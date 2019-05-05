Норвегия: Типпелиген 2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Типпелиген 2019
Русенборг
1:0
Второй тайм: 70'

Стадион:
Сарпсборг-08
0'
26' Желтая карточка
Трондсен Андерс
1:0
39' Гол
Йенсен Майк
70'
1
Хансен
Андре
2
Хеденстад
Вегар
16
Ховланд
Эвен
4
Региниуссен
Торе
19
Валсвик
Густав
7
Йенсен
Майк
15
Трондсен
Андерс
8
Конрадсен
Андрес
11
Де
Ланлай
Янн-Эрик
34
Ботхейм
Эрик
3
Мелинг
Биргер
78
Васютин
Александр
11
Линнсет
Йонатан
3
Хорн
Йорген
6
Несс Николай
16
Томассен
Йоахим
7
Хальворсен
Уле
Йорген
8
Нильсен
Матти
17
Захариассен
Кристоффер
19
Ларсен
Кристоффер
10
Сколевик
Стеффен
45
Ларсен
Йорген
Русенборг
4-3-3
Сарпсборг-08
4-4-2

Ход матча

15'
 
Бато Шелдон
Хорн Йорген
26'
Трондсен Андерс
 
39'
Йенсен Майк
(Валсвик Густав)
1:0
46'
Лундему Мариус
Трондсен Андерс
 
57'
Содерлунд Александер
Ботхейм Эрик
 
61'
 
Сальвесен Ларс-Йорген
Ларсен Йорген

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 5
  • 7 Удары в створ 10
  • 4 Угловые 8
  • 1 Офсайды 2
  • 15 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 2
  • 49 Владение мячом, % 51

Предыдущие игры

Русенборг Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Рёрвик 1:3 Русенборг Мольде 3:0 Русенборг Русенборг 0:0 Стрёмсгодсет Стабек 3:1 Русенборг
Русенборг 1:1 Одд Будё-Глимт 2:0 Русенборг Норрчёпинг 0:3 Русенборг Русенборг 0:1 Мольде Бранн 1:0 Русенборг Ранхейм 1:0 Русенборг Сундсвалль 1:5 Русенборг Орхус 3:2 Русенборг Русенборг 0:2 Славия Прага РБ Лейпциг 1:1 Русенборг Русенборг 4:1 Стрёмсгодсет Русенборг 0:1 Селтик Русенборг 1:1 Будё-Глимт Старт 0:1 Русенборг Русенборг 2:5 Ред Булл Зальцбург Русенборг 3:1 Одд
Сарпсборг-08 Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Спринт Елоэй 0:3 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:1 Мьёндален Будё-Глимт 1:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:0 Лиллестрём
Хёугесунн 1:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:1 Мольде Норрчёпинг 3:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 5:0 Конгсвингер Сарпсборг-08 4:2 Стрёмсгодсет Сарпсборг-08 3:0 Фредрикстад Локомотив Москва 1:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 3:2 Вентспилс Сарпсборг-08 0:2 Улленсакер-Киса Сарпсборг-08 3:1 Флора Сарпсборг-08 1:2 Зенит ЦСКА Москва 3:3 Сарпсборг-08 Хеккен 0:2 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 4:0 Волеренга Генк 4:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 3:2 Согндаль

Последние игры между собой

Русенборг: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 1
Сарпсборг-08: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 9
Русенборг 3:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 1:0 Русенборг Типпелиген Русенборг 1:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 1:2 Русенборг Типпелиген
Сарпсборг-08 2:2 Русенборг Типпелиген Русенборг 5:2 Сарпсборг-08 Типпелиген Русенборг 2:0 Сарпсборг-08 Кубок Русенборг 3:2 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 0:2 Русенборг Типпелиген Русенборг 2:0 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 1:1 Русенборг Типпелиген Сарпсборг-08 1:2 Русенборг Типпелиген Русенборг 4:2 Сарпсборг-08 Типпелиген
Команда И В Н П Г О
1. Мольде 7 5 1 1 17 - 6 16
2. Будё-Глимт 6 4 1 1 15 - 9 13
3. Одд 6 4 1 1 9 - 5 13
4. Волеренга 6 3 1 2 9 - 8 10
5. Кристиансунд 7 3 1 3 7 - 8 10
6. Викинг 5 3 0 2 8 - 7 9
7. Мьёндален 6 2 2 2 10 - 11 8
8. Бранн 7 2 2 3 9 - 10 8
9. Хёугесунн 6 2 1 3 9 - 7 7
10. Ранхейм 6 2 1 3 8 - 8 7
11. Стабек 6 2 1 3 6 - 9 7
12. Лиллестрём 6 2 1 3 4 - 9 7
13. Сарпсборг-08 0:1 6 1 4 1 5 - 5 7
14. Стрёмсгодсет 6 1 2 3 9 - 11 5
15. Русенборг 1:0 6 1 2 3 3 - 9 5
16. Тромсё 6 1 1 4 5 - 11 4
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - Йенсен Майк бьет в цель!
  • Желтая карточка
    26'
    Трондсен Андерс получил желтую карточку от судьи
  • 15'
    Сарпсборг 08 делает замену. Хорн Йорген уходит с поля, а Бато Шелдон выходит на его замену.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lerkendal Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...