Голландия: Кубок 2018-2019
26
Тапия
Ренато
24
Онана
Андре
17
Блинд
Дэйли
22
Зиеш
Хаким
10
Тадич
Душан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Тапия РенатоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Вуд МайклВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Анита ВурнонПолузащитник
-
17 Саддики ДрисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Luuk Brand
-
Главный тренер: Костер Адри
- Основной состав
-
24 Онана АндреВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Блинд ДэйлиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Зиеш ХакимНападающий
- Нападающий
-
10 Тадич ДушанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
28 Варела БрунуВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Де Вит ДаниПолузащитник
-
20 Шоне ЛассеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тен Хаг Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
Предыдущие игры
Виллем II Последние 20 матчей: +12 =1 -7Виллем II 0:3 ПСВ Эксельсиор 1:1 Виллем II Виллем II 2:0 ПЕК Зволле Виллем II 1:4 Аякс
Хераклес 3:4 Виллем II Виллем II 3:2 Фортуна Ситтард Фейеноорд 2:3 Виллем II Виллем II 3:2 Де Графсхап Херенвен 4:2 Виллем II Виллем II 1:1 АЗ Алкмаар Виллем II 2:1 АЗ Алкмаар Витесс 3:2 Виллем II ВВВ-Венло 2:1 Виллем II Виллем II 1:2 Гронинген Утрехт 0:1 Виллем II Твенте 2:3 Виллем II Виллем II 2:0 НАК Бреда Боруссия-2 Д 3:2 Виллем II Эммен 0:2 Виллем II Виллем II 3:0 Амстердамсхе
Аякс Последние 20 матчей: +15 =1 -4Тоттенхэм 0:1 Аякс Аякс 4:2 Витесс Гронинген 0:1 Аякс Ювентус 1:2 Аякс
Аякс 6:2 Эксельсиор Аякс 1:1 Ювентус Виллем II 1:4 Аякс Эммен 2:5 Аякс Аякс 3:1 ПСВ АЗ Алкмаар 1:0 Аякс Аякс 2:1 ПЕК Зволле Аякс 4:0 Фортуна Ситтард Реал Мадрид 1:4 Аякс Фейеноорд 0:3 Аякс АДО Ден Хааг 1:5 Аякс Аякс 5:0 НАК Бреда Аякс 1:2 Реал Мадрид Хераклес 1:0 Аякс Аякс 6:0 ВВВ-Венло Фейеноорд 6:2 Аякс
Последние игры между собой
Виллем II: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 17
Аякс: победы: 17, ничьи: 1, поражения: 2
Виллем II 1:3 Аякс Эредивизие Аякс 5:0 Виллем II Кубок Аякс 1:2 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:4 Аякс Эредивизие Аякс 3:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:1 Аякс Эредивизие Аякс 5:0 Виллем II Эредивизие Аякс 5:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 2:4 Аякс Эредивизие Виллем II 1:3 Аякс Эредивизие Аякс 2:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:2 Аякс Эредивизие Аякс 4:0 Виллем II Эредивизие Аякс 7:0 Виллем II Премьер-лига Виллем II 2:1 Аякс Премьер-лига Аякс 4:1 Виллем II Премьер-лига
1/32 финала
1/16 финала
1/8 финала
1/4 финала
Финал
0 Виллем II
0 Аякс
- 0:0 ВИЛ-АЯК
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