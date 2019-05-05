Финляндия: Вейккауслига 2019

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КуПС
0:1
Первый тайм: 36'

Стадион:
Коккола ПВ
0'
0:1
24' Гол
Хельмке Хендрик
36'
1
Виртанен
Отсо
6
Saku
Savolainen
15
Babacar
Diallo
17
Манга
Таби
33
Солдо
Винко
11
Ilmari
Niskanen
3
Reuben
Ayarna
20
Саксман
Вилле
7
Карялайнен
Расмус
32
Eetu
Rissanen
8
Petteri
Pennanen
22
Teppo
Marttinen
7
Juri
Kinnunen
33
Гана
Кане
Эль-Хаджи
5
Коскимаа
Вилле
20
Harri
Heiermann
70
Yessy
Mena
44
Банза
Енох
8
Sebastian
Mannstroem
10
Хельмке
Хендрик
21
Timo
Rauhala
9
Simo
Roiha
КуПС
Коккола ПВ

Ход матча

24'
0:1
Хельмке Хендрик
(Yessy Mena)

Предыдущие игры

КуПС Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Мариехамн 3:4 КуПС РоПС 0:1 КуПС КуПС 0:3 Хонка КуПС 0:0 ХИК
Лахти 3:3 КуПС КуПС 2:2 РоПС РоПС 3:2 КуПС КуПС 2:2 СЯК Сейнайоки ВПС 1:0 КуПС Коккола ПВ 1:1 КуПС Ильвес 4:1 КуПС Мариехамн 1:2 КуПС КуПС 2:1 ТПС КуПС 2:0 Ильвес ВПС 0:3 КуПС КуПС 1:1 Хонка РоПС 1:1 КуПС КуПС 2:1 Лахти СЯК Сейнайоки 1:2 КуПС КуПС 0:1 ХИК
Коккола ПВ Последние 20 матчей: +9 =5 -6
СЯК Сейнайоки 1:0 Коккола ПВ Коккола ПВ 0:4 Мариехамн ВПС 2:2 Коккола ПВ Коккола ПВ 0:1 РоПС
Коккола ПВ 0:2 Ильвес РоПС 1:2 Коккола ПВ VJS 0:3 Коккола ПВ РоПС 0:2 Коккола ПВ СЯК Сейнайоки 1:1 Коккола ПВ ВПС 0:1 Коккола ПВ Коккола ПВ 1:2 Ильвес Коккола ПВ 1:1 КуПС ТПС 1:1 Коккола ПВ Коккола ПВ 0:0 ТПС Коккола ПВ 3:0 КТП ХИФК 2:1 Коккола ПВ Коккола ПВ 6:0 Клуби-04 Оулу 2:3 Коккола ПВ Хака 1:2 Коккола ПВ Коккола ПВ 2:0 Экенес ИФ

Последние игры между собой

КуПС: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Коккола ПВ: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Коккола ПВ 1:1 КуПС Кубок
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