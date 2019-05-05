Швеция: Суперэттан 2019

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  4. Суперэттан 2019
Хальмстад
0:0
Первый тайм: 34'
Эстер
0' 34'
1
Нильссон
Малькольм
26
Edvin
Kurtulus
4
Юханссон
Андреас
15
Ларссон
Петер
21
Бенгтссон
Андреас
18
Emil
Tot
Wikstroem
6
Алланссон
Йоэль
23
Джурич
Душан
10
Гудмундссон
Габриэль
11
Karim
Sadat
27
Erik
Ahlstrand
30
Tobias
Andersson
5
Stefan
Karlsson
4
Fredrik
Lundgren
II
21
Filip
Oernblom
14
Сильверхолт
Оливер
2
Mattias
Pavic
18
Jonathan
Drott
17
Christian
Ljungberg
19
Андреассон
Антон
7
Carl
Johansson
III
10
David
Johannesson
Хальмстад
4-4-2
Эстер
4-4-2

Предыдущие игры

Хальмстад Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Броммапойкарна 2:1 Хальмстад Хальмстад 2:2 Сюрианска Браге 2:0 Хальмстад Хальмстад 1:3 Эргрюте ФФ
Йёнчёпинг 0:1 Хальмстад Хальмстад 1:0 Эльфсборг Хальмстад 0:0 Фалькенберг АФК Эскильстуна 2:1 Хальмстад Хальмстад 1:1 Карлштад Сириус 1:2 Хальмстад Эстерсунд 0:0 Хальмстад Эстер 1:4 Хальмстад Хальмстад 1:2 Эргрюте Хальмстад 1:0 Браге Хельсинборг 1:1 Хальмстад Хальмстад 0:3 Вернаму Норрбю 3:2 Хальмстад Хальмстад 2:1 Ландскруна ГАИС 1:2 Хальмстад Хальмстад 1:1 Варберг БоИС
Эстер Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Эстер 0:1 Норрбю Фрей 3:2 Эстер Эстер 1:1 Дегерфорс ГАИС 1:1 Эстер
Эстер 0:0 Далкурд Эстер 1:2 Кальмар Эстер 2:4 АИК Дегерфорс 1:3 Эстер Эстер 2:1 Мальмё Фалькенберг 1:2 Эстер Хельсинборг 2:0 Эстер Эстер 1:4 Хальмстад ГАИС 1:1 Эстер Эстер 4:4 Хельсинборг Дегерфорс 1:3 Эстер Эстер 5:0 Ландскруна Эстер 0:0 Гефле АФК Эскильстуна 3:0 Эстер Эстер 0:0 Йёнчёпинг Эргрюте 1:0 Эстер

Последние игры между собой

Хальмстад: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 2
Эстер: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 6
Эстер 1:4 Хальмстад Суперэттан Хальмстад 3:0 Эстер Суперэттан Хальмстад 2:0 Эстер Товарищеские матчи Хальмстад 0:1 Эстер Товарищеские матчи
Эстер 0:1 Хальмстад Аллсвенскан Хальмстад 1:0 Эстер Аллсвенскан Хальмстад 3:2 Эстер Суперэттан Эстер 2:1 Хальмстад Суперэттан
Команда И В Н П Г О
1. Варберг БоИС 6 6 0 0 16 - 4 18
2. Норрбю 6 3 2 1 8 - 10 11
3. Браге 5 3 1 1 9 - 3 10
4. Эргрюте ФФ 6 3 1 2 9 - 7 10
5. Мьельбю 6 3 0 3 7 - 7 9
6. ГАИС 6 2 3 1 6 - 7 9
7. Вестерос СК 6 2 2 2 7 - 6 8
8. Дегерфорс 5 2 1 2 8 - 6 7
9. Йёнчёпинг 6 2 1 3 10 - 6 7
10. Треллеборг 5 1 3 1 6 - 6 6
11. Броммапойкарна 6 2 0 4 8 - 10 6
12. Сюрианска 5 1 2 2 7 - 11 5
13. Хальмстад 0:0 6 1 2 3 5 - 9 5
14. Фрей 5 1 1 3 4 - 10 4
15. Далкурд 5 1 1 3 2 - 8 4
16. Эстер 0:0 6 0 4 2 4 - 6 4
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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