Дания: Суперлига Дании. Чемпионская группа 2018-2019

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  4. Суперлига Дании. Чемпионская группа 2018-2019
Оденсе
0:0
Первый тайм: 8'

Стадион:
Митьюлланд
0' 8'
13
Грютебуст
Стен
24
Лунд
Марко
6
Тверсков
Йеппе
3
Alexander
Ludwig
II
4
Лаурсен
Райан
14
Томасен
Йенс
8
Джанус
Драчманн
2
Лунд
Оливер
11
Нильсен
Каспер
9
Кадри
Башким
23
Клеве
Троэльс
1
Хансен
Йеспер
2
Хансен
Киан
28
Святченко
Эрик
20
Николаесен
Расмус
24
Тюкосен
Мадс
7
Поульсен
Якоб
3
Спарв
Тим
5
Хенде
Марк-Даль
11
Мабиль
Авер
33
Онуачу
Пол
88
Викхейм
Густав
Оденсе
3-4-3
Митьюлланд
3-4-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Предыдущие игры

Оденсе Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Копенгаген 4:0 Оденсе Эсбьерг 0:0 Оденсе Оденсе 2:2 Нордшелланн Митьюлланд 2:0 Оденсе
Оденсе 0:1 Копенгаген Митьюлланд 4:0 Оденсе Брондбю 2:2 Оденсе Оденсе 1:0 Раннерс Орхус 1:2 Оденсе Оденсе 2:0 Брондбю Оденсе 2:2 Эсбьерг Хорсенс 1:2 Оденсе Оденсе 1:0 Вайле Копенгаген 6:1 Оденсе Оденсе 2:2 Хельсинборг Рапид Вена 2:5 Оденсе Оденсе 2:0 Лехия Гданьск Оденсе 1:0 Погонь Щецин Орхус 2:3 Оденсе Оденсе 1:2 Ольборг
Митьюлланд Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Нордшелланн 1:2 Митьюлланд Митьюлланд 1:2 Брондбю Копенгаген 3:0 Митьюлланд Митьюлланд 2:0 Оденсе
Эсбьерг 2:2 Митьюлланд Митьюлланд 4:0 Оденсе Митьюлланд 0:0 Нордшелланн Митьюлланд 2:1 Сённерйюск Коллинг 0:2 Митьюлланд Хобро 1:2 Митьюлланд Митьюлланд 3:3 Нордшелланн Орхус 1:2 Митьюлланд Митьюлланд 2:1 Ольборг Вендсиссель 0:1 Митьюлланд Шанхай СИПГ 2:2 Митьюлланд Астана 2:4 Митьюлланд Гамбург 5:3 Митьюлланд Митьюлланд 4:1 Фредерисия Хорсенс 1:3 Митьюлланд Митьюлланд 3:0 Оденсе

Последние игры между собой

Оденсе: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 13
Митьюлланд: победы: 13, ничьи: 4, поражения: 3
Митьюлланд 2:0 Оденсе Суперлига Дании Митьюлланд 4:0 Оденсе Кубок Митьюлланд 3:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 1:1 Митьюлланд Суперлига Дании
Митьюлланд 3:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 0:3 Митьюлланд Кубок Оденсе 0:2 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 1:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 0:1 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 2:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 1:1 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 1:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 3:1 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 3:0 Оденсе Суперлига Дании Митьюлланд 3:2 Оденсе Суперлига Дании Митьюлланд 0:2 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 2:1 Митьюлланд Суперлига Дании Оденсе 1:1 Митьюлланд Суперлига Дании Оденсе 0:1 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 1:1 Оденсе Суперлига Дании
Команда И В Н П Г О
1. Копенгаген 7 7 0 0 17 - 3 82
2. Митьюлланд 0:0 7 2 3 2 7 - 8 69
3. Эсбьерг 6 3 2 1 6 - 4 49
4. Оденсе 0:0 7 0 4 3 4 - 11 46
5. Брондбю 7 1 2 4 8 - 11 43
6. Нордшелланн 6 0 3 3 5 - 10 39
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    8'
    Святченко Эрик наказан за толчок соперника
  • 7'
    Поульсен Якоб навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    7'
    Нильсен Каспер делает подножку сопернику.
  • 6'
    Мидтъюлланн контролирует мяч.
  • 5'
    Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 4'
    Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 4'
    Мидтъюлланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    3'
    Поульсен Якоб наказан за толчок Джанус Драчманн
  • 3'
    Удар от ворот произведет Оденсе
  • 2'
    Мабиль Авер из команды Мидтъюлланн навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 1'
    Опасность предотвращена - Тверсков Йеппе из команды Оденсе вступил в отбор удачно
  • 1'
    Викхейм Густав из команды Мидтъюлланн делает пас партнеру.
  • 1'
    Мидтъюлланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Оденсе начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nature Energy Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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