Норвегия: Типпелиген 2019
Одд
0:0
Первый тайм: 8'
Стадион: Скагерак Арена
Стрёмсгодсет
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Egil SelvikВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Даг-Эйлев Фагермо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
39 Саетра ЛарсЗащитник
-
29 Силла ЯкубаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Bjoern Petter Ingebretsen
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
80 Владение мячом, % 20
Предыдущие игры
Одд Последние 20 матчей: +10 =3 -7IF Storm 2:7 Одд Волеренга 1:0 Одд Одд 1:0 Викинг Одд 2:0 Кристиансунд
Стрёмсгодсет Последние 20 матчей: +7 =7 -6Флинт 0:7 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 2:3 Кристиансунд Русенборг 0:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 2:3 Мьёндален
Бранн 1:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:2 Хёугесунн Стрёмсгодсет 1:1 Старт Волеренга 1:1 Стрёмсгодсет Сарпсборг-08 4:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 1:0 Стабек Ранхейм 0:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:5 Будё-Глимт Стрёмсгодсет 3:1 Хам-Кам Стрёмсгодсет 2:0 Гроруд Русенборг 4:1 Стрёмсгодсет Стабек 2:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 2:2 Лиллестрём Бранн 3:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:0 Лиллестрём Стрёмсгодсет 2:0 Волеренга
Последние игры между собой
Одд: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 3
Стрёмсгодсет: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 5
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|0:0
|7
|4
|2
|1
|15 - 5
|14
|2.
|Одд
|0:0
|6
|3
|2
|1
|7 - 4
|11
|3.
|Будё-Глимт
|0:0
|6
|3
|2
|1
|11 - 9
|11
|4.
|Волеренга
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|5.
|Викинг
|5
|3
|0
|2
|8 - 7
|9
|6.
|Бранн
|0:0
|7
|2
|3
|2
|9 - 9
|9
|7.
|Хёугесунн
|0:0
|6
|2
|2
|2
|8 - 5
|8
|8.
|Лиллестрём
|0:0
|6
|2
|2
|2
|4 - 5
|8
|9.
|Мьёндален
|6
|2
|2
|2
|10 - 11
|8
|10.
|Кристиансунд
|0:0
|7
|2
|2
|3
|6 - 8
|8
|11.
|Сарпсборг-08
|5
|1
|4
|0
|5 - 4
|7
|12.
|Стабек
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|13.
|Стрёмсгодсет
|0:0
|6
|1
|3
|2
|8 - 9
|6
|14.
|Ранхейм
|0:0
|6
|1
|2
|3
|7 - 8
|5
|15.
|Тромсё
|0:0
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|16.
|Русенборг
|5
|0
|2
|3
|2 - 9
|2
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