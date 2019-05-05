Бразилия: Серия A 2019
Ботафого Рибейрао
0:0
Первый тайм: 27'
Форталеза
6
Gilson
I
10
Joao
Paulo
I
11
Erik
IV
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
6 Gilson IЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Joao Paulo IПолузащитник
-
11 Erik IVПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Yuri VIПолузащитник
-
22 ДжинПолузащитник
- Полузащитник
-
-
23 Wenderson
-
-
18 Igor Cassio
-
-
21 Rickson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Предыдущие игры
Ботафого Рибейрао Последние 20 матчей: +7 =6 -7Ботафого Рибейрао 3:2 Байя Сан-Паулу 2:0 Ботафого Рибейрао Жувентуд 2:1 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:1 Жувентуд
Americano Rj 2:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 4:1 Португеза Флуминенсе 1:1 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:1 Мадурейра Ботафого Рибейрао 2:1 Брагантино Вольта Редонда 1:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:1 Васко да Гама Дефенса и Хустисия 0:3 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:0 Дефенса и Хустисия Боавишта 0:3 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:1 Ресенде Ботафого Рибейрао 1:2 Фламенго Ботафого Рибейрао 0:0 Бангу Кабуфриэнсе 3:1 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:3 Куяба Куяба 0:0 Ботафого Рибейрао
Форталеза Последние 20 матчей: +9 =7 -4Барранкилья 2:0 Форталеза Форталеза 2:1 Атлетико Паранаэнсе Палмейрас 4:0 Форталеза Форталеза 0:2 Депортес Куиндио
Форталеза 1:1 Льянерос Сеара 0:1 Форталеза ФК Атлетико 0:1 Форталеза Форталеза 2:0 Сеара Форталеза 0:0 Tigres FC Tigres FC 2:1 Форталеза Форталеза 4:0 Витория Валледупар 1:1 Форталеза Форталеза 1:0 Гуарани Собрал Форталеза 2:2 Орсомарсо Форталеза 1:0 Эй-Би-Си Гуарани Собрал 0:1 Форталеза Real San Andres 2:2 Форталеза Мото Клуб 1:1 Форталеза Форталеза 1:1 Tigres FC Форталеза 2:1 Флореста
Последние игры между собой
Ботафого Рибейрао: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Форталеза: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|3
|3
|0
|0
|6 - 3
|9
|2.
|Палмейрас
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|3.
|Сантос
|0:0
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|4.
|Фламенго
|1:0
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|5.
|Сан-Паулу
|0:1
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|6.
|Атлетико Паранаэнсе
|3
|1
|1
|1
|6 - 4
|4
|7.
|Шапекоэнсе
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|8.
|Гойяс
|0:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|9.
|Коринтианс
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|10.
|Крузейро
|0:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|11.
|Ботафого Рибейрао
|0:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|12.
|Форталеза
|0:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 5
|4
|13.
|Байя
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|14.
|Сеара
|3
|1
|0
|2
|5 - 3
|3
|15.
|Интернасьональ
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|16.
|Алагоано
|0:0
|3
|0
|2
|1
|1 - 5
|2
|17.
|Гремио
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|18.
|Аваи
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|19.
|Васко да Гама
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|20.
|Флуминенсе
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
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