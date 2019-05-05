Бразилия: Серия A 2019

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Байя
0:0
Первый тайм: 37'
Аваи
0' 37'
1
Douglas
Friedrich
2
Nino
Paraiba
14
Эрнандо
28
Lucas
Fonseca
16
Виктор
Пауло
26
Gregore
18
Douglas
Gomes
98
Artur
Guimaraes
10
Рамирес
Сантос
77
Артур
IV
9
Gilberto
IV
89
Владимир
22
Иури
Фрейтас
63
Eduardo
Kunde
3
Betao
Amansio
Ebert
II
33
Marquinhos
IX
6
Jose
Paulo
Bezerra
Maciel
Junior
Paulinho
V
19
Паулу
Жоау
7
Pedro
Castro
16
Luanderson
28
Daniel
Amorim
99
Getulio
Байя
4-2-3-1
Аваи
5-3-2

Ход матча

28'
Рожерио Жозе
Артур IV
 

Предыдущие игры

Байя Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Ботафого Рибейрао 3:2 Байя Байя 3:2 Коринтианс Лондрина ЭК 2:1 Байя Байя 1:0 Баия де Фейра
Байя 4:0 Лондрина ЭК Баия де Фейра 1:1 Байя Байя 1:0 Клуб Регатас Бразил Клуб Регатас Бразил 1:1 Байя Сампайо Корреа 1:0 Байя Atletico Alagoinhas 0:2 Байя Байя 3:0 Сальгиеро Байя 3:0 Atletico Alagoinhas Жекие 0:5 Байя Байя 0:1 Сержипи Байя 0:0 Витория Санта-Крус РН 0:1 Байя Альтос 0:5 Байя Жакуипенсе 1:0 Байя Форталеза 2:2 Байя Ливерпуль 0:0 Байя
Аваи Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Аваи 1:1 Гремио Атлетико Минейро 2:1 Аваи Аваи 1:1 Шапекоэнсе Аваи 1:1 Крисьюма
Аваи 0:1 Васко да Гама Шапекоэнсе 1:2 Аваи Бруске 0:4 Аваи Аваи 2:0 Атлетико Тубарао Крисьюма 0:2 Аваи Аваи 3:1 Марсильо Диас Аваи 0:0 Фигейренсе Васко да Гама 3:2 Аваи Херсилиу Луж 1:0 Аваи Аваи 2:0 Бразилия Аваи 3:0 Жоинвилль Аваи 1:0 Шапекоэнсе Метрополитано 0:3 Аваи Аваи 0:0 Бруске Реал Арикумес 1:4 Аваи Атлетико Тубарао 1:3 Аваи

Последние игры между собой

Байя: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 1
Аваи: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 5
Аваи 1:2 Байя Серия A Байя 1:1 Аваи Серия A Аваи 0:3 Байя Серия B Байя 2:1 Аваи Серия B
Байя 3:2 Аваи Серия A Аваи 2:2 Байя Серия A Аваи 4:1 Байя Серия B Байя 2:1 Аваи Серия B
Команда И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 3 3 0 0 6 - 3 9
2. Палмейрас 3 2 1 0 6 - 1 7
3. Сан-Паулу 3 2 1 0 5 - 2 7
4. Сантос 3 2 1 0 4 - 2 7
5. Крузейро 3 2 0 1 4 - 4 6
6. Ботафого Рибейрао 3 2 0 1 4 - 4 6
7. Атлетико Паранаэнсе 3 1 1 1 6 - 4 4
8. Гремио 3:0 3 1 1 1 5 - 3 4
9. Фламенго 3 1 1 1 5 - 4 4
10. Шапекоэнсе 3 1 1 1 3 - 2 4
11. Байя 0:0 3 1 1 1 5 - 5 4
12. Коринтианс 3 1 1 1 4 - 4 4
13. Сеара 3 1 0 2 5 - 3 3
14. Гойяс 3 1 0 2 3 - 4 3
15. Интернасьональ 3 1 0 2 2 - 4 3
16. Форталеза 3 1 0 2 2 - 6 3
17. Аваи 0:0 3 0 2 1 2 - 3 2
18. Алагоано 3 0 2 1 1 - 5 2
19. Васко да Гама 3 0 1 2 3 - 7 1
20. Флуминенсе 0:3 3 0 0 3 1 - 6 0
  • Первый тайм
  • 28'
    Баия делает замену. Артур IV уходит с поля, а Рожерио Жозе выходит на его замену.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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