Финляндия: Вейккауслига 2019
КуПС
0:1
Первый тайм: 36'
Стадион: Савон Саномат Ареена
Коккола ПВ
0:1
24' ГолХельмке Хендрик
17
Манга
Таби
33
Солдо
Винко
70
Yessy
Mena
44
Банза
Енох
21
Timo
Rauhala
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Манга ТабиЗащитник
-
33 Солдо ВинкоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Luis MurilloЗащитник
-
9 РангелНападающий
-
-
25 Tommi Jyry
-
-
Главный тренер: Jani Honkavaara
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
70 Yessy MenaПолузащитник
-
44 Банза ЕнохПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Timo RauhalaПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Гусев МаксимПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Jarmo Korhonen
Ход матча
24'
0:1
Предыдущие игры
КуПС Последние 20 матчей: +8 =7 -5Мариехамн 3:4 КуПС РоПС 0:1 КуПС КуПС 0:3 Хонка КуПС 0:0 ХИК
Коккола ПВ Последние 20 матчей: +9 =5 -6СЯК Сейнайоки 1:0 Коккола ПВ Коккола ПВ 0:4 Мариехамн ВПС 2:2 Коккола ПВ Коккола ПВ 0:1 РоПС
Коккола ПВ 0:2 Ильвес РоПС 1:2 Коккола ПВ VJS 0:3 Коккола ПВ РоПС 0:2 Коккола ПВ СЯК Сейнайоки 1:1 Коккола ПВ ВПС 0:1 Коккола ПВ Коккола ПВ 1:2 Ильвес Коккола ПВ 1:1 КуПС ТПС 1:1 Коккола ПВ Коккола ПВ 0:0 ТПС Коккола ПВ 3:0 КТП ХИФК 2:1 Коккола ПВ Коккола ПВ 6:0 Клуби-04 Оулу 2:3 Коккола ПВ Хака 1:2 Коккола ПВ Коккола ПВ 2:0 Экенес ИФ
Последние игры между собой
КуПС: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Коккола ПВ: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Загрузка...