Бразилия: Серия A 2019

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Крузейро
0:0
Первый тайм: 27'
Гойяс
0' 27'
1
Фабио
Лопес
28
Орехуэла
Луис
26
Деде
3
Лео
Ренан
6
Эжидио
Перейра
8
Энрике
Лима
16
Lucas
Silva
IV
19
Робиньо
Робсон
23
Rodriguinho
I
32
Роша
Педро
9
Fred
II
23
Tadeu
I
15
Гедес
Даниэл
3
David
Omar
Rodriguez
Barrera
II
33
Yago
IV
13
Жефферсон
5
Geovane
II
20
Leo
Sena
30
Leandro
Barcia
89
Giovanni
Augusto
11
Майкл
77
Kayke
Крузейро
4-2-3-1
Гойяс
4-2-3-1

Предыдущие игры

Крузейро Последние 20 матчей: +15 =4 -1
Крузейро 1:0 Сеара Фламенго 3:1 Крузейро Депортиво Лара 0:2 Крузейро Атлетико Минейро 1:1 Крузейро
Крузейро 2:1 Атлетико Минейро Крузейро 4:0 Уракан Крузейро 3:0 Америка Минейро Эмелек 0:1 Крузейро Америка Минейро 2:3 Крузейро Крузейро 2:0 Депортиво Лара Крузейро 5:0 Патросиненсе Крузейро 3:0 Калденсе Тупи 0:3 Крузейро Крузейро 2:0 Томбенсе Уракан 0:1 Крузейро УРТ 1:1 Крузейро Америка Минейро 0:0 Крузейро Крузейро 3:0 Tupynambas Вилла Нова 0:3 Крузейро Боа Эспорте Клуб 2:2 Крузейро
Гойяс Последние 20 матчей: +13 =1 -6
Гойяс 1:2 Сан-Паулу Флуминенсе 0:1 Гойяс Гойяс 0:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 3:0 Гойяс
Гойяс 3:1 Гояния Гояния 0:3 Гойяс Гойяс 1:2 Апаресиденсе Апаресиденсе 1:3 Гойяс Гойяс 2:1 Ипора Атлетико Гойяненсе 2:1 Гойяс Ново-Оризонти 1:1 Гойяс Гойяс 2:1 Гремио Анаполис Вила Нова 0:1 Гойяс Гойяс 1:1 Клуб Регатас Бразил Гойяс 2:1 Гояния Сержипи 0:2 Гойяс Ипора 1:2 Гойяс Гойяс 3:0 Атлетико Гойяненсе Гремио Анаполис 0:1 Гойяс Гойяс 2:0 Вила Нова

Последние игры между собой

Крузейро: победы: 9, ничьи: 0, поражения: 3
Гойяс: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 9
Гойяс 0:1 Крузейро Серия A Крузейро 1:0 Гойяс Серия A Крузейро 2:1 Гойяс Бразилейро Серия А Гойяс 0:1 Крузейро Бразилейро Серия А
Гойяс 1:2 Крузейро Бразилейро Серия А Крузейро 5:0 Гойяс Бразилейро Серия А Гойяс 0:1 Крузейро Серия A Крузейро 1:0 Гойяс Серия A Крузейро 3:0 Гойяс Серия A Гойяс 1:0 Крузейро Серия A Гойяс 3:0 Крузейро Серия A Крузейро 0:1 Гойяс Серия A
Команда И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 3 3 0 0 6 - 3 9
2. Палмейрас 3 2 1 0 6 - 1 7
3. Сантос 0:0 3 2 1 0 4 - 2 7
4. Фламенго 1:0 3 2 0 1 5 - 3 6
5. Сан-Паулу 0:1 3 2 0 1 4 - 2 6
6. Атлетико Паранаэнсе 3 1 1 1 6 - 4 4
7. Шапекоэнсе 3 1 1 1 3 - 2 4
8. Гойяс 0:0 3 1 1 1 2 - 2 4
9. Коринтианс 3 1 1 1 4 - 4 4
10. Крузейро 0:0 3 1 1 1 2 - 3 4
11. Ботафого Рибейрао 0:0 3 1 1 1 3 - 4 4
12. Форталеза 0:0 3 1 1 1 2 - 5 4
13. Байя 2 1 0 1 5 - 5 3
14. Сеара 3 1 0 2 5 - 3 3
15. Интернасьональ 3 1 0 2 2 - 4 3
16. Алагоано 0:0 3 0 2 1 1 - 5 2
17. Гремио 2 0 1 1 2 - 3 1
18. Аваи 2 0 1 1 2 - 3 1
19. Васко да Гама 3 0 1 2 3 - 7 1
20. Флуминенсе 2 0 0 2 1 - 3 0
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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