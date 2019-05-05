Бразилия: Серия A 2019

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Ботафого Рибейрао
0:0
Первый тайм: 27'
Форталеза
0' 27'
1
Роберто
Фернандес
4
Fernando
Costanza
3
Mauro
Joel
Carli
2
Gabriel
Paulista
XVI
6
Gilson
I
5
Gustavo
Costa
9
Rodrigo
Pimpao
8
Cicero
II
10
Joao
Paulo
I
11
Erik
IV
7
Соуза
Диего
Felipe
Alves
Tinga
I
Juan
Quintero
II
Nathan
III
Carlinho
Ромариньо
Рикардо
Felipe
Araruna
Juninho
V
Osvaldo
Веллингтон
Паулиста
Junior
Santos
Ботафого Рибейрао
4-1-4-1
Форталеза
4-4-2

Предыдущие игры

Ботафого Рибейрао Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Ботафого Рибейрао 3:2 Байя Сан-Паулу 2:0 Ботафого Рибейрао Жувентуд 2:1 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:1 Жувентуд
Americano Rj 2:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 4:1 Португеза Флуминенсе 1:1 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:1 Мадурейра Ботафого Рибейрао 2:1 Брагантино Вольта Редонда 1:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:1 Васко да Гама Дефенса и Хустисия 0:3 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:0 Дефенса и Хустисия Боавишта 0:3 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:1 Ресенде Ботафого Рибейрао 1:2 Фламенго Ботафого Рибейрао 0:0 Бангу Кабуфриэнсе 3:1 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:3 Куяба Куяба 0:0 Ботафого Рибейрао
Форталеза Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Барранкилья 2:0 Форталеза Форталеза 2:1 Атлетико Паранаэнсе Палмейрас 4:0 Форталеза Форталеза 0:2 Депортес Куиндио
Форталеза 1:1 Льянерос Сеара 0:1 Форталеза ФК Атлетико 0:1 Форталеза Форталеза 2:0 Сеара Форталеза 0:0 Tigres FC Tigres FC 2:1 Форталеза Форталеза 4:0 Витория Валледупар 1:1 Форталеза Форталеза 1:0 Гуарани Собрал Форталеза 2:2 Орсомарсо Форталеза 1:0 Эй-Би-Си Гуарани Собрал 0:1 Форталеза Real San Andres 2:2 Форталеза Мото Клуб 1:1 Форталеза Форталеза 1:1 Tigres FC Форталеза 2:1 Флореста

Последние игры между собой

Ботафого Рибейрао: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Форталеза: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Ботафого Рибейрао 4:2 Ботафого Рибейрао Кубок Ботафого Рибейрао 2:2 Ботафого Рибейрао Кубок Бразилии Ботафого Рибейрао 0:1 Форталеза Кубок Северо-Востока Форталеза 2:1 Ботафого Рибейрао Кубок Северо-Востока
Команда И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 3 3 0 0 6 - 3 9
2. Палмейрас 3 2 1 0 6 - 1 7
3. Сантос 0:0 3 2 1 0 4 - 2 7
4. Фламенго 1:0 3 2 0 1 5 - 3 6
5. Сан-Паулу 0:1 3 2 0 1 4 - 2 6
6. Атлетико Паранаэнсе 3 1 1 1 6 - 4 4
7. Шапекоэнсе 3 1 1 1 3 - 2 4
8. Гойяс 0:0 3 1 1 1 2 - 2 4
9. Коринтианс 3 1 1 1 4 - 4 4
10. Крузейро 0:0 3 1 1 1 2 - 3 4
11. Ботафого Рибейрао 0:0 3 1 1 1 3 - 4 4
12. Форталеза 0:0 3 1 1 1 2 - 5 4
13. Байя 2 1 0 1 5 - 5 3
14. Сеара 3 1 0 2 5 - 3 3
15. Интернасьональ 3 1 0 2 2 - 4 3
16. Алагоано 0:0 3 0 2 1 1 - 5 2
17. Гремио 2 0 1 1 2 - 3 1
18. Аваи 2 0 1 1 2 - 3 1
19. Васко да Гама 3 0 1 2 3 - 7 1
20. Флуминенсе 2 0 0 2 1 - 3 0
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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