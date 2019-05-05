Норвегия: Типпелиген 2019
Будё-Глимт
0:0
Первый тайм: 8'
Стадион: Аспмира Стадион
Лиллестрём
26
Haakon
Evjen
20
Amor
Layoni
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Haakon EvjenПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Amor LayoniНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Хорн МайерПолузащитник
- Нападающий
-
11 Jens HaugeНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Kjetil Knutsen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Киппе ФродеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Alex DyerПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ольсен ТомасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
18 Moses Ebiye
-
-
Главный тренер: Йорген Леннартсон
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
70 Владение мячом, % 30
Предыдущие игры
Будё-Глимт Последние 20 матчей: +12 =6 -2Aaga FC 0:8 Будё-Глимт Стабек 2:0 Будё-Глимт Будё-Глимт 1:1 Сарпсборг-08 Будё-Глимт 3:2 Мольде
Мьёндален 4:5 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:0 Русенборг Тромсё 2:4 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:0 Бранн Будё-Глимт 1:0 Старт Волеренга 3:2 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:0 Олесунн Стрёмсгодсет 0:5 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:0 Тромсдален Будё-Глимт 9:0 Мьёльнер Будё-Глимт 7:0 Юнкерен Русенборг 1:1 Будё-Глимт Будё-Глимт 1:1 Волеренга Лиллестрём 1:1 Будё-Глимт Будё-Глимт 1:1 Стабек Ранхейм 0:0 Будё-Глимт
Лиллестрём Последние 20 матчей: +7 =7 -6Йеллеросен 1:3 Лиллестрём Лиллестрём 1:0 Хёугесунн Лиллестрём 0:2 Мольде Сарпсборг-08 1:0 Лиллестрём
Лиллестрём 2:1 Ранхейм Стабек 1:1 Лиллестрём Волеренга 4:4 Лиллестрём Лиллестрём 2:0 Хам-Кам Лиллестрём 1:1 Мольде Лиллестрём 1:3 Кристиансунд Хельсинборг 2:1 Лиллестрём Лиллестрём 2:1 Конгсвингер Ростов 1:1 Лиллестрём Юргорден 1:1 Лиллестрём Лиллестрём 2:0 Юнгшиле Лиллестрём 2:0 Кристиансунд Стрёмсгодсет 2:2 Лиллестрём Лиллестрём 1:1 Будё-Глимт Стрёмсгодсет 3:0 Лиллестрём Ранхейм 3:2 Лиллестрём
Последние игры между собой
Будё-Глимт: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 5
Лиллестрём: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|0:0
|7
|4
|2
|1
|15 - 5
|14
|2.
|Одд
|0:0
|6
|3
|2
|1
|7 - 4
|11
|3.
|Будё-Глимт
|0:0
|6
|3
|2
|1
|11 - 9
|11
|4.
|Волеренга
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|5.
|Викинг
|5
|3
|0
|2
|8 - 7
|9
|6.
|Бранн
|0:0
|7
|2
|3
|2
|9 - 9
|9
|7.
|Хёугесунн
|0:0
|6
|2
|2
|2
|8 - 5
|8
|8.
|Лиллестрём
|0:0
|6
|2
|2
|2
|4 - 5
|8
|9.
|Мьёндален
|6
|2
|2
|2
|10 - 11
|8
|10.
|Кристиансунд
|0:0
|7
|2
|2
|3
|6 - 8
|8
|11.
|Сарпсборг-08
|5
|1
|4
|0
|5 - 4
|7
|12.
|Стабек
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|13.
|Стрёмсгодсет
|0:0
|6
|1
|3
|2
|8 - 9
|6
|14.
|Ранхейм
|0:0
|6
|1
|2
|3
|7 - 8
|5
|15.
|Тромсё
|0:0
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|16.
|Русенборг
|5
|0
|2
|3
|2 - 9
|2
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