Норвегия: Типпелиген 2019

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Будё-Глимт
0:0
Первый тайм: 8'

Стадион:
Лиллестрём
0' 8'
1
Рикардо
II
29
Рейтан
Эрленд
Даль
18
Brede
Mathias
Moe
2
Marius
Lode
24
Frederik
Andre
Bjoerkan
6
Vegard
Leikvoll
Moberg
14
Ulrik
Saltnes
26
Haakon
Evjen
10
Philip
Zinckernagel
21
Geir
Andre
Herrem
20
Amor
Layoni
1
Марко
Марич
II
2
Mats
Haakenstad
19
Sheriff
Sinyan
13
Киппе
Фроде
5
Simen
Rafn
33
Aleksander
Melgalvis
27
Josef
Brian
Baccay
21
Alex
Dyer
17
Kristoffer
Oedemarksbakken
7
Густавссон
Даниэль
10
Ольсен
Томас
Будё-Глимт
4-3-3
Лиллестрём
4-4-1-1

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 70 Владение мячом, % 30

Предыдущие игры

Будё-Глимт Последние 20 матчей: +12 =6 -2
Aaga FC 0:8 Будё-Глимт Стабек 2:0 Будё-Глимт Будё-Глимт 1:1 Сарпсборг-08 Будё-Глимт 3:2 Мольде
Мьёндален 4:5 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:0 Русенборг Тромсё 2:4 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:0 Бранн Будё-Глимт 1:0 Старт Волеренга 3:2 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:0 Олесунн Стрёмсгодсет 0:5 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:0 Тромсдален Будё-Глимт 9:0 Мьёльнер Будё-Глимт 7:0 Юнкерен Русенборг 1:1 Будё-Глимт Будё-Глимт 1:1 Волеренга Лиллестрём 1:1 Будё-Глимт Будё-Глимт 1:1 Стабек Ранхейм 0:0 Будё-Глимт
Лиллестрём Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Йеллеросен 1:3 Лиллестрём Лиллестрём 1:0 Хёугесунн Лиллестрём 0:2 Мольде Сарпсборг-08 1:0 Лиллестрём
Лиллестрём 2:1 Ранхейм Стабек 1:1 Лиллестрём Волеренга 4:4 Лиллестрём Лиллестрём 2:0 Хам-Кам Лиллестрём 1:1 Мольде Лиллестрём 1:3 Кристиансунд Хельсинборг 2:1 Лиллестрём Лиллестрём 2:1 Конгсвингер Ростов 1:1 Лиллестрём Юргорден 1:1 Лиллестрём Лиллестрём 2:0 Юнгшиле Лиллестрём 2:0 Кристиансунд Стрёмсгодсет 2:2 Лиллестрём Лиллестрём 1:1 Будё-Глимт Стрёмсгодсет 3:0 Лиллестрём Ранхейм 3:2 Лиллестрём

Последние игры между собой

Будё-Глимт: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 5
Лиллестрём: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 2
Лиллестрём 1:1 Будё-Глимт Типпелиген Будё-Глимт 3:1 Лиллестрём Типпелиген Будё-Глимт 1:1 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 1:1 Будё-Глимт Типпелиген
Будё-Глимт 0:1 Лиллестрём Товарищеские матчи Будё-Глимт 0:3 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 3:0 Будё-Глимт Типпелиген Лиллестрём 4:0 Будё-Глимт Типпелиген Будё-Глимт 1:2 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 0:4 Будё-Глимт Кубок НМ
Команда И В Н П Г О
1. Мольде 0:0 7 4 2 1 15 - 5 14
2. Одд 0:0 6 3 2 1 7 - 4 11
3. Будё-Глимт 0:0 6 3 2 1 11 - 9 11
4. Волеренга 6 3 1 2 9 - 8 10
5. Викинг 5 3 0 2 8 - 7 9
6. Бранн 0:0 7 2 3 2 9 - 9 9
7. Хёугесунн 0:0 6 2 2 2 8 - 5 8
8. Лиллестрём 0:0 6 2 2 2 4 - 5 8
9. Мьёндален 6 2 2 2 10 - 11 8
10. Кристиансунд 0:0 7 2 2 3 6 - 8 8
11. Сарпсборг-08 5 1 4 0 5 - 4 7
12. Стабек 6 2 1 3 6 - 9 7
13. Стрёмсгодсет 0:0 6 1 3 2 8 - 9 6
14. Ранхейм 0:0 6 1 2 3 7 - 8 5
15. Тромсё 0:0 6 1 2 3 5 - 10 5
16. Русенборг 5 0 2 3 2 - 9 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aspmyra Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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