Бразилия: Серия A 2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2019
Сеара
1:1
Второй тайм: 61'
Атлетико Минейро
0'
1:0
24' Гол
Ricardo Bueno
1:1
26' Гол
Натан Аллан
61'
12
Diogo
Silva
II
22
Samuel
VII
36
Tiago
Alves
II
13
Luiz
Otavio
II
46
Карлето
Тиаго
5
Edinho
VII
19
Fabinho
VIII
8
Ricardinho
VI
11
Fernando
Sobral
30
Jose
M.F.
Moreno
Chico
II
99
Ricardo
Bueno
1
Victor
IV
98
Guga
16
Igor
Rabello
4
Gabriel
Paulista
XVI
6
Fabio
Santos
IV
14
Jose
Welison
7
Mendes
Elias
II
49
Жеуванио
23
Натан
Аллан
8
Чара
Йимми
9
Оливейра
Рикардо
II
Сеара
4-2-3-1
Атлетико Минейро
4-2-3-1

Ход матча

24'
Ricardo Bueno
(Fabinho VIII)
1:0
26'
1:1
Натан Аллан
(Guga)
59'
 
Jair II
Натан Аллан

Предыдущие игры

Сеара Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Крузейро 1:0 Сеара Сеара 4:0 Алагоано Сеара 0:1 Форталеза Форталеза 2:0 Сеара
Сеара 3:0 Флореста Сеара 0:2 Наутико Коринтианс 0:1 Сеара Сальгиеро 1:3 Сеара Флореста 2:2 Сеара Сеара 2:1 Санта-Круз Ферровиарио 2:6 Сеара Сеара 1:1 Форталеза Сеара 1:3 Коринтианс Форталеза 0:0 Сеара Сеара 1:1 Atletico Cearense Сержипи 0:1 Сеара Фоз до Игуасу 0:0 Сеара Barbalha 1:1 Сеара Сеара 3:0 Гуарани Собрал Витория 1:1 Сеара
Атлетико Минейро Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Васко да Гама 1:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Аваи Атлетико Минейро 0:1 Насьонал Мадейра Атлетико Минейро 1:1 Крузейро
Крузейро 2:1 Атлетико Минейро Серро Портеньо 4:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 5:0 Боа Эспорте Клуб Атлетико Минейро 3:2 Самора Боа Эспорте Клуб 0:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 3:1 Tupynambas Tupynambas 1:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 3:2 Америка Минейро Насьонал Мадейра 1:0 Атлетико Минейро Патросиненсе 0:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 0:1 Серро Портеньо Атлетико Минейро 0:0 Дефенсор Спортинг Атлетико Минейро 3:1 Вилла Нова Дефенсор Спортинг 0:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:0 Тупи Атлетико Минейро 3:2 Данубио

Последние игры между собой

Сеара: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
Атлетико Минейро: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
Сеара 2:1 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 2:1 Сеара Серия A Атлетико Минейро 1:1 Сеара Серия A Сеара 3:0 Атлетико Минейро Серия A
Сеара 0:0 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 0:1 Сеара Серия A
Команда И В Н П Г О
1. Палмейрас 3 2 1 0 6 - 1 7
2. Атлетико Минейро 1:1 3 2 1 0 5 - 3 7
3. Сан-Паулу 2 2 0 0 4 - 1 6
4. Сантос 2 2 0 0 4 - 2 6
5. Сеара 1:1 3 1 1 1 5 - 2 4
6. Коринтианс 3 1 1 1 4 - 4 4
7. Атлетико Паранаэнсе 2 1 0 1 5 - 3 3
8. Фламенго 2 1 0 1 4 - 3 3
9. Шапекоэнсе 2 1 0 1 2 - 1 3
10. Гойяс 2 1 0 1 2 - 2 3
11. Байя 2 1 0 1 5 - 5 3
12. Крузейро 2 1 0 1 2 - 3 3
13. Ботафого Рибейрао 2 1 0 1 3 - 4 3
14. Форталеза 2 1 0 1 2 - 5 3
15. Интернасьональ 3 1 0 2 2 - 4 3
16. Гремио 2 0 1 1 2 - 3 1
17. Аваи 2 0 1 1 2 - 3 1
18. Алагоано 2 0 1 1 1 - 5 1
19. Васко да Гама 3 0 1 2 3 - 7 1
20. Флуминенсе 2 0 0 2 1 - 3 0
  • Второй тайм
  • 59'
    Атлетико Минейро делает замену. Натан Аллан уходит с поля, а Jair выходит на его замену.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    26'
    Г О О О О Л - Натан Аллан бьет в цель!
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - Рикардо Буено бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Загрузка...