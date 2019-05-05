Норвегия: Типпелиген 2019
Кристиансунд
0:0
Первый тайм: 8'
Стадион: Кристиансунд
Тромсё
22
Bent
Soermo
19
Коли
Алиу
21
Диоп
Амиду
13
Bendik
Bye
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Bent SoermoЗащитник
-
19 Коли АлиуЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Диоп АмидуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Bendik ByeНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Thomas AmangНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Christian Michelsen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Lasse NilsenЗащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Simo Valakari
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
25 Владение мячом, % 75
Предыдущие игры
Кристиансунд Последние 20 матчей: +10 =5 -5Херд 0:1 Кристиансунд Стрёмсгодсет 2:3 Кристиансунд Кристиансунд 0:0 Ранхейм Одд 2:0 Кристиансунд
Бранн 2:1 Кристиансунд Кристиансунд 2:0 Волеренга Викинг 2:0 Кристиансунд Кристиансунд 1:0 Олесунн Динамо-Брест 0:0 Кристиансунд Согндаль 0:0 Кристиансунд Лиллестрём 1:3 Кристиансунд Кристиансунд 0:0 Хёдд Кристиансунд 1:3 Бранн Ранхейм 2:3 Кристиансунд Мольде 2:2 Кристиансунд Кристиансунд 1:0 Юргорден Лиллестрём 2:0 Кристиансунд Кристиансунд 3:1 Бранн Стабек 0:1 Кристиансунд Кристиансунд 3:2 Саннефьёрд
Тромсё Последние 20 матчей: +6 =2 -12Норилд 1:8 Тромсё Тромсё 1:2 Бранн Мьёндален 1:1 Тромсё Волеренга 4:1 Тромсё
Тромсё 0:2 Викинг Ранхейм 1:2 Тромсё Тромсё 2:4 Будё-Глимт Тромсё 0:0 Мьёльнер Мьёндален 5:1 Тромсё Волеренга 2:0 Тромсё Тромсё 1:2 Тромсдален Стабек 2:1 Тромсё Тромсё 3:0 Альта Тромсё 3:2 Слован Братислава Рубин 0:1 Тромсё Тромсё 0:2 Сарпсборг-08 Ранхейм 1:2 Тромсё Тромсё 2:4 Мольде Одд 1:0 Тромсё Тромсё 1:2 Старт
Последние игры между собой
Кристиансунд: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
Тромсё: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|0:0
|7
|4
|2
|1
|15 - 5
|14
|2.
|Одд
|0:0
|6
|3
|2
|1
|7 - 4
|11
|3.
|Будё-Глимт
|0:0
|6
|3
|2
|1
|11 - 9
|11
|4.
|Волеренга
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|5.
|Викинг
|5
|3
|0
|2
|8 - 7
|9
|6.
|Бранн
|0:0
|7
|2
|3
|2
|9 - 9
|9
|7.
|Хёугесунн
|0:0
|6
|2
|2
|2
|8 - 5
|8
|8.
|Лиллестрём
|0:0
|6
|2
|2
|2
|4 - 5
|8
|9.
|Мьёндален
|6
|2
|2
|2
|10 - 11
|8
|10.
|Кристиансунд
|0:0
|7
|2
|2
|3
|6 - 8
|8
|11.
|Сарпсборг-08
|5
|1
|4
|0
|5 - 4
|7
|12.
|Стабек
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|13.
|Стрёмсгодсет
|0:0
|6
|1
|3
|2
|8 - 9
|6
|14.
|Ранхейм
|0:0
|6
|1
|2
|3
|7 - 8
|5
|15.
|Тромсё
|0:0
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|16.
|Русенборг
|5
|0
|2
|3
|2 - 9
|2
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