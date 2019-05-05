Норвегия: Первый дивизион 2019
27
Eirik
Wichne
31
Лав
Дэмион
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Eirik WichneЗащитник
-
31 Лав ДэмионЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
18 Isaac Twum
-
Главный тренер: Johannes Thor Hardarson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
11 Ulrich NessПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Havard ThunНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Ole Martin Nesselquist
Предыдущие игры
Старт Последние 20 матчей: +6 =3 -11Фрам Ларвик 1:0 Старт Старт 2:2 Саннефьёрд Санднес 2:0 Старт Старт 2:1 Рёуфосс
КФУМ 1:2 Старт Старт 0:1 Олесунн Стрёмсгодсет 1:1 Старт Будё-Глимт 1:0 Старт Хёугесунн 3:1 Старт Ерв 0:1 Старт Бранн 1:1 Старт Хёугесунн 3:1 Старт Старт 0:1 Русенборг Саннефьёрд 4:1 Старт Русенборг 2:1 Старт Старт 1:3 Мольде Тромсё 1:2 Старт Старт 1:0 Сарпсборг-08 Волеренга 3:2 Старт Старт 2:1 Будё-Глимт
Стрёммен Последние 20 матчей: +8 =5 -7Стрёммен 0:0 Хам-Кам Рёуфосс 1:0 Стрёммен Стрёммен 0:0 Санднес Ерв 1:1 Стрёммен
Стрёммен 1:1 Улленсакер-Киса Стрёммен 1:2 Стабек Волеренга 4:1 Стрёммен Стрёммен 0:1 Олесунн Осане 0:5 Стрёммен Стрёммен 2:1 Санднес Нутодден 1:1 Стрёммен Стрёммен 2:0 Флурё Левангер 1:4 Стрёммен Ерв 1:0 Стрёммен Стрёммен 3:2 Хам-Кам Нест-Сотра 0:2 Стрёммен Стрёммен 3:2 Улленсакер-Киса Викинг 2:0 Стрёммен Стрёммен 1:0 Согндаль Мьёндален 1:0 Стрёммен
Последние игры между собой
Старт: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
Стрёммен: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|6
|5
|1
|0
|11 - 4
|16
|2.
|Саннефьёрд
|6
|3
|3
|0
|11 - 7
|12
|3.
|Рёуфосс
|0:0
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|4.
|Конгсвингер
|0:0
|6
|2
|3
|1
|4 - 2
|9
|5.
|Скейд
|0:0
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|6.
|Улленсакер-Киса
|0:0
|6
|2
|2
|2
|12 - 5
|8
|7.
|КФУМ
|0:0
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|8.
|Старт
|0:0
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|9.
|Ерв
|0:0
|5
|1
|4
|0
|5 - 3
|7
|10.
|Нест-Сотра
|6
|2
|1
|3
|7 - 6
|7
|11.
|Санднес
|0:0
|6
|1
|4
|1
|5 - 4
|7
|12.
|Хам-Кам
|0:0
|5
|1
|2
|2
|2 - 4
|5
|13.
|Стрёммен
|0:0
|6
|0
|5
|1
|2 - 3
|5
|14.
|Согндаль
|5
|1
|1
|3
|7 - 11
|4
|15.
|Тромсдален
|0:0
|5
|0
|2
|3
|4 - 16
|2
|16.
|Нутодден
|0:0
|6
|0
|2
|4
|3 - 10
|2
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