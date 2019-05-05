Бразилия: Серия A 2019
26
Деде
32
Роша
Педро
9
Fred
II
23
Tadeu
I
15
Гедес
Даниэл
33
Yago
IV
13
Жефферсон
20
Leo
Sena
11
Майкл
77
Kayke
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 ДедеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Роша ПедроПолузащитник
-
9 Fred IIНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
18 Додо РодолфоЗащитник
- Защитник
-
10 Тиаго НевесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Sassa II
-
11 David VI
-
-
-
27 Jadson III
-
12 Рафаэл Пирес
- Основной состав
-
23 Tadeu IВратарь
-
15 Гедес ДаниэлЗащитник
- Защитник
-
33 Yago IVЗащитник
-
13 ЖефферсонЗащитник
- Полузащитник
-
20 Leo SenaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 МайклПолузащитник
-
77 KaykeНападающий
- Запасные игроки
-
2 Kevin IIЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 MarloneПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
6 Yago I
-
Предыдущие игры
Крузейро Последние 20 матчей: +15 =4 -1Крузейро 1:0 Сеара Фламенго 3:1 Крузейро Депортиво Лара 0:2 Крузейро Атлетико Минейро 1:1 Крузейро
Крузейро 2:1 Атлетико Минейро Крузейро 4:0 Уракан Крузейро 3:0 Америка Минейро Эмелек 0:1 Крузейро Америка Минейро 2:3 Крузейро Крузейро 2:0 Депортиво Лара Крузейро 5:0 Патросиненсе Крузейро 3:0 Калденсе Тупи 0:3 Крузейро Крузейро 2:0 Томбенсе Уракан 0:1 Крузейро УРТ 1:1 Крузейро Америка Минейро 0:0 Крузейро Крузейро 3:0 Tupynambas Вилла Нова 0:3 Крузейро Боа Эспорте Клуб 2:2 Крузейро
Гойяс Последние 20 матчей: +13 =1 -6Гойяс 1:2 Сан-Паулу Флуминенсе 0:1 Гойяс Гойяс 0:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 3:0 Гойяс
Гойяс 3:1 Гояния Гояния 0:3 Гойяс Гойяс 1:2 Апаресиденсе Апаресиденсе 1:3 Гойяс Гойяс 2:1 Ипора Атлетико Гойяненсе 2:1 Гойяс Ново-Оризонти 1:1 Гойяс Гойяс 2:1 Гремио Анаполис Вила Нова 0:1 Гойяс Гойяс 1:1 Клуб Регатас Бразил Гойяс 2:1 Гояния Сержипи 0:2 Гойяс Ипора 1:2 Гойяс Гойяс 3:0 Атлетико Гойяненсе Гремио Анаполис 0:1 Гойяс Гойяс 2:0 Вила Нова
Последние игры между собой
Крузейро: победы: 9, ничьи: 0, поражения: 3
Гойяс: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 9
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|3
|3
|0
|0
|6 - 3
|9
|2.
|Палмейрас
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|3.
|Сантос
|0:0
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|4.
|Фламенго
|1:0
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|5.
|Сан-Паулу
|0:1
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|6.
|Атлетико Паранаэнсе
|3
|1
|1
|1
|6 - 4
|4
|7.
|Шапекоэнсе
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|8.
|Гойяс
|0:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|9.
|Коринтианс
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|10.
|Крузейро
|0:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|11.
|Ботафого Рибейрао
|0:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|12.
|Форталеза
|0:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 5
|4
|13.
|Байя
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|14.
|Сеара
|3
|1
|0
|2
|5 - 3
|3
|15.
|Интернасьональ
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|16.
|Алагоано
|0:0
|3
|0
|2
|1
|1 - 5
|2
|17.
|Гремио
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|18.
|Аваи
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|19.
|Васко да Гама
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|20.
|Флуминенсе
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
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