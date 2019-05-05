Бразилия: Серия A 2019

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Сан-Паулу
0:1
Первый тайм: 27'
Фламенго
0'
4' Желтая карточка
Anderson IV
0:1
8' Гол
Беррио Орландо
25' Желтая карточка
Линкольн
27'
23
Tiago
Luis
Volpi
43
Walce
Da
Silva
Costa
Filho
3
Bruno
VI
4
Anderson
IV
6
Рейналдо
Мануэл
28
Че
Че
25
Хадсон
Родригес
14
Lizeiro
39
Antony
7
Пато
Алешандре
37
Cesar
II
2
Rodinei
26
Matheus
Thuler
55
Matheus
Dantas
13
Трауко
Мигель
25
Да
Мотта
Роберт
17
Hugo
Moura
28
Беррио
Орландо
16
Ronaldo
VI
10
Диего
Рибас
29
Линкольн
Сан-Паулу
4-3-3
Фламенго
4-2-3-1

Ход матча

4'
Anderson IV
 
8'
0:1
Беррио Орландо
(Hugo Moura)
25'
 
Линкольн

Предыдущие игры

Сан-Паулу Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Гойяс 1:2 Сан-Паулу Сан-Паулу 2:0 Ботафого Рибейрао Коринтианс 2:1 Сан-Паулу Сан-Паулу 0:0 Коринтианс
Палмейрас 0:0 Сан-Паулу Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Итуано 0:1 Сан-Паулу Сан-Паулу 2:1 Итуано Сан-Каэтано 1:1 Сан-Паулу Сан-Паулу 0:1 Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Ферровиария Брагантино 0:2 Сан-Паулу Сан-Паулу 0:0 Ред Булл Кампинас Коринтианс 2:1 Сан-Паулу Сан-Паулу 0:0 Тальерес Кордоба Понте-Прета 1:0 Сан-Паулу Тальерес Кордоба 2:0 Сан-Паулу Сан-Паулу 1:0 Сан-Бенту Сан-Паулу 0:1 Гуарани Асунсьон Сантос 2:0 Сан-Паулу
Фламенго Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Интернасьональ 2:1 Фламенго Фламенго 3:1 Крузейро ЛДУ Кито 2:1 Фламенго Фламенго 2:0 Васко да Гама
Васко да Гама 0:2 Фламенго Фламенго 6:1 Сан-Хосе Оруро Фламенго 1:1 Флуминенсе Фламенго 0:1 Пеньяроль Васко да Гама 1:1 Фламенго Флуминенсе 1:2 Фламенго Фламенго 3:2 Флуминенсе Мадурейра 0:2 Фламенго Фламенго 0:0 Вольта Редонда Фламенго 3:1 ЛДУ Кито Васко да Гама 1:1 Фламенго Сан-Хосе Оруро 0:1 Фламенго Португеза 1:3 Фламенго Фламенго 4:1 Americano Rj Фламенго 0:1 Флуминенсе Фламенго 4:0 Кабуфриэнсе

Последние игры между собой

Сан-Паулу: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Фламенго: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Сан-Паулу 2:2 Фламенго Серия A Фламенго 0:1 Сан-Паулу Серия A Сан-Паулу 2:0 Фламенго Серия A Фламенго 2:0 Сан-Паулу Серия A
Сан-Паулу 0:0 Фламенго Серия A Фламенго 2:2 Сан-Паулу Серия A Фламенго 2:1 Сан-Паулу Серия A Сан-Паулу 2:1 Фламенго Серия A Сан-Паулу 0:1 Фламенго Товарищеские матчи Сан-Паулу 2:2 Фламенго Бразилейро Серия А Фламенго 0:2 Сан-Паулу Бразилейро Серия А Сан-Паулу 2:0 Фламенго Бразилейро Серия А Фламенго 0:0 Сан-Паулу Бразилейро Серия А Фламенго 1:0 Сан-Паулу Серия A Сан-Паулу 4:1 Фламенго Серия A Сан-Паулу 1:2 Фламенго Серия A Фламенго 1:0 Сан-Паулу Серия A Сан-Паулу 2:0 Фламенго Серия A Фламенго 1:1 Сан-Паулу Серия A Фламенго 2:1 Сан-Паулу Серия A
Команда И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 3 3 0 0 6 - 3 9
2. Палмейрас 3 2 1 0 6 - 1 7
3. Сантос 0:0 3 2 1 0 4 - 2 7
4. Фламенго 1:0 3 2 0 1 5 - 3 6
5. Сан-Паулу 0:1 3 2 0 1 4 - 2 6
6. Атлетико Паранаэнсе 3 1 1 1 6 - 4 4
7. Шапекоэнсе 3 1 1 1 3 - 2 4
8. Гойяс 0:0 3 1 1 1 2 - 2 4
9. Коринтианс 3 1 1 1 4 - 4 4
10. Крузейро 0:0 3 1 1 1 2 - 3 4
11. Ботафого Рибейрао 0:0 3 1 1 1 3 - 4 4
12. Форталеза 0:0 3 1 1 1 2 - 5 4
13. Байя 2 1 0 1 5 - 5 3
14. Сеара 3 1 0 2 5 - 3 3
15. Интернасьональ 3 1 0 2 2 - 4 3
16. Алагоано 0:0 3 0 2 1 1 - 5 2
17. Гремио 2 0 1 1 2 - 3 1
18. Аваи 2 0 1 1 2 - 3 1
19. Васко да Гама 3 0 1 2 3 - 7 1
20. Флуминенсе 2 0 0 2 1 - 3 0
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