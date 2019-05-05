Дания: Суперлига Дании. Чемпионская группа 2018-2019
Оденсе
0:0
Первый тайм: 8'
Стадион: Nature Energy Park
Митьюлланд
24
Лунд
Марко
14
Томасен
Йенс
24
Тюкосен
Мадс
11
Мабиль
Авер
33
Онуачу
Пол
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Лунд МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Томасен ЙенсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Манде СаюбаВратарь
-
21 Греве МатиасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Jakob Michelsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Тюкосен МадсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Мабиль АверНападающий
-
33 Онуачу ПолНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Кужава РафалПолузащитник
- Нападающий
-
26 Довбик АртёмНападающий
-
-
Главный тренер: Kenneth Andersen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
1 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Предыдущие игры
Оденсе Последние 20 матчей: +10 =4 -6Копенгаген 4:0 Оденсе Эсбьерг 0:0 Оденсе Оденсе 2:2 Нордшелланн Митьюлланд 2:0 Оденсе
Оденсе 0:1 Копенгаген Митьюлланд 4:0 Оденсе Брондбю 2:2 Оденсе Оденсе 1:0 Раннерс Орхус 1:2 Оденсе Оденсе 2:0 Брондбю Оденсе 2:2 Эсбьерг Хорсенс 1:2 Оденсе Оденсе 1:0 Вайле Копенгаген 6:1 Оденсе Оденсе 2:2 Хельсинборг Рапид Вена 2:5 Оденсе Оденсе 2:0 Лехия Гданьск Оденсе 1:0 Погонь Щецин Орхус 2:3 Оденсе Оденсе 1:2 Ольборг
Митьюлланд Последние 20 матчей: +13 =4 -3Нордшелланн 1:2 Митьюлланд Митьюлланд 1:2 Брондбю Копенгаген 3:0 Митьюлланд Митьюлланд 2:0 Оденсе
Эсбьерг 2:2 Митьюлланд Митьюлланд 4:0 Оденсе Митьюлланд 0:0 Нордшелланн Митьюлланд 2:1 Сённерйюск Коллинг 0:2 Митьюлланд Хобро 1:2 Митьюлланд Митьюлланд 3:3 Нордшелланн Орхус 1:2 Митьюлланд Митьюлланд 2:1 Ольборг Вендсиссель 0:1 Митьюлланд Шанхай СИПГ 2:2 Митьюлланд Астана 2:4 Митьюлланд Гамбург 5:3 Митьюлланд Митьюлланд 4:1 Фредерисия Хорсенс 1:3 Митьюлланд Митьюлланд 3:0 Оденсе
Последние игры между собой
Оденсе: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 13
Митьюлланд: победы: 13, ничьи: 4, поражения: 3
Митьюлланд 3:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 0:3 Митьюлланд Кубок Оденсе 0:2 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 1:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 0:1 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 2:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 1:1 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 1:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 3:1 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 3:0 Оденсе Суперлига Дании Митьюлланд 3:2 Оденсе Суперлига Дании Митьюлланд 0:2 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 2:1 Митьюлланд Суперлига Дании Оденсе 1:1 Митьюлланд Суперлига Дании Оденсе 0:1 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 1:1 Оденсе Суперлига Дании
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|7
|7
|0
|0
|17 - 3
|82
|2.
|Митьюлланд
|0:0
|7
|2
|3
|2
|7 - 8
|69
|3.
|Эсбьерг
|6
|3
|2
|1
|6 - 4
|49
|4.
|Оденсе
|0:0
|7
|0
|4
|3
|4 - 11
|46
|5.
|Брондбю
|7
|1
|2
|4
|8 - 11
|43
|6.
|Нордшелланн
|6
|0
|3
|3
|5 - 10
|39
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