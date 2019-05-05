Норвегия: Типпелиген 2019
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
-
-
16 Лейте Бруно
-
-
Главный тренер: Йостейн Гриндхауг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Хестад ЭйрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Квоеме ОхиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Джеймс ЛекеНападающий
- Нападающий
-
58 Emil Breivik
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
Предыдущие игры
Хёугесунн Последние 20 матчей: +11 =1 -8Окра 0:4 Хёугесунн Лиллестрём 1:0 Хёугесунн Хёугесунн 3:0 Стабек Ранхейм 0:2 Хёугесунн
Хёугесунн 1:1 Сарпсборг-08 Стрёмсгодсет 3:2 Хёугесунн Викинг 4:0 Хёугесунн Одд 4:0 Хёугесунн Хёугесунн 3:0 Санднес Бранн 3:0 Хёугесунн Хёугесунн 3:1 Старт Локомотив Москва 3:1 Хёугесунн Хёугесунн 3:1 Нест-Сотра Хёугесунн 3:1 Старт Мольде 2:0 Хёугесунн Хёугесунн 2:0 Ранхейм Сарпсборг-08 2:1 Хёугесунн Хёугесунн 2:0 Одд Стрёмсгодсет 0:1 Хёугесунн Хёугесунн 1:0 Будё-Глимт
Мольде Последние 20 матчей: +12 =5 -3Эйде-Омень 0:5 Мольде Мольде 3:0 Русенборг Лиллестрём 0:2 Мольде Будё-Глимт 3:2 Мольде
Мольде 4:1 Волеренга Мольде 3:0 Стабек Сарпсборг-08 1:1 Мольде Мольде 4:1 Эстерсунд Русенборг 0:1 Мольде Лиллестрём 1:1 Мольде Мольде 1:2 Вентспилс Локомотив Москва 1:1 Мольде Мольде 3:1 Нымме Калью Олесунн 0:2 Мольде Мольде 2:2 Кристиансунд Нордшелланн 1:1 Мольде ЦСКА Москва 2:1 Мольде Саннефьёрд 1:3 Мольде Мольде 2:0 Хёугесунн Тромсё 2:4 Мольде
Последние игры между собой
Хёугесунн: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 8
Мольде: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 5
Хёугесунн 0:0 Мольде Типпелиген Мольде 0:0 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 3:3 Мольде Типпелиген Мольде 0:1 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 0:0 Мольде Типпелиген Мольде 1:2 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 1:1 Мольде Типпелиген Хёугесунн 1:1 Мольде Типпелиген Мольде 1:5 Хёугесунн Типпелиген Мольде 1:0 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 2:0 Мольде Типпелиген Мольде 3:1 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 5:0 Мольде Типпелиген Хёугесунн 1:2 Мольде Типпелиген Мольде 2:1 Хёугесунн Типпелиген
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|0:0
|7
|4
|2
|1
|15 - 5
|14
|2.
|Одд
|0:0
|6
|3
|2
|1
|7 - 4
|11
|3.
|Будё-Глимт
|0:0
|6
|3
|2
|1
|11 - 9
|11
|4.
|Волеренга
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|5.
|Викинг
|5
|3
|0
|2
|8 - 7
|9
|6.
|Бранн
|0:0
|7
|2
|3
|2
|9 - 9
|9
|7.
|Хёугесунн
|0:0
|6
|2
|2
|2
|8 - 5
|8
|8.
|Лиллестрём
|0:0
|6
|2
|2
|2
|4 - 5
|8
|9.
|Мьёндален
|6
|2
|2
|2
|10 - 11
|8
|10.
|Кристиансунд
|0:0
|7
|2
|2
|3
|6 - 8
|8
|11.
|Сарпсборг-08
|5
|1
|4
|0
|5 - 4
|7
|12.
|Стабек
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|13.
|Стрёмсгодсет
|0:0
|6
|1
|3
|2
|8 - 9
|6
|14.
|Ранхейм
|0:0
|6
|1
|2
|3
|7 - 8
|5
|15.
|Тромсё
|0:0
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|16.
|Русенборг
|5
|0
|2
|3
|2 - 9
|2
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