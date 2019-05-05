Голландия: Кубок 2018-2019

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Виллем II
0:0
Первый тайм: 7'

Стадион:
Аякс
0' 7'
1
Велленройтер
Тимон
2
Льюис
Фернандо
25
Майсснер
Томас
4
Питерс
Йорденс
3
Хееркенс
Фреек
15
Данкерлёй
Дамил
26
Тапия
Ренато
8
Льонч
Поль
5
Паласиос
Диего
9
Исак
Александр
10
Павлидис
Вангелис
24
Онана
Андре
2
Ниссен
Расмус
4
Де
Лихт
Маттайс
17
Блинд
Дэйли
31
Тальяфико
Николас
12
Мазрауи
Нуссер
6
Ван
де
Бек
Донни
21
Де
Йонг
Френки
22
Зиеш
Хаким
9
Хунтелаар
Клаас-Ян
10
Тадич
Душан
Виллем II
4-4-2
Аякс
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Предыдущие игры

Виллем II Последние 20 матчей: +12 =1 -7
Виллем II 0:3 ПСВ Эксельсиор 1:1 Виллем II Виллем II 2:0 ПЕК Зволле Виллем II 1:4 Аякс
Хераклес 3:4 Виллем II Виллем II 3:2 Фортуна Ситтард Фейеноорд 2:3 Виллем II Виллем II 3:2 Де Графсхап Херенвен 4:2 Виллем II Виллем II 1:1 АЗ Алкмаар Виллем II 2:1 АЗ Алкмаар Витесс 3:2 Виллем II ВВВ-Венло 2:1 Виллем II Виллем II 1:2 Гронинген Утрехт 0:1 Виллем II Твенте 2:3 Виллем II Виллем II 2:0 НАК Бреда Боруссия-2 Д 3:2 Виллем II Эммен 0:2 Виллем II Виллем II 3:0 Амстердамсхе
Аякс Последние 20 матчей: +15 =1 -4
Тоттенхэм 0:1 Аякс Аякс 4:2 Витесс Гронинген 0:1 Аякс Ювентус 1:2 Аякс
Аякс 6:2 Эксельсиор Аякс 1:1 Ювентус Виллем II 1:4 Аякс Эммен 2:5 Аякс Аякс 3:1 ПСВ АЗ Алкмаар 1:0 Аякс Аякс 2:1 ПЕК Зволле Аякс 4:0 Фортуна Ситтард Реал Мадрид 1:4 Аякс Фейеноорд 0:3 Аякс АДО Ден Хааг 1:5 Аякс Аякс 5:0 НАК Бреда Аякс 1:2 Реал Мадрид Хераклес 1:0 Аякс Аякс 6:0 ВВВ-Венло Фейеноорд 6:2 Аякс

Последние игры между собой

Виллем II: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 17
Аякс: победы: 17, ничьи: 1, поражения: 2
Виллем II 1:4 Аякс Эредивизие Аякс 2:0 Виллем II Эредивизие Аякс 3:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:3 Аякс Эредивизие
Виллем II 1:3 Аякс Эредивизие Аякс 5:0 Виллем II Кубок Аякс 1:2 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:4 Аякс Эредивизие Аякс 3:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:1 Аякс Эредивизие Аякс 5:0 Виллем II Эредивизие Аякс 5:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 2:4 Аякс Эредивизие Виллем II 1:3 Аякс Эредивизие Аякс 2:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:2 Аякс Эредивизие Аякс 4:0 Виллем II Эредивизие Аякс 7:0 Виллем II Премьер-лига Виллем II 2:1 Аякс Премьер-лига Аякс 4:1 Виллем II Премьер-лига
1/32 финала
0 Гронинген
2 Твенте
3 Ноордвейк
2 Спарта Роттердам
0 Эксельсиор Масслёйс
4 ПСВ
2 Ваалвейк
0 НАК Бреда
1 Волендам
2 Виллем II
3 Спакенбург
0 DFS
5 Амстердамсхе
0 Телстар
5 Рейнбургс Бойс
6 Осс
0 Алсидес
6 АЗ Алкмаар
0 Вестландия
3 ВВВ-Венло
6 Синт-Баво
8 Де Графсхап
0 Стапхорст
1 ПЕК Зволле
3 Козаккен Бойз
1 ОНС Снек
1 Алмере Сити
0 Дордрехт
1 Ден Босх
2 Хераклес
1 РКАВ Волендам
2 Витесс
0 Gemert
4 Фейеноорд
0 Росмален
6 АДО Ден Хааг
2 Утрехт
0 Маастрихт
1 Eemdijk
4 АСВХ
2 Эксельсиор
3 НЕК Неймеген
0 Хелмонд Спорт
5 Фортуна Ситтард
2 Схевенинген
3 Камбюр
4 Конинклейке
0 Харкемас Бойс
6 Дово
7 SV Urk
0 ДВС '33
6 Рода
0 HVV Te Werve
7 Аякс
2 Гоу Эхед Иглс
0 Эйндховен
1 Остзан
3 Эммен
1 ОДИН '59
0 Лиссе
2 Гроене Стер
1 ТЕК
0 Катвийк
1 Херенвен
1/16 финала
4 Твенте
2 Ноордвейк
2 ПСВ
3 Ваалвейк
5 Виллем II
0 Спакенбург
1 Амстердамсхе
0 Осс
2 АЗ Алкмаар
0 ВВВ-Венло
2 Де Графсхап
5 ПЕК Зволле
2 Козаккен Бойз
1 Алмере Сити
0 Хераклес
2 Витесс
5 Фейеноорд
1 АДО Ден Хааг
5 Утрехт
1 АСВХ
2 НЕК Неймеген
3 Фортуна Ситтард
2 Камбюр
1 Конинклейке
0 SV Urk
1 Рода
3 Аякс
0 Гоу Эхед Иглс
1 Эммен
3 ОДИН '59
1 Гроене Стер
3 Херенвен
1/8 финала
2 Твенте
0 Ваалвейк
3 Виллем II
0 Амстердамсхе
5 АЗ Алкмаар
0 ПЕК Зволле
1 Козаккен Бойз
2 Витесс
1 Фейеноорд
0 Утрехт
2 Фортуна Ситтард
1 Камбюр
3 Рода
5 Аякс
1 ОДИН '59
3 Херенвен
1/4 финала
2 Твенте
3 Виллем II
2 АЗ Алкмаар
0 Витесс
4 Фейеноорд
1 Фортуна Ситтард
3 Аякс
1 Херенвен
1/2 финала
3 Виллем II
2 АЗ Алкмаар
0 Фейеноорд
3 Аякс
Финал
0 Виллем II
0 Аякс
  • Первый тайм
  • 6'
    Удар от ворот произведет Аякс
  • 6'
    Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
  • Фол, нарушение
    5'
    Ниссен Расмус из команды Аякс толкнул локтем оппонента. Это Льонч Поль заработал фол
  • 5'
    Онана Андре взял и забрал мяч на выходе
  • 4'
    Хееркенс Фреек из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
  • 4'
    Виллем II контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    3'
    Судья сигнализирует, что Паласиос Диего из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Мазрауи Нуссер
  • 3'
    Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    2'
    Тадич Душан наказан за толчок Льюис Фернандо
  • 1'
    Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Виллем II начинает с центра поля
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на de Kuip. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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