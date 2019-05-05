Норвегия: Первый дивизион 2019

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Хам-Кам
0:0
Первый тайм: 6'

Стадион:
Санднес
0' 6'
12
Яросиньски
Лукаш
14
Steffen
Skogvang
Pedersen
5
Феро
Одмар
13
Ruben
Alegre
Guerro
3
Benjamin
Blinderen
Gleditsch
8
Markus
Solbakken
6
Йонсен
Ларс-Гуннар
9
Jonas
Enkerud
18
Менди
Жан
10
Emil
Sildnes
22
Kristian
Loenstad
Onsrud
23
Хейгре
Пол
4
Axel
Kryger
16
Хейккиля
Тапио
22
Богданович
Ясмин
17
Ingvald
Halgunset
18
Bjoernar
Holmvik
8
Лаасконен
Йоханнес
7
Simon
Colina
15
Vegard
Oestraat
Erlien
30
Kent
Haavard
Eriksen
9
Угвуаду
Оньекачи
Хам-Кам
4-2-3-1
Санднес
4-3-3

Предыдущие игры

Хам-Кам Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Оттестад 0:1 Хам-Кам Стрёммен 0:0 Хам-Кам Нест-Сотра 2:0 Хам-Кам Хам-Кам 2:1 Тромсдален
Скейд 1:0 Хам-Кам Лиллестрём 2:0 Хам-Кам Стрёмсгодсет 3:1 Хам-Кам Хам-Кам 1:3 Стабек Хам-Кам 3:1 Улленсакер-Киса Санднес 1:3 Хам-Кам Хам-Кам 1:3 Мьёндален Тромсдален 0:2 Хам-Кам Хам-Кам 1:3 Олесунн Нутодден 0:1 Хам-Кам Хам-Кам 2:2 Левангер Стрёммен 3:2 Хам-Кам Хам-Кам 2:1 Осане Флурё 0:1 Хам-Кам Нест-Сотра 1:0 Хам-Кам Хам-Кам 3:1 Конгсвингер
Санднес Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Мадла 0:2 Санднес Санднес 2:3 КФУМ Санднес 2:0 Старт Стрёммен 0:0 Санднес
Санднес 0:0 Нест-Сотра Согндаль 1:1 Санднес Хёугесунн 3:0 Санднес Викинг 5:1 Санднес Левангер 3:4 Санднес Санднес 1:3 Хам-Кам Стрёммен 2:1 Санднес Санднес 1:1 Нест-Сотра Санднес 1:0 Согндаль Осане 0:2 Санднес Санднес 1:1 Нутодден Флурё 1:3 Санднес Тромсдален 2:2 Санднес Санднес 3:0 Викинг Ерв 1:1 Санднес Санднес 0:2 Мьёндален

Последние игры между собой

Хам-Кам: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Санднес: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Санднес 1:3 Хам-Кам Первый дивизион Хам-Кам 0:0 Санднес Первый дивизион
Команда И В Н П Г О
1. Олесунн 6 5 1 0 11 - 4 16
2. Саннефьёрд 6 3 3 0 11 - 7 12
3. Рёуфосс 0:0 6 3 1 2 7 - 6 10
4. Конгсвингер 0:0 6 2 3 1 4 - 2 9
5. Скейд 0:0 6 2 3 1 7 - 5 9
6. Улленсакер-Киса 0:0 6 2 2 2 12 - 5 8
7. КФУМ 0:0 6 2 2 2 6 - 6 8
8. Старт 0:0 6 2 2 2 6 - 7 8
9. Ерв 0:0 5 1 4 0 5 - 3 7
10. Нест-Сотра 6 2 1 3 7 - 6 7
11. Санднес 0:0 6 1 4 1 5 - 4 7
12. Хам-Кам 0:0 5 1 2 2 2 - 4 5
13. Стрёммен 0:0 6 0 5 1 2 - 3 5
14. Согндаль 5 1 1 3 7 - 11 4
15. Тромсдален 0:0 5 0 2 3 4 - 16 2
16. Нутодден 0:0 6 0 2 4 3 - 10 2
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Briskeby. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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