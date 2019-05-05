Бразилия: Серия A 2019
Гремио
3:0
Первый тайм: 38'
Флуминенсе
1:0
6' ГолАндре Филипе
2:0
13' ГолЭвертон Соуза
3:0
22' ГолJean Pyerre
12
Кортез
Бруно
23
Alisson
II
21
Jean
Pyerre
90
Андре
Филипе
39
Rodolfo
II
33
Нино
Хуан
19
Caio
XIII
5
Airton
I
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Кортез БруноЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Alisson IIПолузащитник
-
21 Jean PyerreПолузащитник
- Полузащитник
-
90 Андре ФилипеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Пепе КеплерЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
7 ЛуанПолузащитник
- Полузащитник
-
16 ThacianoПолузащитник
-
10 Визеу ФелипеНападающий
-
38 Tonhao
-
-
30 Marinho II
- Основной состав
-
39 Rodolfo IIВратарь
- Защитник
-
33 Нино ХуанЗащитник
- Защитник
-
19 Caio XIIIЗащитник
-
5 Airton IПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Igor JuliaoЗащитник
- Нападающий
-
15 Douglas XV
-
-
-
20 Daniel XII
-
17 Leo I
-
-
13 Frazan
Ход матча
6'
1:0
13'
2:0
22'
3:0
Предыдущие игры
Гремио Последние 20 матчей: +11 =6 -3Аваи 1:1 Гремио Гремио 1:2 Сантос Либертад 0:2 Гремио Гремио 0:0 Интернасьональ
Интернасьональ 0:0 Гремио Гремио 3:1 Росарио Сентраль Гремио 3:0 Сан-Луиз Универсидад Католика Сантьяго 1:0 Гремио Сан-Луиз 0:0 Гремио Гремио 0:0 Жувентуд Жувентуд 0:6 Гремио Pelotas 0:2 Гремио Гремио 1:0 Интернасьональ Гремио 0:1 Либертад Гремио 3:0 Сан-Жозе-дус-Кампус Росарио Сентраль 1:1 Гремио Гремио 2:0 Веранополис Бразилия 0:0 Гремио Гремио 6:0 Авенида Кахиас 0:3 Гремио
Флуминенсе Последние 20 матчей: +9 =5 -6Сантос 2:1 Флуминенсе Флуминенсе 0:1 Гойяс Санта-Круз 2:0 Флуминенсе Флуминенсе 2:0 Санта-Круз
Флуминенсе 2:0 Луверденсе Фламенго 1:1 Флуминенсе Луверденсе 0:0 Флуминенсе Флуминенсе 1:2 Фламенго Фламенго 3:2 Флуминенсе Антофагаста 1:2 Флуминенсе Флуминенсе 1:1 Ботафого Рибейрао Боавишта 0:3 Флуминенсе Флуминенсе 2:1 Кабуфриэнсе Флуминенсе 3:0 Ипиранга Пернамбукано Флуминенсе 1:1 Ресенде Флуминенсе 0:0 Антофагаста Бангу 0:2 Флуминенсе Васко да Гама 1:0 Флуминенсе Фламенго 0:1 Флуминенсе Ривер 0:5 Флуминенсе
Последние игры между собой
Гремио: победы: 10, ничьи: 8, поражения: 2
Флуминенсе: победы: 2, ничьи: 8, поражения: 10
Флуминенсе 0:2 Гремио Кубок Гремио 3:1 Флуминенсе Кубок Гремио 0:1 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 1:1 Гремио Серия A Гремио 1:0 Флуминенсе Серия A Гремио 1:1 Флуминенсе Кубок Флуминенсе 0:0 Гремио Кубок Флуминенсе 1:0 Гремио Серия A Флуминенсе 0:0 Гремио Бразилейро Серия А Гремио 1:0 Флуминенсе Бразилейро Серия А Флуминенсе 1:1 Гремио Бразилейро Серия А Гремио 2:0 Флуминенсе Бразилейро Серия А Гремио 0:0 Флуминенсе Кубок Либертадорес Флуминенсе 0:3 Гремио Кубок Либертадорес Флуминенсе 2:2 Гремио Серия A Гремио 1:0 Флуминенсе Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|3
|3
|0
|0
|6 - 3
|9
|2.
|Палмейрас
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|3.
|Сан-Паулу
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|4.
|Сантос
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|5.
|Крузейро
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|6.
|Ботафого Рибейрао
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|7.
|Атлетико Паранаэнсе
|3
|1
|1
|1
|6 - 4
|4
|8.
|Гремио
|3:0
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|9.
|Фламенго
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|10.
|Шапекоэнсе
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|11.
|Байя
|0:0
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|12.
|Коринтианс
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|13.
|Сеара
|3
|1
|0
|2
|5 - 3
|3
|14.
|Гойяс
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|15.
|Интернасьональ
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|16.
|Форталеза
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|17.
|Аваи
|0:0
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|18.
|Алагоано
|3
|0
|2
|1
|1 - 5
|2
|19.
|Васко да Гама
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|20.
|Флуминенсе
|0:3
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
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