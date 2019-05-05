Бразилия: Серия A 2019
Шапекоэнсе
0:0
Первый тайм: 25'
Атлетико Паранаэнсе
98
Tiepo
3
Gum
23
Дуглас
Силва
19
Jose
Renato
83
Regis
77
Everaldo
I
14
Robson
Bambu
13
Андре
Пауло
26
Erick
10
Marcelo
XIII
- Основной состав
-
98 TiepoВратарь
- Защитник
-
3 GumЗащитник
-
23 Дуглас СилваЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Jose RenatoПолузащитник
- Полузащитник
-
83 RegisПолузащитник
-
77 Everaldo IНападающий
- Запасные игроки
-
95 Курзел ЭлиасВратарь
- Защитник
-
29 Сильва БруноЗащитник
-
13 ЛоуренсиПолузащитник
-
18 AylonПолузащитник
-
28 Русшел АланПолузащитник
-
-
20 Augusto I
-
-
-
85 Tharlis
-
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Robson BambuЗащитник
-
13 Андре ПаулоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 ErickПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Marcelo XIIIПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Renan LodiЗащитник
-
11 NikaoПолузащитник
-
7 Roni IIIПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Кайо РанхелНападающий
- Нападающий
-
-
Предыдущие игры
Шапекоэнсе Последние 20 матчей: +10 =3 -7Коринтианс 1:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 2:0 Интернасьональ Коринтианс 2:0 Шапекоэнсе Аваи 1:1 Шапекоэнсе
Шапекоэнсе 1:0 Коринтианс Шапекоэнсе 1:0 Фигейренсе Крисьюма 0:2 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:2 Аваи Фигейренсе 3:3 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 2:0 Бруске Шапекоэнсе 3:2 Крисьюма Херсилиу Луж 2:3 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 0:0 Атлетико Тубарао Шапекоэнсе 1:2 Жоинвилль Крисьюма 0:1 Шапекоэнсе Миксто 1:2 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 2:1 Метрополитано Аваи 1:0 Шапекоэнсе Марсильо Диас 2:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:1 Унион Ла-Калера
Атлетико Паранаэнсе Последние 20 матчей: +12 =2 -6Форталеза 2:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 4:1 Васко да Гама Вильстерман 3:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:0 Толедо
Толедо 1:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:1 Куритиба Атлетико Паранаэнсе 1:0 Депортес Толима Атлетико Паранаэнсе 3:0 Риу-Бранку Атлетико Паранаэнсе 3:0 Бока Хуниорс Атлетико Паранаэнсе 2:1 Фоз до Игуасу Атлетико Паранаэнсе 3:0 Операрио Ферровиарио Маринга 0:4 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 4:0 Вильстерман Депортес Толима 1:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:0 Сианорте Парана 1:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:2 Куритиба Риу-Бранку 0:2 Атлетико Паранаэнсе Каскавел 0:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:1 Cascavel CR
Последние игры между собой
Шапекоэнсе: победы: 1, ничьи: 6, поражения: 3
Атлетико Паранаэнсе: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|3
|3
|0
|0
|6 - 3
|9
|2.
|Палмейрас
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|3.
|Сан-Паулу
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|4.
|Сантос
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|5.
|Атлетико Паранаэнсе
|0:0
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|6.
|Шапекоэнсе
|0:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 1
|4
|7.
|Коринтианс
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|8.
|Фламенго
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|9.
|Гойяс
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|Байя
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|11.
|Крузейро
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|12.
|Ботафого Рибейрао
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|13.
|Форталеза
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|3
|14.
|Сеара
|3
|1
|0
|2
|5 - 3
|3
|15.
|Интернасьональ
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|16.
|Гремио
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|17.
|Аваи
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|18.
|Алагоано
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|19.
|Васко да Гама
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|20.
|Флуминенсе
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
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