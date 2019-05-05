Швеция: Суперэттан 2019
23
Джурич
Душан
11
Karim
Sadat
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Джурич ДушанПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Karim SadatНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Igor Krulj
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
15 Emir Avdic
Предыдущие игры
Хальмстад Последние 20 матчей: +7 =6 -7Броммапойкарна 2:1 Хальмстад Хальмстад 2:2 Сюрианска Браге 2:0 Хальмстад Хальмстад 1:3 Эргрюте ФФ
Йёнчёпинг 0:1 Хальмстад Хальмстад 1:0 Эльфсборг Хальмстад 0:0 Фалькенберг АФК Эскильстуна 2:1 Хальмстад Хальмстад 1:1 Карлштад Сириус 1:2 Хальмстад Эстерсунд 0:0 Хальмстад Эстер 1:4 Хальмстад Хальмстад 1:2 Эргрюте Хальмстад 1:0 Браге Хельсинборг 1:1 Хальмстад Хальмстад 0:3 Вернаму Норрбю 3:2 Хальмстад Хальмстад 2:1 Ландскруна ГАИС 1:2 Хальмстад Хальмстад 1:1 Варберг БоИС
Эстер Последние 20 матчей: +5 =7 -8Эстер 0:1 Норрбю Фрей 3:2 Эстер Эстер 1:1 Дегерфорс ГАИС 1:1 Эстер
Эстер 0:0 Далкурд Эстер 1:2 Кальмар Эстер 2:4 АИК Дегерфорс 1:3 Эстер Эстер 2:1 Мальмё Фалькенберг 1:2 Эстер Хельсинборг 2:0 Эстер Эстер 1:4 Хальмстад ГАИС 1:1 Эстер Эстер 4:4 Хельсинборг Дегерфорс 1:3 Эстер Эстер 5:0 Ландскруна Эстер 0:0 Гефле АФК Эскильстуна 3:0 Эстер Эстер 0:0 Йёнчёпинг Эргрюте 1:0 Эстер
Последние игры между собой
Хальмстад: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 2
Эстер: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 6
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Варберг БоИС
|6
|6
|0
|0
|16 - 4
|18
|2.
|Норрбю
|6
|3
|2
|1
|8 - 10
|11
|3.
|Браге
|5
|3
|1
|1
|9 - 3
|10
|4.
|Эргрюте ФФ
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|5.
|Мьельбю
|6
|3
|0
|3
|7 - 7
|9
|6.
|ГАИС
|6
|2
|3
|1
|6 - 7
|9
|7.
|Вестерос СК
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|8.
|Дегерфорс
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|9.
|Йёнчёпинг
|6
|2
|1
|3
|10 - 6
|7
|10.
|Треллеборг
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|11.
|Броммапойкарна
|6
|2
|0
|4
|8 - 10
|6
|12.
|Сюрианска
|5
|1
|2
|2
|7 - 11
|5
|13.
|Хальмстад
|0:0
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|5
|14.
|Фрей
|5
|1
|1
|3
|4 - 10
|4
|15.
|Далкурд
|5
|1
|1
|3
|2 - 8
|4
|16.
|Эстер
|0:0
|6
|0
|4
|2
|4 - 6
|4
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