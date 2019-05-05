Дания: Суперлига Дании. Чемпионская группа 2018-2019

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  4. Суперлига Дании. Чемпионская группа 2018-2019
Копенгаген
2:1
Первый тайм: 19'

Стадион:
Брондбю
0'
0:1
6' Гол
Тибблинг Симон
9' Желтая карточка
Jens Martin Gammelby
1:1
10' Пенальти
Сков Роберт
11' Желтая карточка
Менса Кевин
2:1
12' Гол
Н'Дойе Даме
17' Желтая карточка
Н'Дойе Даме
17' Желтая карточка
Херманнссон Хьёртур
19'
21
Йоронен
Йессе
22
Анкерсен
Петер
19
Вавро
Денис
5
Бьеллан
Андреас
20
Бойлесен
Николай
29
Сков
Роберт
10
Зека
Родригес
33
Фальк
Расмус
7
Фишер
Виктор
23
Винд
Жонас
14
Н'Дойе
Даме
1
Швебе
Марвин
2
Jens
Martin
Gammelby
6
Херманнссон
Хьёртур
23
Араюури
Паулус
14
Менса
Кевин
22
Радошевич
Йосип
7
Кайзер
Доминик
12
Тибблинг
Симон
10
Мукхтар
Хани
27
Хедлунд
Симон
20
Вильчек
Камиль
Копенгаген
4-4-2
Брондбю
4-1-2-1-2

Ход матча

6'
0:1
Тибблинг Симон
(Хедлунд Симон)
9'
 
Jens Martin Gammelby
10'
Сков Роберт
1:1
11'
 
Менса Кевин
12'
Н'Дойе Даме
(Сков Роберт)
2:1
17'
Н'Дойе Даме
 
17'
 
Херманнссон Хьёртур

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Предыдущие игры

Копенгаген Последние 20 матчей: +15 =4 -1
Копенгаген 4:0 Оденсе Нордшелланн 0:3 Копенгаген Копенгаген 3:0 Митьюлланд Брондбю 1:2 Копенгаген
Оденсе 0:1 Копенгаген Копенгаген 1:0 Эсбьерг Хельсинборг 2:2 Копенгаген Копенгаген 3:1 Хобро Нордшелланн 2:2 Копенгаген Копенгаген 2:0 Вайле Копенгаген 1:1 Вендсиссель Раннерс 0:2 Копенгаген Копенгаген 6:1 Оденсе Копенгаген 2:0 Нью-Йорк Сити Копенгаген 0:0 Эребру Астана 0:4 Копенгаген Копенгаген 1:0 Роскилле Сённерйюск 0:3 Копенгаген Копенгаген 0:1 Бордо Копенгаген 3:0 Эсбьерг
Брондбю Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Брондбю 0:1 Эсбьерг Митьюлланд 1:2 Брондбю Эсбьерг 1:0 Брондбю Брондбю 1:2 Копенгаген
Нордшелланн 1:1 Брондбю Брондбю 1:0 Ольборг Брондбю 2:2 Оденсе Хорсенс 1:3 Брондбю Брондбю 3:3 Ольборг Оденсе 2:0 Брондбю Вендсиссель 0:2 Брондбю Брондбю 2:1 Раннерс Эсбьерг 2:1 Брондбю Нордшелланн 3:3 Брондбю Брондбю 3:1 Погонь Щецин Брондбю 1:0 Пахтакор Брондбю 5:1 Локомотив Ташкент Брондбю 1:3 Роскилле Брондбю 8:0 Баллеруп-Сковлунде Брондбю 2:3 Вендсиссель

