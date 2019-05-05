Бразилия: Серия A 2019
14
Эрнандо
16
Виктор
Пауло
26
Gregore
77
Артур
IV
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 ЭрнандоЗащитник
- Защитник
-
16 Виктор ПаулоЗащитник
-
26 GregoreПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Артур IVПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
90 Рожерио ЖозеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 ФернандаоНападающий
-
-
-
-
17 Elton I
-
27 Shaylon
- Основной состав
-
89 ВладимирВратарь
-
22 Иури ФрейтасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Паулу ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
-
16 LuandersonПолузащитник
- Нападающий
-
99 GetulioНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
97 LourencoПолузащитник
- Нападающий
-
29 Matheus Gutz
-
-
94 Matheus III
-
27 Luan Pereira
-
20 Gege II
-
-
83 Gledson I
Ход матча
28'
Предыдущие игры
Байя Последние 20 матчей: +10 =5 -5Ботафого Рибейрао 3:2 Байя Байя 3:2 Коринтианс Лондрина ЭК 2:1 Байя Байя 1:0 Баия де Фейра
Байя 4:0 Лондрина ЭК Баия де Фейра 1:1 Байя Байя 1:0 Клуб Регатас Бразил Клуб Регатас Бразил 1:1 Байя Сампайо Корреа 1:0 Байя Atletico Alagoinhas 0:2 Байя Байя 3:0 Сальгиеро Байя 3:0 Atletico Alagoinhas Жекие 0:5 Байя Байя 0:1 Сержипи Байя 0:0 Витория Санта-Крус РН 0:1 Байя Альтос 0:5 Байя Жакуипенсе 1:0 Байя Форталеза 2:2 Байя Ливерпуль 0:0 Байя
Аваи Последние 20 матчей: +13 =3 -4Аваи 1:1 Гремио Атлетико Минейро 2:1 Аваи Аваи 1:1 Шапекоэнсе Аваи 1:1 Крисьюма
Аваи 0:1 Васко да Гама Шапекоэнсе 1:2 Аваи Бруске 0:4 Аваи Аваи 2:0 Атлетико Тубарао Крисьюма 0:2 Аваи Аваи 3:1 Марсильо Диас Аваи 0:0 Фигейренсе Васко да Гама 3:2 Аваи Херсилиу Луж 1:0 Аваи Аваи 2:0 Бразилия Аваи 3:0 Жоинвилль Аваи 1:0 Шапекоэнсе Метрополитано 0:3 Аваи Аваи 0:0 Бруске Реал Арикумес 1:4 Аваи Атлетико Тубарао 1:3 Аваи
Последние игры между собой
Байя: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 1
Аваи: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 5
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|3
|3
|0
|0
|6 - 3
|9
|2.
|Палмейрас
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|3.
|Сан-Паулу
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|4.
|Сантос
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|5.
|Крузейро
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|6.
|Ботафого Рибейрао
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|7.
|Атлетико Паранаэнсе
|3
|1
|1
|1
|6 - 4
|4
|8.
|Гремио
|3:0
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|9.
|Фламенго
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|10.
|Шапекоэнсе
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|11.
|Байя
|0:0
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|12.
|Коринтианс
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|13.
|Сеара
|3
|1
|0
|2
|5 - 3
|3
|14.
|Гойяс
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|15.
|Интернасьональ
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|16.
|Форталеза
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|17.
|Аваи
|0:0
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|18.
|Алагоано
|3
|0
|2
|1
|1 - 5
|2
|19.
|Васко да Гама
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|20.
|Флуминенсе
|0:3
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
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