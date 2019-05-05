Норвегия: Первый дивизион 2019
КФУМ
0:0
Первый тайм: 8'
Стадион: КФУМ Арена
Ерв
18
Эбю
Олав
11
Moses
Mawa
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Эбю ОлавПолузащитник
-
11 Moses MawaНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Joergen Isnes
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Daniel AaseПолузащитник
- Нападающий
-
27 Анене ЧумаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Arne Sandstoe
Предыдущие игры
КФУМ Последние 20 матчей: +12 =4 -4Норстранд 0:1 КФУМ Санднес 2:3 КФУМ КФУМ 2:1 Нест-Сотра Конгсвингер 0:0 КФУМ
Ерв Последние 20 матчей: +5 =8 -7Флеккерёй 1:2 Ерв Конгсвингер 1:1 Ерв Ерв 3:1 Нутодден Скейд 0:0 Ерв
Последние игры между собой
КФУМ: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Ерв: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|6
|5
|1
|0
|11 - 4
|16
|2.
|Саннефьёрд
|6
|3
|3
|0
|11 - 7
|12
|3.
|Рёуфосс
|0:0
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|4.
|Конгсвингер
|0:0
|6
|2
|3
|1
|4 - 2
|9
|5.
|Скейд
|0:0
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|6.
|Улленсакер-Киса
|0:0
|6
|2
|2
|2
|12 - 5
|8
|7.
|КФУМ
|0:0
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|8.
|Старт
|0:0
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|9.
|Ерв
|0:0
|5
|1
|4
|0
|5 - 3
|7
|10.
|Нест-Сотра
|6
|2
|1
|3
|7 - 6
|7
|11.
|Санднес
|0:0
|6
|1
|4
|1
|5 - 4
|7
|12.
|Хам-Кам
|0:0
|5
|1
|2
|2
|2 - 4
|5
|13.
|Стрёммен
|0:0
|6
|0
|5
|1
|2 - 3
|5
|14.
|Согндаль
|5
|1
|1
|3
|7 - 11
|4
|15.
|Тромсдален
|0:0
|5
|0
|2
|3
|4 - 16
|2
|16.
|Нутодден
|0:0
|6
|0
|2
|4
|3 - 10
|2
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