Дания: Суперлига Дании. Чемпионская группа 2018-2019
Копенгаген
2:1
Первый тайм: 19'
Стадион: Телья Паркен
Брондбю
0:1
6' ГолТибблинг Симон
9' Желтая карточкаJens Martin Gammelby
1:1
10' ПенальтиСков Роберт
11' Желтая карточкаМенса Кевин
2:1
12' ГолН'Дойе Даме
17' Желтая карточкаН'Дойе Даме
17' Желтая карточкаХерманнссон Хьёртур
19
Вавро
Денис
29
Сков
Роберт
33
Фальк
Расмус
23
Винд
Жонас
14
Н'Дойе
Даме
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
19 Вавро ДенисЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Сков РобертПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Фальк РасмусПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Винд ЖонасНападающий
-
14 Н'Дойе ДамеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Столе Сольбаккен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Менса КевинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мукхтар ХаниПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
50 Эрцег АнтеНападающий
-
11 Уре МикаэльНападающий
-
Главный тренер: Martin Retov
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
6'
0:1
10'
1:1
11'
12'
2:1
17'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
3 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 1
-
0 Угловые 1
-
2 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Предыдущие игры
Копенгаген Последние 20 матчей: +15 =4 -1Копенгаген 4:0 Оденсе Нордшелланн 0:3 Копенгаген Копенгаген 3:0 Митьюлланд Брондбю 1:2 Копенгаген
Оденсе 0:1 Копенгаген Копенгаген 1:0 Эсбьерг Хельсинборг 2:2 Копенгаген Копенгаген 3:1 Хобро Нордшелланн 2:2 Копенгаген Копенгаген 2:0 Вайле Копенгаген 1:1 Вендсиссель Раннерс 0:2 Копенгаген Копенгаген 6:1 Оденсе Копенгаген 2:0 Нью-Йорк Сити Копенгаген 0:0 Эребру Астана 0:4 Копенгаген Копенгаген 1:0 Роскилле Сённерйюск 0:3 Копенгаген Копенгаген 0:1 Бордо Копенгаген 3:0 Эсбьерг
Брондбю Последние 20 матчей: +9 =4 -7Брондбю 0:1 Эсбьерг Митьюлланд 1:2 Брондбю Эсбьерг 1:0 Брондбю Брондбю 1:2 Копенгаген
Нордшелланн 1:1 Брондбю Брондбю 1:0 Ольборг Брондбю 2:2 Оденсе Хорсенс 1:3 Брондбю Брондбю 3:3 Ольборг Оденсе 2:0 Брондбю Вендсиссель 0:2 Брондбю Брондбю 2:1 Раннерс Эсбьерг 2:1 Брондбю Нордшелланн 3:3 Брондбю Брондбю 3:1 Погонь Щецин Брондбю 1:0 Пахтакор Брондбю 5:1 Локомотив Ташкент Брондбю 1:3 Роскилле Брондбю 8:0 Баллеруп-Сковлунде Брондбю 2:3 Вендсиссель
Последние игры между собой
Копенгаген: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Брондбю: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Брондбю 2:1 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 0:1 Брондбю Кубок Копенгаген 0:1 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 1:0 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 3:1 Брондбю Кубок Копенгаген 1:0 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 0:1 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 0:0 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 1:1 Копенгаген Суперлига Дании Брондбю 0:1 Копенгаген Кубок Копенгаген 2:0 Брондбю Суперлига Дании Копенгаген 1:1 Брондбю Кубок Брондбю 0:0 Копенгаген Суперлига Дании Брондбю 1:0 Копенгаген Суперлига Дании Брондбю 0:0 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 3:1 Брондбю Суперлига Дании
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|2:1
|7
|7
|0
|0
|16 - 2
|82
|2.
|Митьюлланд
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|68
|3.
|Эсбьерг
|6
|3
|2
|1
|6 - 4
|49
|4.
|Оденсе
|6
|0
|3
|3
|4 - 11
|45
|5.
|Брондбю
|1:2
|7
|1
|2
|4
|7 - 10
|43
|6.
|Нордшелланн
|6
|0
|3
|3
|5 - 10
|39
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