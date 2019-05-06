Лига чемпионов АФК 2019
Эстегляль Тегеран
1:1
Конец матча
Аль-Духайл
1:0
54' ГолЧешми Рузбех
1:1
55' ГолЭдмилсон Жуниор
21
Гафури
Вурия
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Гафури ВурияЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
-
-
16 Mehdi Ghaedi
-
-
-
-
Главный тренер: Amir Ghalenoei
- Основной состав
-
40 Леком АминВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Мадибо АссимПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Афиф АлиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Али АльмоэзНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Murad NajiЗащитник
- Полузащитник
-
-
-
Ход матча
54'
1:0
55'
1:1
Предыдущие игры
Эстегляль Тегеран Последние 20 матчей: +12 =3 -5Эстегляль Тегеран 4:2 Эстегляль Хузестан Падиде 1:0 Эстегляль Тегеран Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:0 Эстегляль Тегеран Эстегляль Тегеран 1:0 Машин Сази
Сепахан 0:1 Эстегляль Тегеран Эстегляль Тегеран 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд Эстегляль Тегеран 0:0 Сайпа Персеполис 1:0 Эстегляль Тегеран Эстегляль Тегеран 1:0 Нассаджи Мазендеран Эстегляль Тегеран 1:1 Аль-Айн Эстегляль Тегеран 1:0 Нафт Масджид-Солейман Аль-Духайл 3:0 Эстегляль Тегеран Фулад Хузестан 1:3 Эстегляль Тегеран Эстегляль Тегеран 3:0 Зобахан Эстегляль Тегеран 2:0 Парс Джем Бушир Тракторсази 1:0 Эстегляль Тегеран Пайкан 0:4 Эстегляль Тегеран Эстегляль Тегеран 0:0 Падиде Сепидруд Рашт 0:5 Эстегляль Тегеран Эстегляль Тегеран 3:0 Санат Нафт
Аль-Духайл Последние 12 матчей: +8 =2 -2Аль-Айн 0:2 Аль-Духайл Аль-Араби 0:3 Аль-Духайл Аль-Духайл 2:2 Аль-Айн Аль-Харитият 1:0 Аль-Духайл
Последние игры между собой
Эстегляль Тегеран: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Аль-Духайл: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Группа C
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|1:0
|5
|4
|0
|1
|7 - 3
|12
|2.
|Аль-Духайл
|5
|2
|2
|1
|9 - 6
|8
|3.
|Эстегляль Тегеран
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|4.
|Аль-Айн
|0:1
|5
|0
|2
|3
|3 - 7
|2
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