Норвегия: Первый дивизион 2019
18
Менди
Жан
10
Emil
Sildnes
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Менди ЖанПолузащитник
-
10 Emil SildnesПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Hans NordbyeЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
19 Charles Ezeh
-
Главный тренер: Gaute Helstrup
- Основной состав
-
23 Хейгре ПолВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
-
-
-
Главный тренер: Bengt Saeternes
Предыдущие игры
Хам-Кам Последние 20 матчей: +9 =2 -9Оттестад 0:1 Хам-Кам Стрёммен 0:0 Хам-Кам Нест-Сотра 2:0 Хам-Кам Хам-Кам 2:1 Тромсдален
Скейд 1:0 Хам-Кам Лиллестрём 2:0 Хам-Кам Стрёмсгодсет 3:1 Хам-Кам Хам-Кам 1:3 Стабек Хам-Кам 3:1 Улленсакер-Киса Санднес 1:3 Хам-Кам Хам-Кам 1:3 Мьёндален Тромсдален 0:2 Хам-Кам Хам-Кам 1:3 Олесунн Нутодден 0:1 Хам-Кам Хам-Кам 2:2 Левангер Стрёммен 3:2 Хам-Кам Хам-Кам 2:1 Осане Флурё 0:1 Хам-Кам Нест-Сотра 1:0 Хам-Кам Хам-Кам 3:1 Конгсвингер
Санднес Последние 20 матчей: +7 =7 -6Мадла 0:2 Санднес Санднес 2:3 КФУМ Санднес 2:0 Старт Стрёммен 0:0 Санднес
Санднес 0:0 Нест-Сотра Согндаль 1:1 Санднес Хёугесунн 3:0 Санднес Викинг 5:1 Санднес Левангер 3:4 Санднес Санднес 1:3 Хам-Кам Стрёммен 2:1 Санднес Санднес 1:1 Нест-Сотра Санднес 1:0 Согндаль Осане 0:2 Санднес Санднес 1:1 Нутодден Флурё 1:3 Санднес Тромсдален 2:2 Санднес Санднес 3:0 Викинг Ерв 1:1 Санднес Санднес 0:2 Мьёндален
Последние игры между собой
Хам-Кам: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Санднес: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|6
|5
|1
|0
|11 - 4
|16
|2.
|Саннефьёрд
|6
|3
|3
|0
|11 - 7
|12
|3.
|Рёуфосс
|0:0
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|4.
|Конгсвингер
|0:0
|6
|2
|3
|1
|4 - 2
|9
|5.
|Скейд
|0:0
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|6.
|Улленсакер-Киса
|0:0
|6
|2
|2
|2
|12 - 5
|8
|7.
|КФУМ
|0:0
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|8.
|Старт
|0:0
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|9.
|Ерв
|0:0
|5
|1
|4
|0
|5 - 3
|7
|10.
|Нест-Сотра
|6
|2
|1
|3
|7 - 6
|7
|11.
|Санднес
|0:0
|6
|1
|4
|1
|5 - 4
|7
|12.
|Хам-Кам
|0:0
|5
|1
|2
|2
|2 - 4
|5
|13.
|Стрёммен
|0:0
|6
|0
|5
|1
|2 - 3
|5
|14.
|Согндаль
|5
|1
|1
|3
|7 - 11
|4
|15.
|Тромсдален
|0:0
|5
|0
|2
|3
|4 - 16
|2
|16.
|Нутодден
|0:0
|6
|0
|2
|4
|3 - 10
|2
Загрузка...