Норвегия: Типпелиген 2019
Русенборг
1:0
Второй тайм: 70'
Стадион: Леркендаль
Сарпсборг-08
26' Желтая карточкаТрондсен Андерс
1:0
39' ГолЙенсен Майк
16
Ховланд
Эвен
34
Ботхейм
Эрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Ховланд ЭвенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
34 Ботхейм ЭрикНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Эстбе АрилдВратарь
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Хорнеланд Эйрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Фальк АслакВратарь
-
44 Бато ШелдонЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Бакке Гейр
Ход матча
26'
39'
1:0
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 5
-
7 Удары в створ 10
-
4 Угловые 8
-
1 Офсайды 2
-
15 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 2
-
49 Владение мячом, % 51
Предыдущие игры
Русенборг Последние 20 матчей: +6 =4 -10Рёрвик 1:3 Русенборг Мольде 3:0 Русенборг Русенборг 0:0 Стрёмсгодсет Стабек 3:1 Русенборг
Русенборг 1:1 Одд Будё-Глимт 2:0 Русенборг Норрчёпинг 0:3 Русенборг Русенборг 0:1 Мольде Бранн 1:0 Русенборг Ранхейм 1:0 Русенборг Сундсвалль 1:5 Русенборг Орхус 3:2 Русенборг Русенборг 0:2 Славия Прага РБ Лейпциг 1:1 Русенборг Русенборг 4:1 Стрёмсгодсет Русенборг 0:1 Селтик Русенборг 1:1 Будё-Глимт Старт 0:1 Русенборг Русенборг 2:5 Ред Булл Зальцбург Русенборг 3:1 Одд
Сарпсборг-08 Последние 20 матчей: +10 =5 -5Спринт Елоэй 0:3 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:1 Мьёндален Будё-Глимт 1:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:0 Лиллестрём
Хёугесунн 1:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:1 Мольде Норрчёпинг 3:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 5:0 Конгсвингер Сарпсборг-08 4:2 Стрёмсгодсет Сарпсборг-08 3:0 Фредрикстад Локомотив Москва 1:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 3:2 Вентспилс Сарпсборг-08 0:2 Улленсакер-Киса Сарпсборг-08 3:1 Флора Сарпсборг-08 1:2 Зенит ЦСКА Москва 3:3 Сарпсборг-08 Хеккен 0:2 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 4:0 Волеренга Генк 4:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 3:2 Согндаль
Последние игры между собой
Русенборг: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 1
Сарпсборг-08: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 9
Сарпсборг-08 2:2 Русенборг Типпелиген Русенборг 5:2 Сарпсборг-08 Типпелиген Русенборг 2:0 Сарпсборг-08 Кубок Русенборг 3:2 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 0:2 Русенборг Типпелиген Русенборг 2:0 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 1:1 Русенборг Типпелиген Сарпсборг-08 1:2 Русенборг Типпелиген Русенборг 4:2 Сарпсборг-08 Типпелиген
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|7
|5
|1
|1
|17 - 6
|16
|2.
|Будё-Глимт
|6
|4
|1
|1
|15 - 9
|13
|3.
|Одд
|6
|4
|1
|1
|9 - 5
|13
|4.
|Волеренга
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|5.
|Кристиансунд
|7
|3
|1
|3
|7 - 8
|10
|6.
|Викинг
|5
|3
|0
|2
|8 - 7
|9
|7.
|Мьёндален
|6
|2
|2
|2
|10 - 11
|8
|8.
|Бранн
|7
|2
|2
|3
|9 - 10
|8
|9.
|Хёугесунн
|6
|2
|1
|3
|9 - 7
|7
|10.
|Ранхейм
|6
|2
|1
|3
|8 - 8
|7
|11.
|Стабек
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|12.
|Лиллестрём
|6
|2
|1
|3
|4 - 9
|7
|13.
|Сарпсборг-08
|0:1
|6
|1
|4
|1
|5 - 5
|7
|14.
|Стрёмсгодсет
|6
|1
|2
|3
|9 - 11
|5
|15.
|Русенборг
|1:0
|6
|1
|2
|3
|3 - 9
|5
|16.
|Тромсё
|6
|1
|1
|4
|5 - 11
|4
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