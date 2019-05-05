Норвегия: Первый дивизион 2019
Рёуфосс
0:0
Первый тайм: 7'
Стадион: NAMMO Stadion
Конгсвингер
10
Ryan
Doghman
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ryan DoghmanНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Christian Johnsen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Iman MafiЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 MarlinhoПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
17 Lucas Morais
-
Главный тренер: Vitor Gazimba
Предыдущие игры
Рёуфосс Последние 20 матчей: +11 =3 -6Тотен 2:5 Рёуфосс Согндаль 1:3 Рёуфосс Рёуфосс 1:0 Стрёммен Старт 2:1 Рёуфосс
Рёуфосс 0:2 Саннефьёрд Нест-Сотра 1:2 Рёуфосс Одд 5:1 Рёуфосс Рёуфосс 1:3 Мьёндален Берум 3:2 Рёуфосс Рёуфосс 3:2 Фрам Ларвик Оддс Баллклубб-2 2:3 Рёуфосс Рёуфосс 6:1 Хёнефосс Мьёльнер 2:0 Рёуфосс Рёуфосс 3:1 Фредрикстад Мосс 2:2 Рёуфосс Рёуфосс 3:3 Аскер Альта 1:2 Рёуфосс Рёуфосс 4:0 Гроруд Стабек-2 1:1 Рёуфосс Рёуфосс 3:1 Нюбергсунд
Конгсвингер Последние 20 матчей: +6 =6 -8Нюбергсунд 1:3 Конгсвингер Конгсвингер 1:1 Ерв Улленсакер-Киса 0:2 Конгсвингер Конгсвингер 0:0 КФУМ
Олесунн 1:0 Конгсвингер Конгсвингер 1:0 Нутодден Сарпсборг-08 5:0 Конгсвингер Лиллестрём 2:1 Конгсвингер Волеренга 2:1 Конгсвингер Викинг 3:1 Конгсвингер Конгсвингер 2:2 Нест-Сотра Ерв 1:2 Конгсвингер Улленсакер-Киса 1:1 Конгсвингер Конгсвингер 7:2 Осане Мьёндален 2:0 Конгсвингер Конгсвингер 1:1 Тромсдален Олесунн 2:1 Конгсвингер Конгсвингер 1:3 Согндаль Левангер 1:1 Конгсвингер Конгсвингер 2:0 Нутодден
Последние игры между собой
Рёуфосс: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 5
Конгсвингер: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|6
|5
|1
|0
|11 - 4
|16
|2.
|Саннефьёрд
|6
|3
|3
|0
|11 - 7
|12
|3.
|Рёуфосс
|0:0
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|4.
|Конгсвингер
|0:0
|6
|2
|3
|1
|4 - 2
|9
|5.
|Скейд
|0:0
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|6.
|Улленсакер-Киса
|0:0
|6
|2
|2
|2
|12 - 5
|8
|7.
|КФУМ
|0:0
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|8.
|Старт
|0:0
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|9.
|Ерв
|0:0
|5
|1
|4
|0
|5 - 3
|7
|10.
|Нест-Сотра
|6
|2
|1
|3
|7 - 6
|7
|11.
|Санднес
|0:0
|6
|1
|4
|1
|5 - 4
|7
|12.
|Хам-Кам
|0:0
|5
|1
|2
|2
|2 - 4
|5
|13.
|Стрёммен
|0:0
|6
|0
|5
|1
|2 - 3
|5
|14.
|Согндаль
|5
|1
|1
|3
|7 - 11
|4
|15.
|Тромсдален
|0:0
|5
|0
|2
|3
|4 - 16
|2
|16.
|Нутодден
|0:0
|6
|0
|2
|4
|3 - 10
|2
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