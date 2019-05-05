Норвегия: Первый дивизион 2019

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КФУМ
0:0
Первый тайм: 8'

Стадион:
Ерв
0' 8'
12
Knut-Andre
Skjaerstein
3
Dadi
Dodou
Gaye
28
Emmanuel
Troudart
33
Хаммер
Йорген
31
Брикс
Кристиан
7
Robin
Rasch
21
Tore
Andre
Soeraas
26
Lars
Olden
Larsen
8
Сортевик
Стиан
18
Эбю
Олав
11
Moses
Mawa
20
Oeystein
Oevretveit
5
Peter
Reinhardsen
4
Espen
Knudsen
7
Simon
Andreas
Larsen
I
25
Michael
Ogungbaro
19
Kristoffer
Toennessen
6
Вихманн
Матиас
8
Thomas
Zernichow
11
Daniel
Aase
22
Брендсред
Маркус
27
Анене
Чума
КФУМ
4-2-3-1
Ерв
5-3-2

Предыдущие игры

КФУМ Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Норстранд 0:1 КФУМ Санднес 2:3 КФУМ КФУМ 2:1 Нест-Сотра Конгсвингер 0:0 КФУМ
КФУМ 1:2 Старт Саннефьёрд 1:0 КФУМ Осане 1:3 КФУМ КФУМ 1:2 Осане Фредрикстад 1:1 КФУМ КФУМ 3:0 Фредрикстад КФУМ 3:1 Эгерсунд Волеренга-2 1:3 КФУМ КФУМ 1:1 Брюне КФУМ 1:0 Вард Хёугесунн Схьёрдал-Блинк 1:2 КФУМ КФУМ 2:0 Нардо Хьельсос 0:0 КФУМ КФУМ 3:1 Флеккерёй Скейд 2:3 КФУМ КФУМ 0:2 Арендал
Ерв Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Флеккерёй 1:2 Ерв Конгсвингер 1:1 Ерв Ерв 3:1 Нутодден Скейд 0:0 Ерв
Ерв 1:1 Стрёммен Ерв 0:1 Старт Ерв 0:1 Тромсдален Улленсакер-Киса 4:1 Ерв Ерв 1:2 Конгсвингер Мьёндален 1:1 Ерв Ерв 0:0 Левангер Олесунн 1:1 Ерв Ерв 1:0 Стрёммен Осане 2:0 Ерв Ерв 1:0 Флурё Ерв 0:3 Олесунн Нутодден 0:1 Ерв Ерв 1:1 Санднес Нест-Сотра 2:2 Ерв Ерв 2:3 Хам-Кам

Последние игры между собой

КФУМ: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Ерв: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
КФУМ 0:1 Ерв Первый дивизион Ерв 1:1 КФУМ Первый дивизион
Команда И В Н П Г О
1. Олесунн 6 5 1 0 11 - 4 16
2. Саннефьёрд 6 3 3 0 11 - 7 12
3. Рёуфосс 0:0 6 3 1 2 7 - 6 10
4. Конгсвингер 0:0 6 2 3 1 4 - 2 9
5. Скейд 0:0 6 2 3 1 7 - 5 9
6. Улленсакер-Киса 0:0 6 2 2 2 12 - 5 8
7. КФУМ 0:0 6 2 2 2 6 - 6 8
8. Старт 0:0 6 2 2 2 6 - 7 8
9. Ерв 0:0 5 1 4 0 5 - 3 7
10. Нест-Сотра 6 2 1 3 7 - 6 7
11. Санднес 0:0 6 1 4 1 5 - 4 7
12. Хам-Кам 0:0 5 1 2 2 2 - 4 5
13. Стрёммен 0:0 6 0 5 1 2 - 3 5
14. Согндаль 5 1 1 3 7 - 11 4
15. Тромсдален 0:0 5 0 2 3 4 - 16 2
16. Нутодден 0:0 6 0 2 4 3 - 10 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на KFUM Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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