Последние игры между собой

Копенгаген: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Брондбю: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Брондбю 1:2 Копенгаген Суперлига Дании Брондбю 0:1 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 3:1 Брондбю Суперлига Дании Копенгаген 1:1 Брондбю Суперлига Дании
Брондбю 2:1 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 0:1 Брондбю Кубок Копенгаген 0:1 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 1:0 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 3:1 Брондбю Кубок Копенгаген 1:0 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 0:1 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 0:0 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 1:1 Копенгаген Суперлига Дании Брондбю 0:1 Копенгаген Кубок Копенгаген 2:0 Брондбю Суперлига Дании Копенгаген 1:1 Брондбю Кубок Брондбю 0:0 Копенгаген Суперлига Дании Брондбю 1:0 Копенгаген Суперлига Дании Брондбю 0:0 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 3:1 Брондбю Суперлига Дании
Команда И В Н П Г О
1. Копенгаген 2:1 7 7 0 0 16 - 2 82
2. Митьюлланд 6 2 2 2 7 - 8 68
3. Эсбьерг 6 3 2 1 6 - 4 49
4. Оденсе 6 0 3 3 4 - 11 45
5. Брондбю 1:2 7 1 2 4 7 - 10 43
6. Нордшелланн 6 0 3 3 5 - 10 39
  • Первый тайм
  • 19'
    Удар от ворот произведет Брённбю
  • 19'
    Как он промахнулся? Сков Роберт имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
  • 19'
    Анкерсен Петер из команды ФК Копенгаген делает пас партнеру.
  • 19'
    ФК Копенгаген имеет хороший шанс забить.
  • 18'
    ФК Копенгаген контролирует мяч.
  • Офсайд
    17'
    Винд Жонас из команды ФК Копенгаген в офсайде
  • 17'
    Матч возобновлен
  • Желтая карточка
    17'
    Херманнссон Хьёртур получает желтую карточку за неспортивное поведение
  • Желтая карточка
    17'
    Н'Дойе Даме получает желтую карточку за неспортивное поведение
  • 16'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • Фол, нарушение
    15'
    Фишер Виктор из команды ФК Копенгаген играет слишком грубо. Мукхтар Хани оказался на газоне.
  • 15'
    Сков Роберт бьет со штрафного в створ, но Швебе Марвин держит все под контролем
  • Фол, нарушение
    14'
    Судья сигнализирует, что Кайзер Доминик из команды Брённбю поставил подножку. Пострадал Винд Жонас
  • 14'
    Опасность предотвращена - Радошевич Йосип из команды Брённбю вступил в отбор удачно
  • 14'
    ФК Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 13'
    Удар от ворот произведет ФК Копенгаген
  • 12'
    Сков Роберт сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Н'Дойе Даме из команды ФК Копенгаген переиграл вратаря дальним ударом!
  • 12'
    Сков Роберт из команды ФК Копенгаген делает пас партнеру.
  • 12'
    ФК Копенгаген начинает контратаку
  • Желтая карточка
    11'
    Рефери не любит споров - именно за это Менса Кевин сейчас получил желтую
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Сков Роберт из команды ФК Копенгаген забивает с точки!
  • Желтая карточка
    9'
    Йенс Мартин Гаммельбю получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    9'
    ПЕНАЛЬТИ - Йенс Мартин Гаммельбю из команды Брённбю привез своей команде пенальти, толкнув соперника. Пострадал Н'Дойе Даме.
  • 8'
    Анкерсен Петер из команды ФК Копенгаген отправил кросс в штрафную...
  • 8'
    Фишер Виктор из команды ФК Копенгаген делает пас партнеру.
  • 8'
    Удар от ворот произведет ФК Копенгаген
  • 8'
    Мукхтар Хани не смог попасть в створ ударом издали
  • Угловой
    8'
    Кайзер Доминик из команды Брённбю разыграл угловой с правого угла.
  • 7'
    Вавро Денис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 7'
    Мукхтар Хани из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
  • 6'
    Хедлунд Симон сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Тибблинг Симон изменил счет на табло!
  • 6'
    Хедлунд Симон из команды Брённбю делает пас партнеру.
  • 6'
    Вавро Денис ошибается в защите.
  • Фол, нарушение
    5'
    Н'Дойе Даме делает подножку сопернику.
  • Фол, нарушение
    5'
    Хедлунд Симон наказан за толчок Бойлесен Николай
  • 5'
    Хедлунд Симон из команды Брённбю делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 4'
    Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Офсайд
    4'
    Сков Роберт из команды ФК Копенгаген в офсайде
  • 4'
    ФК Копенгаген контролирует мяч.
  • 4'
    Матч возобновлен
  • 2'
    Матч приостановлен из-за петард на поле
  • 2'
    Радошевич Йосип из команды Брённбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 1'
    Араюури Паулус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 1'
    Фишер Виктор из команды ФК Копенгаген отправил кросс в штрафную...
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    ФК Копенгаген начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Telia Parken. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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