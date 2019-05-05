Норвегия: Типпелиген 2019

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  4. Типпелиген 2019
Бранн
0:0
Первый тайм: 7'

Стадион:
Ранхейм
0' 7'
1
Опдаль
Хокон
2
Тенисте
Тайо
15
Акоста
Бисмарк
3
Вормгор
Вито
21
Кристиансен
Рубен
23
Kristoffer
Loekberg
16
Йенсен
Рубен
9
Странд
Петтер
7
Кумсан
Джилберт
19
Бериша
Ветон
17
Соренсен
Гилли
1
Even
Barli
5
Oeyvind
Alseth
3
Daniel
Kvande
4
Фуру
Ивар
15
Erik
Toenne
23
Adria
Mateo
Lopez
11
Eirik
Valla
Doennem
7
Региниуссен
Мадс
10
Сторфлор
Эйвинн
9
Michael
Karlsen
26
Ola
Solbakken
Бранн
4-3-3
Ранхейм
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 79 Владение мячом, % 21

Предыдущие игры

Бранн Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Арна-Бьёрнар 1:6 Бранн Тромсё 1:2 Бранн Бранн 1:1 Волеренга Викинг 2:1 Бранн
Бранн 2:1 Кристиансунд Бранн 1:1 Стрёмсгодсет Одд 3:2 Бранн Бранн 3:0 Согндаль Будё-Глимт 2:0 Бранн Бранн 1:0 Русенборг Бранн 3:0 Хёугесунн Кристиансунд 1:3 Бранн Бранн 1:1 Старт Бранн 2:1 Нест-Сотра Бранн 1:0 Одд Кристиансунд 3:1 Бранн Бранн 3:1 Стрёмсгодсет Бранн 1:2 Русенборг Стабек 1:2 Бранн Бранн 1:1 Лиллестрём
Ранхейм Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Колстад 1:3 Ранхейм Ранхейм 5:2 Викинг Кристиансунд 0:0 Ранхейм Ранхейм 0:2 Хёугесунн
Лиллестрём 2:1 Ранхейм Ранхейм 1:2 Тромсё Ранхейм 1:1 Сундсвалль Ранхейм 2:1 Левангер Ранхейм 1:0 Русенборг Вентспилс 3:1 Ранхейм Ранхейм 0:0 Стрёмсгодсет Ранхейм 4:1 Бюосен Ранхейм 2:3 Кристиансунд Ранхейм 6:1 Колстад Ранхейм 4:0 Схьёрдал-Блинк Ранхейм 0:2 Эстерсунд Волеренга 2:1 Ранхейм Ранхейм 1:2 Тромсё Хёугесунн 2:0 Ранхейм Ранхейм 3:2 Лиллестрём

Последние игры между собой

Бранн: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 0
Ранхейм: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 4
Бранн 1:0 Ранхейм Типпелиген Ранхейм 0:2 Бранн Типпелиген Ранхейм 0:0 Бранн Первый дивизион Бранн 4:1 Ранхейм Первый дивизион
Бранн 4:2 Ранхейм Кубок НМ
Команда И В Н П Г О
1. Мольде 0:0 7 4 2 1 15 - 5 14
2. Одд 0:0 6 3 2 1 7 - 4 11
3. Будё-Глимт 0:0 6 3 2 1 11 - 9 11
4. Волеренга 6 3 1 2 9 - 8 10
5. Викинг 5 3 0 2 8 - 7 9
6. Бранн 0:0 7 2 3 2 9 - 9 9
7. Хёугесунн 0:0 6 2 2 2 8 - 5 8
8. Лиллестрём 0:0 6 2 2 2 4 - 5 8
9. Мьёндален 6 2 2 2 10 - 11 8
10. Кристиансунд 0:0 7 2 2 3 6 - 8 8
11. Сарпсборг-08 5 1 4 0 5 - 4 7
12. Стабек 6 2 1 3 6 - 9 7
13. Стрёмсгодсет 0:0 6 1 3 2 8 - 9 6
14. Ранхейм 0:0 6 1 2 3 7 - 8 5
15. Тромсё 0:0 6 1 2 3 5 - 10 5
16. Русенборг 5 0 2 3 2 - 9 2
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Brann Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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