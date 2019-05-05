Норвегия: Типпелиген 2019
16
Йенсен
Рубен
19
Бериша
Ветон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Йенсен РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Бериша ВетонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Карадас АзарЗащитник
- Защитник
-
10 Ордагич АмерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Daouda BambaНападающий
-
Главный тренер: Lars Arne Nilsen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Erik ToenneЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Magnus LenesВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Svein Maalen
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
79 Владение мячом, % 21
Предыдущие игры
Бранн Последние 20 матчей: +11 =4 -5Арна-Бьёрнар 1:6 Бранн Тромсё 1:2 Бранн Бранн 1:1 Волеренга Викинг 2:1 Бранн
Бранн 2:1 Кристиансунд Бранн 1:1 Стрёмсгодсет Одд 3:2 Бранн Бранн 3:0 Согндаль Будё-Глимт 2:0 Бранн Бранн 1:0 Русенборг Бранн 3:0 Хёугесунн Кристиансунд 1:3 Бранн Бранн 1:1 Старт Бранн 2:1 Нест-Сотра Бранн 1:0 Одд Кристиансунд 3:1 Бранн Бранн 3:1 Стрёмсгодсет Бранн 1:2 Русенборг Стабек 1:2 Бранн Бранн 1:1 Лиллестрём
Ранхейм Последние 20 матчей: +8 =3 -9Колстад 1:3 Ранхейм Ранхейм 5:2 Викинг Кристиансунд 0:0 Ранхейм Ранхейм 0:2 Хёугесунн
Лиллестрём 2:1 Ранхейм Ранхейм 1:2 Тромсё Ранхейм 1:1 Сундсвалль Ранхейм 2:1 Левангер Ранхейм 1:0 Русенборг Вентспилс 3:1 Ранхейм Ранхейм 0:0 Стрёмсгодсет Ранхейм 4:1 Бюосен Ранхейм 2:3 Кристиансунд Ранхейм 6:1 Колстад Ранхейм 4:0 Схьёрдал-Блинк Ранхейм 0:2 Эстерсунд Волеренга 2:1 Ранхейм Ранхейм 1:2 Тромсё Хёугесунн 2:0 Ранхейм Ранхейм 3:2 Лиллестрём
Последние игры между собой
Бранн: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 0
Ранхейм: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 4
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|0:0
|7
|4
|2
|1
|15 - 5
|14
|2.
|Одд
|0:0
|6
|3
|2
|1
|7 - 4
|11
|3.
|Будё-Глимт
|0:0
|6
|3
|2
|1
|11 - 9
|11
|4.
|Волеренга
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|5.
|Викинг
|5
|3
|0
|2
|8 - 7
|9
|6.
|Бранн
|0:0
|7
|2
|3
|2
|9 - 9
|9
|7.
|Хёугесунн
|0:0
|6
|2
|2
|2
|8 - 5
|8
|8.
|Лиллестрём
|0:0
|6
|2
|2
|2
|4 - 5
|8
|9.
|Мьёндален
|6
|2
|2
|2
|10 - 11
|8
|10.
|Кристиансунд
|0:0
|7
|2
|2
|3
|6 - 8
|8
|11.
|Сарпсборг-08
|5
|1
|4
|0
|5 - 4
|7
|12.
|Стабек
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|13.
|Стрёмсгодсет
|0:0
|6
|1
|3
|2
|8 - 9
|6
|14.
|Ранхейм
|0:0
|6
|1
|2
|3
|7 - 8
|5
|15.
|Тромсё
|0:0
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|16.
|Русенборг
|5
|0
|2
|3
|2 - 9
|2
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