Бразилия: Серия A 2019

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Гремио
3:0
Первый тайм: 38'
Флуминенсе
0'
1:0
6' Гол
Андре Филипе
2:0
13' Гол
Эвертон Соуза
3:0
22' Гол
Jean Pyerre
38'
22
Cesar
Julio
III
2
Лео
Моура
5
Мичел
Феррейра
4
Каннеманн
Вальтер
12
Кортез
Бруно
14
Матеус
Энрике
8
Майкон
Тьяго
23
Alisson
II
21
Jean
Pyerre
11
Эвертон
Соуза
90
Андре
Филипе
39
Rodolfo
II
2
Жилберто
Жуниор
33
Нино
Хуан
3
Matheus
Ferraz
19
Caio
XIII
5
Airton
I
11
Jony
Gonzalez
8
Bruno
Silva
II
29
Аллан
Родригес
28
Guilherme
XIV
18
Лусиано
Невес
Гремио
4-2-3-1
Флуминенсе
4-1-4-1

Ход матча

6'
Андре Филипе
(Кортез Бруно)
1:0
13'
Эвертон Соуза
(Alisson II)
2:0
22'
Jean Pyerre
(Андре Филипе)
3:0

Предыдущие игры

Гремио Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Аваи 1:1 Гремио Гремио 1:2 Сантос Либертад 0:2 Гремио Гремио 0:0 Интернасьональ
Интернасьональ 0:0 Гремио Гремио 3:1 Росарио Сентраль Гремио 3:0 Сан-Луиз Универсидад Католика Сантьяго 1:0 Гремио Сан-Луиз 0:0 Гремио Гремио 0:0 Жувентуд Жувентуд 0:6 Гремио Pelotas 0:2 Гремио Гремио 1:0 Интернасьональ Гремио 0:1 Либертад Гремио 3:0 Сан-Жозе-дус-Кампус Росарио Сентраль 1:1 Гремио Гремио 2:0 Веранополис Бразилия 0:0 Гремио Гремио 6:0 Авенида Кахиас 0:3 Гремио
Флуминенсе Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Сантос 2:1 Флуминенсе Флуминенсе 0:1 Гойяс Санта-Круз 2:0 Флуминенсе Флуминенсе 2:0 Санта-Круз
Флуминенсе 2:0 Луверденсе Фламенго 1:1 Флуминенсе Луверденсе 0:0 Флуминенсе Флуминенсе 1:2 Фламенго Фламенго 3:2 Флуминенсе Антофагаста 1:2 Флуминенсе Флуминенсе 1:1 Ботафого Рибейрао Боавишта 0:3 Флуминенсе Флуминенсе 2:1 Кабуфриэнсе Флуминенсе 3:0 Ипиранга Пернамбукано Флуминенсе 1:1 Ресенде Флуминенсе 0:0 Антофагаста Бангу 0:2 Флуминенсе Васко да Гама 1:0 Флуминенсе Фламенго 0:1 Флуминенсе Ривер 0:5 Флуминенсе

Последние игры между собой

Гремио: победы: 10, ничьи: 8, поражения: 2
Флуминенсе: победы: 2, ничьи: 8, поражения: 10
Флуминенсе 0:1 Гремио Серия A Гремио 0:0 Флуминенсе Серия A Гремио 1:0 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 0:2 Гремио Серия A
Флуминенсе 0:2 Гремио Кубок Гремио 3:1 Флуминенсе Кубок Гремио 0:1 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 1:1 Гремио Серия A Гремио 1:0 Флуминенсе Серия A Гремио 1:1 Флуминенсе Кубок Флуминенсе 0:0 Гремио Кубок Флуминенсе 1:0 Гремио Серия A Флуминенсе 0:0 Гремио Бразилейро Серия А Гремио 1:0 Флуминенсе Бразилейро Серия А Флуминенсе 1:1 Гремио Бразилейро Серия А Гремио 2:0 Флуминенсе Бразилейро Серия А Гремио 0:0 Флуминенсе Кубок Либертадорес Флуминенсе 0:3 Гремио Кубок Либертадорес Флуминенсе 2:2 Гремио Серия A Гремио 1:0 Флуминенсе Серия A
Команда И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 3 3 0 0 6 - 3 9
2. Палмейрас 3 2 1 0 6 - 1 7
3. Сан-Паулу 3 2 1 0 5 - 2 7
4. Сантос 3 2 1 0 4 - 2 7
5. Крузейро 3 2 0 1 4 - 4 6
6. Ботафого Рибейрао 3 2 0 1 4 - 4 6
7. Атлетико Паранаэнсе 3 1 1 1 6 - 4 4
8. Гремио 3:0 3 1 1 1 5 - 3 4
9. Фламенго 3 1 1 1 5 - 4 4
10. Шапекоэнсе 3 1 1 1 3 - 2 4
11. Байя 0:0 3 1 1 1 5 - 5 4
12. Коринтианс 3 1 1 1 4 - 4 4
13. Сеара 3 1 0 2 5 - 3 3
14. Гойяс 3 1 0 2 3 - 4 3
15. Интернасьональ 3 1 0 2 2 - 4 3
16. Форталеза 3 1 0 2 2 - 6 3
17. Аваи 0:0 3 0 2 1 2 - 3 2
18. Алагоано 3 0 2 1 1 - 5 2
19. Васко да Гама 3 0 1 2 3 - 7 1
20. Флуминенсе 0:3 3 0 0 3 1 - 6 0
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