Бразилия: Серия A 2019

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Шапекоэнсе
0:0
Первый тайм: 25'
Атлетико Паранаэнсе
0' 25'
98
Tiepo
2
Eduardo
VI
3
Gum
23
Дуглас
Силва
6
Bruno
Pacheco
III
8
Marcio
Araujo
10
Кампаньяро
Густаво
19
Jose
Renato
12
Diego
Torres
II
83
Regis
77
Everaldo
I
1
Aderbar
Santos
14
Robson
Bambu
13
Андре
Пауло
4
Лео
Перейра
6
Азеведо
Марсио
5
Веллингтон
III
26
Erick
28
Vitor
Naum
dos
Santos
18
Лео
Ситтадини
10
Marcelo
XIII
17
Braian
Romero
Шапекоэнсе
4-2-3-1
Атлетико Паранаэнсе
4-1-4-1

Предыдущие игры

Шапекоэнсе Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Коринтианс 1:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 2:0 Интернасьональ Коринтианс 2:0 Шапекоэнсе Аваи 1:1 Шапекоэнсе
Шапекоэнсе 1:0 Коринтианс Шапекоэнсе 1:0 Фигейренсе Крисьюма 0:2 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:2 Аваи Фигейренсе 3:3 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 2:0 Бруске Шапекоэнсе 3:2 Крисьюма Херсилиу Луж 2:3 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 0:0 Атлетико Тубарао Шапекоэнсе 1:2 Жоинвилль Крисьюма 0:1 Шапекоэнсе Миксто 1:2 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 2:1 Метрополитано Аваи 1:0 Шапекоэнсе Марсильо Диас 2:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:1 Унион Ла-Калера
Атлетико Паранаэнсе Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Форталеза 2:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 4:1 Васко да Гама Вильстерман 3:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:0 Толедо
Толедо 1:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:1 Куритиба Атлетико Паранаэнсе 1:0 Депортес Толима Атлетико Паранаэнсе 3:0 Риу-Бранку Атлетико Паранаэнсе 3:0 Бока Хуниорс Атлетико Паранаэнсе 2:1 Фоз до Игуасу Атлетико Паранаэнсе 3:0 Операрио Ферровиарио Маринга 0:4 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 4:0 Вильстерман Депортес Толима 1:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:0 Сианорте Парана 1:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:2 Куритиба Риу-Бранку 0:2 Атлетико Паранаэнсе Каскавел 0:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:1 Cascavel CR

Последние игры между собой

Шапекоэнсе: победы: 1, ничьи: 6, поражения: 3
Атлетико Паранаэнсе: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 1
Шапекоэнсе 2:1 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 5:1 Шапекоэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 0:0 Шапекоэнсе Серия A Шапекоэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе Серия A
Атлетико Паранаэнсе 3:1 Шапекоэнсе Серия A Шапекоэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе Кубок Атлетико Паранаэнсе 0:0 Шапекоэнсе Кубок Шапекоэнсе 0:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A Шапекоэнсе 0:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 1:0 Шапекоэнсе Серия A
Команда И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 3 3 0 0 6 - 3 9
2. Палмейрас 3 2 1 0 6 - 1 7
3. Сан-Паулу 2 2 0 0 4 - 1 6
4. Сантос 2 2 0 0 4 - 2 6
5. Атлетико Паранаэнсе 0:0 3 1 1 1 5 - 3 4
6. Шапекоэнсе 0:0 3 1 1 1 2 - 1 4
7. Коринтианс 3 1 1 1 4 - 4 4
8. Фламенго 2 1 0 1 4 - 3 3
9. Гойяс 2 1 0 1 2 - 2 3
10. Байя 2 1 0 1 5 - 5 3
11. Крузейро 2 1 0 1 2 - 3 3
12. Ботафого Рибейрао 2 1 0 1 3 - 4 3
13. Форталеза 2 1 0 1 2 - 5 3
14. Сеара 3 1 0 2 5 - 3 3
15. Интернасьональ 3 1 0 2 2 - 4 3
16. Гремио 2 0 1 1 2 - 3 1
17. Аваи 2 0 1 1 2 - 3 1
18. Алагоано 2 0 1 1 1 - 5 1
19. Васко да Гама 3 0 1 2 3 - 7 1
20. Флуминенсе 2 0 0 2 1 - 3 0
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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