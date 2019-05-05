Норвегия: Первый дивизион 2019
Улленсакер-Киса
1:0
Первый тайм: 8'
Стадион: Ессхейм
Скейд
1:0
6' ГолГрёдем Магнус
25
Торп
Мартин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Торп МартинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Фредриксен Тронд
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Mesut CanНападающий
- Запасные игроки
-
12 Emil FiskvikВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Том Нордли
Ход матча
6'
1:0
Предыдущие игры
Улленсакер-Киса Последние 20 матчей: +7 =5 -8Йёвик-Люн 2:3 Улленсакер-Киса Нест-Сотра 2:0 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 0:2 Конгсвингер Тромсдален 0:8 Улленсакер-Киса
Улленсакер-Киса 3:0 Согндаль Стрёммен 1:1 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 2:2 Стабек Сарпсборг-08 0:2 Улленсакер-Киса Волеренга 3:1 Улленсакер-Киса Согндаль 1:0 Улленсакер-Киса Хам-Кам 3:1 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 4:1 Ерв Викинг 1:0 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 1:1 Конгсвингер Улленсакер-Киса 2:2 Мьёндален Тромсдален 3:0 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 1:1 Осане Согндаль 1:2 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 3:0 Олесунн Стрёммен 3:2 Улленсакер-Киса
Скейд Последние 20 матчей: +13 =2 -5Ряди 0:9 Скейд Скейд 3:0 Тромсдален Олесунн 4:2 Скейд Скейд 0:0 Ерв
Нутодден 1:1 Скейд Скейд 1:0 Хам-Кам Мьёндален 3:1 Скейд Флеккерёй 2:5 Скейд Скейд 2:0 Брюне Скейд 1:0 Арендал Хёдд 2:1 Скейд Скейд 2:1 Браттвог Видар 0:4 Скейд Скейд 2:1 Эгерсунд Волеренга-2 2:3 Скейд Скейд 2:3 КФУМ Вард Хёугесунн 1:3 Скейд Скейд 3:1 Схьёрдал-Блинк Нардо 1:0 Скейд Скейд 4:2 Хьельсос
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|6
|5
|1
|0
|11 - 4
|16
|2.
|Саннефьёрд
|6
|3
|3
|0
|11 - 7
|12
|3.
|Рёуфосс
|0:0
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|4.
|Конгсвингер
|0:0
|6
|2
|3
|1
|4 - 2
|9
|5.
|Скейд
|0:0
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|6.
|Улленсакер-Киса
|0:0
|6
|2
|2
|2
|12 - 5
|8
|7.
|КФУМ
|0:0
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|8.
|Старт
|0:0
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|9.
|Ерв
|0:0
|5
|1
|4
|0
|5 - 3
|7
|10.
|Нест-Сотра
|6
|2
|1
|3
|7 - 6
|7
|11.
|Санднес
|0:0
|6
|1
|4
|1
|5 - 4
|7
|12.
|Хам-Кам
|0:0
|5
|1
|2
|2
|2 - 4
|5
|13.
|Стрёммен
|0:0
|6
|0
|5
|1
|2 - 3
|5
|14.
|Согндаль
|5
|1
|1
|3
|7 - 11
|4
|15.
|Тромсдален
|0:0
|5
|0
|2
|3
|4 - 16
|2
|16.
|Нутодден
|0:0
|6
|0
|2
|4
|3 - 10
|2
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