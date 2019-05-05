Норвегия: Первый дивизион 2019

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Рёуфосс
0:0
Первый тайм: 7'

Стадион:
Конгсвингер
0' 7'
1
Ole
Kristian
Gjefle
Lauvli
6
Snorre
Nilsen
17
Salomon
Owusu
19
Parfait
Bizoza
4
Stian
Simenstad
11
Mikkel
Maigaard
7
Emile
Dadjo
8
Matias
Belli
Moldskred
10
Ryan
Doghman
9
Anton
Henningsson
I
14
Oscar
Johannes
Loeken
31
Andreas
Smedplass
2
Fredrik
Mani
Paalerud
3
Скагестад
Эдвард
5
Christian
Roeer
18
Iman
Mafi
29
Mathias
Berg
Gjerstroem
16
Harald
Holter
11
Simon
Marklund
15
Marlinho
28
Jonas
Roenningen
9
Adem
Gueven
Рёуфосс
4-3-3
Конгсвингер
4-1-2-1-2

Предыдущие игры

Рёуфосс Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Тотен 2:5 Рёуфосс Согндаль 1:3 Рёуфосс Рёуфосс 1:0 Стрёммен Старт 2:1 Рёуфосс
Рёуфосс 0:2 Саннефьёрд Нест-Сотра 1:2 Рёуфосс Одд 5:1 Рёуфосс Рёуфосс 1:3 Мьёндален Берум 3:2 Рёуфосс Рёуфосс 3:2 Фрам Ларвик Оддс Баллклубб-2 2:3 Рёуфосс Рёуфосс 6:1 Хёнефосс Мьёльнер 2:0 Рёуфосс Рёуфосс 3:1 Фредрикстад Мосс 2:2 Рёуфосс Рёуфосс 3:3 Аскер Альта 1:2 Рёуфосс Рёуфосс 4:0 Гроруд Стабек-2 1:1 Рёуфосс Рёуфосс 3:1 Нюбергсунд
Конгсвингер Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Нюбергсунд 1:3 Конгсвингер Конгсвингер 1:1 Ерв Улленсакер-Киса 0:2 Конгсвингер Конгсвингер 0:0 КФУМ
Олесунн 1:0 Конгсвингер Конгсвингер 1:0 Нутодден Сарпсборг-08 5:0 Конгсвингер Лиллестрём 2:1 Конгсвингер Волеренга 2:1 Конгсвингер Викинг 3:1 Конгсвингер Конгсвингер 2:2 Нест-Сотра Ерв 1:2 Конгсвингер Улленсакер-Киса 1:1 Конгсвингер Конгсвингер 7:2 Осане Мьёндален 2:0 Конгсвингер Конгсвингер 1:1 Тромсдален Олесунн 2:1 Конгсвингер Конгсвингер 1:3 Согндаль Левангер 1:1 Конгсвингер Конгсвингер 2:0 Нутодден

Последние игры между собой

Рёуфосс: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 5
Конгсвингер: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 0
Конгсвингер 4:2 Рёуфосс Кубок Рёуфосс 2:4 Конгсвингер Первый дивизион Конгсвингер 3:2 Рёуфосс Первый дивизион Конгсвингер 1:1 Рёуфосс Кубок НМ
Рёуфосс 1:2 Конгсвингер Товарищеские матчи
Команда И В Н П Г О
1. Олесунн 6 5 1 0 11 - 4 16
2. Саннефьёрд 6 3 3 0 11 - 7 12
3. Рёуфосс 0:0 6 3 1 2 7 - 6 10
4. Конгсвингер 0:0 6 2 3 1 4 - 2 9
5. Скейд 0:0 6 2 3 1 7 - 5 9
6. Улленсакер-Киса 0:0 6 2 2 2 12 - 5 8
7. КФУМ 0:0 6 2 2 2 6 - 6 8
8. Старт 0:0 6 2 2 2 6 - 7 8
9. Ерв 0:0 5 1 4 0 5 - 3 7
10. Нест-Сотра 6 2 1 3 7 - 6 7
11. Санднес 0:0 6 1 4 1 5 - 4 7
12. Хам-Кам 0:0 5 1 2 2 2 - 4 5
13. Стрёммен 0:0 6 0 5 1 2 - 3 5
14. Согндаль 5 1 1 3 7 - 11 4
15. Тромсдален 0:0 5 0 2 3 4 - 16 2
16. Нутодден 0:0 6 0 2 4 3 - 10 2
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на NAMMO Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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