Бразилия: Серия A 2019
4' Желтая карточкаAnderson IV
0:1
8' ГолБеррио Орландо
25' Желтая карточкаЛинкольн
3
Bruno
VI
28
Че
Че
14
Lizeiro
39
Antony
37
Cesar
II
2
Rodinei
17
Hugo
Moura
16
Ronaldo
VI
10
Диего
Рибас
29
Линкольн
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
3 Bruno VIЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Че ЧеПолузащитник
- Полузащитник
-
14 LizeiroПолузащитник
-
39 AntonyНападающий
- Нападающий
- Полузащитник
- Запасные игроки
-
15 Эрнанес ЛимаПолузащитник
-
12 Витор БуэноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
16 Leo XV
-
-
11 Helio Junio
-
26 Igor Gomes
-
1 Jean V
-
22 Ewerthon VI
- Основной состав
-
37 Cesar IIВратарь
-
2 RodineiЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Hugo MouraПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Ronaldo VIПолузащитник
-
10 Диего РибасПолузащитник
-
29 ЛинкольнНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
59 Bill
-
-
31 Klebinho
-
-
21 Para I
-
Ход матча
4'
8'
0:1
25'
Предыдущие игры
Сан-Паулу Последние 20 матчей: +7 =6 -7Гойяс 1:2 Сан-Паулу Сан-Паулу 2:0 Ботафого Рибейрао Коринтианс 2:1 Сан-Паулу Сан-Паулу 0:0 Коринтианс
Палмейрас 0:0 Сан-Паулу Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Итуано 0:1 Сан-Паулу Сан-Паулу 2:1 Итуано Сан-Каэтано 1:1 Сан-Паулу Сан-Паулу 0:1 Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Ферровиария Брагантино 0:2 Сан-Паулу Сан-Паулу 0:0 Ред Булл Кампинас Коринтианс 2:1 Сан-Паулу Сан-Паулу 0:0 Тальерес Кордоба Понте-Прета 1:0 Сан-Паулу Тальерес Кордоба 2:0 Сан-Паулу Сан-Паулу 1:0 Сан-Бенту Сан-Паулу 0:1 Гуарани Асунсьон Сантос 2:0 Сан-Паулу
Фламенго Последние 20 матчей: +13 =3 -4Интернасьональ 2:1 Фламенго Фламенго 3:1 Крузейро ЛДУ Кито 2:1 Фламенго Фламенго 2:0 Васко да Гама
Васко да Гама 0:2 Фламенго Фламенго 6:1 Сан-Хосе Оруро Фламенго 1:1 Флуминенсе Фламенго 0:1 Пеньяроль Васко да Гама 1:1 Фламенго Флуминенсе 1:2 Фламенго Фламенго 3:2 Флуминенсе Мадурейра 0:2 Фламенго Фламенго 0:0 Вольта Редонда Фламенго 3:1 ЛДУ Кито Васко да Гама 1:1 Фламенго Сан-Хосе Оруро 0:1 Фламенго Португеза 1:3 Фламенго Фламенго 4:1 Americano Rj Фламенго 0:1 Флуминенсе Фламенго 4:0 Кабуфриэнсе
Последние игры между собой
Сан-Паулу: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Фламенго: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Сан-Паулу 0:0 Фламенго Серия A Фламенго 2:2 Сан-Паулу Серия A Фламенго 2:1 Сан-Паулу Серия A Сан-Паулу 2:1 Фламенго Серия A Сан-Паулу 0:1 Фламенго Товарищеские матчи Сан-Паулу 2:2 Фламенго Бразилейро Серия А Фламенго 0:2 Сан-Паулу Бразилейро Серия А Сан-Паулу 2:0 Фламенго Бразилейро Серия А Фламенго 0:0 Сан-Паулу Бразилейро Серия А Фламенго 1:0 Сан-Паулу Серия A Сан-Паулу 4:1 Фламенго Серия A Сан-Паулу 1:2 Фламенго Серия A Фламенго 1:0 Сан-Паулу Серия A Сан-Паулу 2:0 Фламенго Серия A Фламенго 1:1 Сан-Паулу Серия A Фламенго 2:1 Сан-Паулу Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|3
|3
|0
|0
|6 - 3
|9
|2.
|Палмейрас
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|3.
|Сантос
|0:0
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|4.
|Фламенго
|1:0
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|5.
|Сан-Паулу
|0:1
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|6.
|Атлетико Паранаэнсе
|3
|1
|1
|1
|6 - 4
|4
|7.
|Шапекоэнсе
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|8.
|Гойяс
|0:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|9.
|Коринтианс
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|10.
|Крузейро
|0:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|11.
|Ботафого Рибейрао
|0:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|12.
|Форталеза
|0:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 5
|4
|13.
|Байя
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|14.
|Сеара
|3
|1
|0
|2
|5 - 3
|3
|15.
|Интернасьональ
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|16.
|Алагоано
|0:0
|3
|0
|2
|1
|1 - 5
|2
|17.
|Гремио
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|18.
|Аваи
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|19.
|Васко да Гама
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|20.
|Флуминенсе
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
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