3:0 Сириус Карлштад 3:2 Эстерсунд Эстерсунд 0:0 Хальмстад Эстерсунд 4:2 Ростов Эстерсунд 0:0 Динамо Киев Ранхейм 0:2 Эстерсунд Эстерсунд 1:0 Хэнань Цзянье Эстерсунд 3:3 Хаммарбю Треллеборг 0:1 Эстерсунд Эстерсунд 1:2 АИК Норрчёпинг 4:2 Эстерсунд Хеккен 2:0 Эстерсунд Эстерсунд 3:0 Далкурд
Последние игры между собой
Кальмар: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 4
Эстерсунд: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|2:1
|7
|4
|2
|1
|12 - 7
|14
|2.
|Гётеборг
|7
|4
|1
|2
|16 - 9
|13
|3.
|Эстерсунд
|1:1
|7
|3
|3
|1
|9 - 6
|12
|4.
|Юргорден
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|5.
|Эльфсборг
|6
|3
|2
|1
|13 - 10
|11
|6.
|Хеккен
|0:0
|7
|3
|2
|2
|9 - 4
|11
|7.
|АИК
|7
|3
|2
|2
|6 - 7
|11
|8.
|Сундсвалль
|0:0
|7
|2
|3
|2
|11 - 10
|9
|9.
|Хаммарбю
|6
|2
|2
|2
|9 - 10
|8
|10.
|Кальмар
|1:1
|7
|1
|5
|1
|8 - 9
|8
|11.
|Хельсинборг
|6
|2
|1
|3
|8 - 11
|7
|12.
|Норрчёпинг
|6
|1
|4
|1
|9 - 10
|7
|13.
|Сириус
|7
|2
|1
|4
|10 - 13
|7
|14.
|Эребру
|6
|1
|2
|3
|6 - 11
|5
|15.
|АФК Эскильстуна
|7
|1
|1
|5
|8 - 14
|4
|16.
|Фалькенберг
|1:2
|7
|1
|1
|5
|8 - 15
|4
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