Норвегия: Типпелиген 2019

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Кристиансунд
0:0
Первый тайм: 8'

Стадион:
Тромсё
0' 8'
1
Макдермот
Шон
22
Bent
Soermo
19
Коли
Алиу
4
Christophe
Psyche
3
Christoffer
Aasbak
21
Диоп
Амиду
8
Haris
Cirak
10
Каллудра
Лиридон
13
Bendik
Bye
11
Кастрати
Фламур
7
Torgil
Oewre
Gjertsen
1
Gudmund
Taksdal
Kongshavn
2
Сокол
Артём
22
Simen
Wangberg
5
Anders
Jenssen
6
Пиринен
Юха
11
Тейлор
Роберт
3
Антонсен
Кент-Аре
7
Педерсен
Мортен-Гамст
18
Onni
Valakari
17
Бернтсен
Даниэль
30
Эспейор
Рунар
Кристиансунд
4-1-2-3
Тромсё
4-5-1

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 25 Владение мячом, % 75

Предыдущие игры

Кристиансунд Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Херд 0:1 Кристиансунд Стрёмсгодсет 2:3 Кристиансунд Кристиансунд 0:0 Ранхейм Одд 2:0 Кристиансунд
Бранн 2:1 Кристиансунд Кристиансунд 2:0 Волеренга Викинг 2:0 Кристиансунд Кристиансунд 1:0 Олесунн Динамо-Брест 0:0 Кристиансунд Согндаль 0:0 Кристиансунд Лиллестрём 1:3 Кристиансунд Кристиансунд 0:0 Хёдд Кристиансунд 1:3 Бранн Ранхейм 2:3 Кристиансунд Мольде 2:2 Кристиансунд Кристиансунд 1:0 Юргорден Лиллестрём 2:0 Кристиансунд Кристиансунд 3:1 Бранн Стабек 0:1 Кристиансунд Кристиансунд 3:2 Саннефьёрд
Тромсё Последние 20 матчей: +6 =2 -12
Норилд 1:8 Тромсё Тромсё 1:2 Бранн Мьёндален 1:1 Тромсё Волеренга 4:1 Тромсё
Тромсё 0:2 Викинг Ранхейм 1:2 Тромсё Тромсё 2:4 Будё-Глимт Тромсё 0:0 Мьёльнер Мьёндален 5:1 Тромсё Волеренга 2:0 Тромсё Тромсё 1:2 Тромсдален Стабек 2:1 Тромсё Тромсё 3:0 Альта Тромсё 3:2 Слован Братислава Рубин 0:1 Тромсё Тромсё 0:2 Сарпсборг-08 Ранхейм 1:2 Тромсё Тромсё 2:4 Мольде Одд 1:0 Тромсё Тромсё 1:2 Старт

Последние игры между собой

Кристиансунд: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
Тромсё: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
Кристиансунд 5:1 Тромсё Типпелиген Тромсё 0:0 Кристиансунд Типпелиген Кристиансунд 4:1 Тромсё Типпелиген Тромсё 1:1 Кристиансунд Типпелиген
Кристиансунд 1:0 Тромсё Первый дивизион Тромсё 3:1 Кристиансунд Первый дивизион
Команда И В Н П Г О
1. Мольде 0:0 7 4 2 1 15 - 5 14
2. Одд 0:0 6 3 2 1 7 - 4 11
3. Будё-Глимт 0:0 6 3 2 1 11 - 9 11
4. Волеренга 6 3 1 2 9 - 8 10
5. Викинг 5 3 0 2 8 - 7 9
6. Бранн 0:0 7 2 3 2 9 - 9 9
7. Хёугесунн 0:0 6 2 2 2 8 - 5 8
8. Лиллестрём 0:0 6 2 2 2 4 - 5 8
9. Мьёндален 6 2 2 2 10 - 11 8
10. Кристиансунд 0:0 7 2 2 3 6 - 8 8
11. Сарпсборг-08 5 1 4 0 5 - 4 7
12. Стабек 6 2 1 3 6 - 9 7
13. Стрёмсгодсет 0:0 6 1 3 2 8 - 9 6
14. Ранхейм 0:0 6 1 2 3 7 - 8 5
15. Тромсё 0:0 6 1 2 3 5 - 10 5
16. Русенборг 5 0 2 3 2 - 9 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kristiansund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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