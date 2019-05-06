Лига чемпионов АФК 2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига чемпионов АФК 2019
Эстегляль Тегеран
1:1
Конец матча
Аль-Духайл
0'
1:0
54' Гол
Чешми Рузбех
1:1
55' Гол
Эдмилсон Жуниор
90'+4
22
Хоссейни
Сайед
21
Гафури
Вурия
4
Чешми
Рузбех
33
Монтазери
Педжман
13
Armin
Sohrabian
60
Карими
Али
II
14
Farshid
Bagheri
Гонсалвеш
Исмаэль
78
Morteza
Tabrizi
Патоси
Аянда
23
Шоджэян
Дарьюш
40
Леком
Амин
5
Khalid
Radwan
Hasan
Бенатиа
Мехди
6
Яссер
Ахмед
27
Эдмилсон
Жуниор
23
Мадибо
Ассим
8
Сеара
Луис
20
Афиф
Али
Накацзима
Шоя
9
Эль-Араби
Юссеф
19
Али
Альмоэз
Эстегляль Тегеран
4-2-3-1
Аль-Духайл
3-4-3

Ход матча

46'
Нурафкан Омид
Шоджэян Дарьюш
 
54'
Чешми Рузбех
1:0
55'
1:1
Эдмилсон Жуниор
69'
Mehdi Ghaedi
Farshid Bagheri
 
78'
 
Муса Мохамед II
Афиф Али
83'
Reza Karimi Piraghoum
Карими Али II
 
87'
 
Мунтари Мохаммед
Эль-Араби Юссеф
90'
 
Murad Naji
Али Альмоэз

Предыдущие игры

Эстегляль Тегеран Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Эстегляль Тегеран 4:2 Эстегляль Хузестан Падиде 1:0 Эстегляль Тегеран Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:0 Эстегляль Тегеран Эстегляль Тегеран 1:0 Машин Сази
Сепахан 0:1 Эстегляль Тегеран Эстегляль Тегеран 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд Эстегляль Тегеран 0:0 Сайпа Персеполис 1:0 Эстегляль Тегеран Эстегляль Тегеран 1:0 Нассаджи Мазендеран Эстегляль Тегеран 1:1 Аль-Айн Эстегляль Тегеран 1:0 Нафт Масджид-Солейман Аль-Духайл 3:0 Эстегляль Тегеран Фулад Хузестан 1:3 Эстегляль Тегеран Эстегляль Тегеран 3:0 Зобахан Эстегляль Тегеран 2:0 Парс Джем Бушир Тракторсази 1:0 Эстегляль Тегеран Пайкан 0:4 Эстегляль Тегеран Эстегляль Тегеран 0:0 Падиде Сепидруд Рашт 0:5 Эстегляль Тегеран Эстегляль Тегеран 3:0 Санат Нафт
Аль-Духайл Последние 12 матчей: +8 =2 -2
Аль-Айн 0:2 Аль-Духайл Аль-Араби 0:3 Аль-Духайл Аль-Духайл 2:2 Аль-Айн Аль-Харитият 1:0 Аль-Духайл
Аль-Духайл 2:2 Аль-Садд Умм Салал 1:3 Аль-Духайл Аль-Хиляль Эр-Рияд 3:1 Аль-Духайл Аль-Духайл 3:0 Эстегляль Тегеран Аль-Духайл 6:0 Аль-Ахли Джидда Аль-Духайл 1:0 Аль-Сайлия Аль-Духайл 4:1 Аль-Айн Аль-Айн 2:4 Аль-Духайл

Последние игры между собой

Эстегляль Тегеран: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Аль-Духайл: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Аль-Духайл 3:0 Эстегляль Тегеран Лига чемпионов АФК
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Загрузка...