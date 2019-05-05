Норвегия: Первый дивизион 2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2019
Старт
0:0
Первый тайм: 7'

Стадион:
Стрёммен
0' 7'
1
Доймеланд
Йонас
27
Eirik
Wichne
31
Лав
Дэмион
6
Йоргенсен
Йоаким
15
Henrik
Robstad
23
Erlend
Segberg
4
Aremu
Afeez
19
Скаанес
Каспер
10
Tobias
Christensen
II
11
Сигурдарсон
Арон
20
Mathias
Bringaker
30
Marius
Berntzen
5
Бьорккьяер
Сверре
23
Paal
Steffen
Andresen
4
Kristian
Jahr
3
Victor
Grodaas
17
Oeystein
Vestvatn
16
John
Olav
Norheim
8
Mathias
Blaarud
20
Mats
Andre
Kaland
7
Mahmoud
Al
Laham
18
Andreas
Hellum
Старт
4-2-3-1
Стрёммен
4-4-1-1

Предыдущие игры

Старт Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Фрам Ларвик 1:0 Старт Старт 2:2 Саннефьёрд Санднес 2:0 Старт Старт 2:1 Рёуфосс
КФУМ 1:2 Старт Старт 0:1 Олесунн Стрёмсгодсет 1:1 Старт Будё-Глимт 1:0 Старт Хёугесунн 3:1 Старт Ерв 0:1 Старт Бранн 1:1 Старт Хёугесунн 3:1 Старт Старт 0:1 Русенборг Саннефьёрд 4:1 Старт Русенборг 2:1 Старт Старт 1:3 Мольде Тромсё 1:2 Старт Старт 1:0 Сарпсборг-08 Волеренга 3:2 Старт Старт 2:1 Будё-Глимт
Стрёммен Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Стрёммен 0:0 Хам-Кам Рёуфосс 1:0 Стрёммен Стрёммен 0:0 Санднес Ерв 1:1 Стрёммен
Стрёммен 1:1 Улленсакер-Киса Стрёммен 1:2 Стабек Волеренга 4:1 Стрёммен Стрёммен 0:1 Олесунн Осане 0:5 Стрёммен Стрёммен 2:1 Санднес Нутодден 1:1 Стрёммен Стрёммен 2:0 Флурё Левангер 1:4 Стрёммен Ерв 1:0 Стрёммен Стрёммен 3:2 Хам-Кам Нест-Сотра 0:2 Стрёммен Стрёммен 3:2 Улленсакер-Киса Викинг 2:0 Стрёммен Стрёммен 1:0 Согндаль Мьёндален 1:0 Стрёммен

Последние игры между собой

Старт: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
Стрёммен: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
Стрёммен 1:2 Старт Первый дивизион Старт 0:1 Стрёммен Первый дивизион Стрёммен 1:2 Старт Первый дивизион Старт 3:1 Стрёммен Первый дивизион
Команда И В Н П Г О
1. Олесунн 6 5 1 0 11 - 4 16
2. Саннефьёрд 6 3 3 0 11 - 7 12
3. Рёуфосс 0:0 6 3 1 2 7 - 6 10
4. Конгсвингер 0:0 6 2 3 1 4 - 2 9
5. Скейд 0:0 6 2 3 1 7 - 5 9
6. Улленсакер-Киса 0:0 6 2 2 2 12 - 5 8
7. КФУМ 0:0 6 2 2 2 6 - 6 8
8. Старт 0:0 6 2 2 2 6 - 7 8
9. Ерв 0:0 5 1 4 0 5 - 3 7
10. Нест-Сотра 6 2 1 3 7 - 6 7
11. Санднес 0:0 6 1 4 1 5 - 4 7
12. Хам-Кам 0:0 5 1 2 2 2 - 4 5
13. Стрёммен 0:0 6 0 5 1 2 - 3 5
14. Согндаль 5 1 1 3 7 - 11 4
15. Тромсдален 0:0 5 0 2 3 4 - 16 2
16. Нутодден 0:0 6 0 2 4 3 - 10 2
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Soer Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...