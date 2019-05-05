Норвегия: Первый дивизион 2019

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Улленсакер-Киса
1:0
Первый тайм: 8'

Стадион:
Скейд
0'
1:0
6' Гол
Грёдем Магнус
8'
31
Stefan
Hagerup
9
Ole
Kristian
Langaas
26
Espen
Garnaas
20
Сундли
Мортен
3
Vegard
Kongsro
25
Торп
Мартин
11
Christian
Aas
6
Eric
Bugale
Kitolano
7
Грёдем
Магнус
10
Martin
Troeen
19
Хансен
Кристоффер
30
Idar
Nordby
Lysgaard
19
Ahmed
El-Amrani
17
Ayoub
Aleesami
18
Fredrik
Tobias
Berglie
5
Tom
Even
Skogsrud
22
Henning
Toensberg
Andresen
6
Mohammed
Mahnin
7
Hassan
Mohamed
Yousef
3
Stian
Pettersen
II
9
David
Tavakoli
10
Mesut
Can
Улленсакер-Киса
4-3-3
Скейд
4-3-3

Ход матча

6'
Грёдем Магнус
1:0

Предыдущие игры

Улленсакер-Киса Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Йёвик-Люн 2:3 Улленсакер-Киса Нест-Сотра 2:0 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 0:2 Конгсвингер Тромсдален 0:8 Улленсакер-Киса
Улленсакер-Киса 3:0 Согндаль Стрёммен 1:1 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 2:2 Стабек Сарпсборг-08 0:2 Улленсакер-Киса Волеренга 3:1 Улленсакер-Киса Согндаль 1:0 Улленсакер-Киса Хам-Кам 3:1 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 4:1 Ерв Викинг 1:0 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 1:1 Конгсвингер Улленсакер-Киса 2:2 Мьёндален Тромсдален 3:0 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 1:1 Осане Согндаль 1:2 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 3:0 Олесунн Стрёммен 3:2 Улленсакер-Киса
Скейд Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Ряди 0:9 Скейд Скейд 3:0 Тромсдален Олесунн 4:2 Скейд Скейд 0:0 Ерв
Нутодден 1:1 Скейд Скейд 1:0 Хам-Кам Мьёндален 3:1 Скейд Флеккерёй 2:5 Скейд Скейд 2:0 Брюне Скейд 1:0 Арендал Хёдд 2:1 Скейд Скейд 2:1 Браттвог Видар 0:4 Скейд Скейд 2:1 Эгерсунд Волеренга-2 2:3 Скейд Скейд 2:3 КФУМ Вард Хёугесунн 1:3 Скейд Скейд 3:1 Схьёрдал-Блинк Нардо 1:0 Скейд Скейд 4:2 Хьельсос
Команда И В Н П Г О
1. Олесунн 6 5 1 0 11 - 4 16
2. Саннефьёрд 6 3 3 0 11 - 7 12
3. Рёуфосс 0:0 6 3 1 2 7 - 6 10
4. Конгсвингер 0:0 6 2 3 1 4 - 2 9
5. Скейд 0:0 6 2 3 1 7 - 5 9
6. Улленсакер-Киса 0:0 6 2 2 2 12 - 5 8
7. КФУМ 0:0 6 2 2 2 6 - 6 8
8. Старт 0:0 6 2 2 2 6 - 7 8
9. Ерв 0:0 5 1 4 0 5 - 3 7
10. Нест-Сотра 6 2 1 3 7 - 6 7
11. Санднес 0:0 6 1 4 1 5 - 4 7
12. Хам-Кам 0:0 5 1 2 2 2 - 4 5
13. Стрёммен 0:0 6 0 5 1 2 - 3 5
14. Согндаль 5 1 1 3 7 - 11 4
15. Тромсдален 0:0 5 0 2 3 4 - 16 2
16. Нутодден 0:0 6 0 2 4 3 - 10 2
  • Первый тайм
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Грёдем Магнус бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jessheim Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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