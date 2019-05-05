Бразилия: Серия A 2019
Сеара
1:1
Второй тайм: 61'
Атлетико Минейро
1:0
24' ГолRicardo Bueno
1:1
26' ГолНатан Аллан
22
Samuel
VII
19
Fabinho
VIII
98
Guga
16
Igor
Rabello
14
Jose
Welison
49
Жеуванио
23
Натан
Аллан
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Samuel VIIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Fabinho VIIIПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 AuremirПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Кен ПедроПолузащитник
- Полузащитник
-
77 BergsonНападающий
-
70 RomarioНападающий
-
-
-
9 Roger V
-
-
- Основной состав
- Вратарь
-
98 GugaЗащитник
-
16 Igor RabelloЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Jose WelisonПолузащитник
- Полузащитник
-
49 ЖеуваниоПолузащитник
-
23 Натан АлланПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Iago MaidanaЗащитник
- Полузащитник
-
99 Papagaio
-
-
88 Jair II
-
-
39 Vinicius X
-
-
Главный тренер: Кульпи Левир
Ход матча
24'
1:0
26'
1:1
59'
Предыдущие игры
Сеара Последние 20 матчей: +9 =6 -5Крузейро 1:0 Сеара Сеара 4:0 Алагоано Сеара 0:1 Форталеза Форталеза 2:0 Сеара
Сеара 3:0 Флореста Сеара 0:2 Наутико Коринтианс 0:1 Сеара Сальгиеро 1:3 Сеара Флореста 2:2 Сеара Сеара 2:1 Санта-Круз Ферровиарио 2:6 Сеара Сеара 1:1 Форталеза Сеара 1:3 Коринтианс Форталеза 0:0 Сеара Сеара 1:1 Atletico Cearense Сержипи 0:1 Сеара Фоз до Игуасу 0:0 Сеара Barbalha 1:1 Сеара Сеара 3:0 Гуарани Собрал Витория 1:1 Сеара
Атлетико Минейро Последние 20 матчей: +12 =3 -5Васко да Гама 1:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Аваи Атлетико Минейро 0:1 Насьонал Мадейра Атлетико Минейро 1:1 Крузейро
Крузейро 2:1 Атлетико Минейро Серро Портеньо 4:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 5:0 Боа Эспорте Клуб Атлетико Минейро 3:2 Самора Боа Эспорте Клуб 0:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 3:1 Tupynambas Tupynambas 1:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 3:2 Америка Минейро Насьонал Мадейра 1:0 Атлетико Минейро Патросиненсе 0:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 0:1 Серро Портеньо Атлетико Минейро 0:0 Дефенсор Спортинг Атлетико Минейро 3:1 Вилла Нова Дефенсор Спортинг 0:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:0 Тупи Атлетико Минейро 3:2 Данубио
Последние игры между собой
Сеара: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
Атлетико Минейро: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|2.
|Атлетико Минейро
|1:1
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|3.
|Сан-Паулу
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|4.
|Сантос
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|5.
|Сеара
|1:1
|3
|1
|1
|1
|5 - 2
|4
|6.
|Коринтианс
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|7.
|Атлетико Паранаэнсе
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|8.
|Фламенго
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|9.
|Шапекоэнсе
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|10.
|Гойяс
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|Байя
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|12.
|Крузейро
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|13.
|Ботафого Рибейрао
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|14.
|Форталеза
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|3
|15.
|Интернасьональ
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|16.
|Гремио
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|17.
|Аваи
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|18.
|Алагоано
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|19.
|Васко да Гама
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|20.
|Флуминенсе
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
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