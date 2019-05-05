Норвегия: Типпелиген 2019

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Хёугесунн
0:0
Первый тайм: 9'

Стадион:
Мольде
0' 9'
12
Сандвик
Хельге
19
Деслер
Миккел
2
Бергквист
Даг
5
Хансен
Беньямин
22
Стёлос
Александер
14
Torbjoern
Kallevaag
8
Тронстад
Сондре
6
Воге-Нильсен
Йоаким
23
Thore
Pedersen
7
Гринхейм
Кристиан
11
Самуэльсен
Мартин
1
Линде
Андреас
18
Харальдсейд
Кристоффер
2
Martin
Bjoernbak
5
Форрен
Вегард
4
Габриэльсен
Рубен
17
Эурснес
Фредрик
8
Fredrik
Sjoelstad
19
Хестад
Эйрик
7
Эйкрем
Магнус
14
Кнутсон
Эрлинг
99
Квоеме
Охи
Хёугесунн
4-4-1-1
Мольде
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Предыдущие игры

Хёугесунн Последние 20 матчей: +11 =1 -8
Окра 0:4 Хёугесунн Лиллестрём 1:0 Хёугесунн Хёугесунн 3:0 Стабек Ранхейм 0:2 Хёугесунн
Хёугесунн 1:1 Сарпсборг-08 Стрёмсгодсет 3:2 Хёугесунн Викинг 4:0 Хёугесунн Одд 4:0 Хёугесунн Хёугесунн 3:0 Санднес Бранн 3:0 Хёугесунн Хёугесунн 3:1 Старт Локомотив Москва 3:1 Хёугесунн Хёугесунн 3:1 Нест-Сотра Хёугесунн 3:1 Старт Мольде 2:0 Хёугесунн Хёугесунн 2:0 Ранхейм Сарпсборг-08 2:1 Хёугесунн Хёугесунн 2:0 Одд Стрёмсгодсет 0:1 Хёугесунн Хёугесунн 1:0 Будё-Глимт
Мольде Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Эйде-Омень 0:5 Мольде Мольде 3:0 Русенборг Лиллестрём 0:2 Мольде Будё-Глимт 3:2 Мольде
Мольде 4:1 Волеренга Мольде 3:0 Стабек Сарпсборг-08 1:1 Мольде Мольде 4:1 Эстерсунд Русенборг 0:1 Мольде Лиллестрём 1:1 Мольде Мольде 1:2 Вентспилс Локомотив Москва 1:1 Мольде Мольде 3:1 Нымме Калью Олесунн 0:2 Мольде Мольде 2:2 Кристиансунд Нордшелланн 1:1 Мольде ЦСКА Москва 2:1 Мольде Саннефьёрд 1:3 Мольде Мольде 2:0 Хёугесунн Тромсё 2:4 Мольде

Последние игры между собой

Хёугесунн: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 8
Мольде: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 5
Мольде 2:0 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 0:1 Мольде Типпелиген Мольде 1:0 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 0:2 Мольде Кубок
Хёугесунн 0:0 Мольде Типпелиген Мольде 0:0 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 3:3 Мольде Типпелиген Мольде 0:1 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 0:0 Мольде Типпелиген Мольде 1:2 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 1:1 Мольде Типпелиген Хёугесунн 1:1 Мольде Типпелиген Мольде 1:5 Хёугесунн Типпелиген Мольде 1:0 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 2:0 Мольде Типпелиген Мольде 3:1 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 5:0 Мольде Типпелиген Хёугесунн 1:2 Мольде Типпелиген Мольде 2:1 Хёугесунн Типпелиген
Команда И В Н П Г О
1. Мольде 0:0 7 4 2 1 15 - 5 14
2. Одд 0:0 6 3 2 1 7 - 4 11
3. Будё-Глимт 0:0 6 3 2 1 11 - 9 11
4. Волеренга 6 3 1 2 9 - 8 10
5. Викинг 5 3 0 2 8 - 7 9
6. Бранн 0:0 7 2 3 2 9 - 9 9
7. Хёугесунн 0:0 6 2 2 2 8 - 5 8
8. Лиллестрём 0:0 6 2 2 2 4 - 5 8
9. Мьёндален 6 2 2 2 10 - 11 8
10. Кристиансунд 0:0 7 2 2 3 6 - 8 8
11. Сарпсборг-08 5 1 4 0 5 - 4 7
12. Стабек 6 2 1 3 6 - 9 7
13. Стрёмсгодсет 0:0 6 1 3 2 8 - 9 6
14. Ранхейм 0:0 6 1 2 3 7 - 8 5
15. Тромсё 0:0 6 1 2 3 5 - 10 5
16. Русенборг 5 0 2 3 2 - 9 2
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Haugesund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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