Норвегия: Типпелиген 2019

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  4. Типпелиген 2019
Одд
0:0
Первый тайм: 8'

Стадион:
Стрёмсгодсет
0' 8'
1
Россбах
Сондре
3
Семб-Берге
Фредрик
21
Хаген
Стеффен
5
Риса
Бирк
2
Рууд
Эспен
7
Олдруп-Йенсен
Фредрик
17
Markus
Andre
Kaasa
11
Рашани
Эльбасан
22
Борвен
Торгейр
10
Свеннсен
Сандер
6
Хофф
Вебьёрн
1
Ресхольт-Мюра
Вильяр
26
Вильсвик
Ларс-Кристофер
39
Саетра
Ларс
29
Силла
Якуба
5
Jakob
Glesnes
3
Парр
Джонатан
11
Токстад
Кристоффер
7
Стенгель
Херман
8
Johan
Hove
90
Пеллегрино
Амаль
30
Абделлауйе
Мостафа
Одд
4-3-3
Стрёмсгодсет
5-4-1

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 80 Владение мячом, % 20

Предыдущие игры

Одд Последние 20 матчей: +10 =3 -7
IF Storm 2:7 Одд Волеренга 1:0 Одд Одд 1:0 Викинг Одд 2:0 Кристиансунд
Русенборг 1:1 Одд Одд 3:2 Бранн Ольборг 0:2 Одд Одд 4:0 Хёугесунн Одд 1:2 Стабек Одд 1:1 Викинг Одд 1:0 Мьёндален Одд 3:0 Ваттенс Одд 0:0 Согндаль ЦСКА Москва 3:0 Одд Одд 5:1 Рёуфосс Гётеборг 2:1 Одд Бранн 1:0 Одд Одд 0:3 Стабек Русенборг 3:1 Одд Одд 1:0 Тромсё
Стрёмсгодсет Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Флинт 0:7 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 2:3 Кристиансунд Русенборг 0:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 2:3 Мьёндален
Бранн 1:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:2 Хёугесунн Стрёмсгодсет 1:1 Старт Волеренга 1:1 Стрёмсгодсет Сарпсборг-08 4:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 1:0 Стабек Ранхейм 0:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:5 Будё-Глимт Стрёмсгодсет 3:1 Хам-Кам Стрёмсгодсет 2:0 Гроруд Русенборг 4:1 Стрёмсгодсет Стабек 2:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 2:2 Лиллестрём Бранн 3:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:0 Лиллестрём Стрёмсгодсет 2:0 Волеренга

Последние игры между собой

Одд: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 3
Стрёмсгодсет: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 5
Одд 2:2 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 3:0 Одд Типпелиген Стрёмсгодсет 1:0 Одд Типпелиген Одд 2:0 Стрёмсгодсет Типпелиген
Стрёмсгодсет 1:1 Одд Типпелиген Одд 2:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 1:2 Одд Товарищеские матчи Стрёмсгодсет 2:1 Одд Типпелиген Одд 2:0 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 3:5 Одд Товарищеские матчи
Команда И В Н П Г О
1. Мольде 0:0 7 4 2 1 15 - 5 14
2. Одд 0:0 6 3 2 1 7 - 4 11
3. Будё-Глимт 0:0 6 3 2 1 11 - 9 11
4. Волеренга 6 3 1 2 9 - 8 10
5. Викинг 5 3 0 2 8 - 7 9
6. Бранн 0:0 7 2 3 2 9 - 9 9
7. Хёугесунн 0:0 6 2 2 2 8 - 5 8
8. Лиллестрём 0:0 6 2 2 2 4 - 5 8
9. Мьёндален 6 2 2 2 10 - 11 8
10. Кристиансунд 0:0 7 2 2 3 6 - 8 8
11. Сарпсборг-08 5 1 4 0 5 - 4 7
12. Стабек 6 2 1 3 6 - 9 7
13. Стрёмсгодсет 0:0 6 1 3 2 8 - 9 6
14. Ранхейм 0:0 6 1 2 3 7 - 8 5
15. Тромсё 0:0 6 1 2 3 5 - 10 5
16. Русенборг 5 0 2 3 2 - 9 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Skagerak Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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