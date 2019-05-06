Швеция: Аллсвенскан 2019
Эльфсборг
0:0
Конец матча
Стадион: Boraas Arena Зрители: 6834
Норрчёпинг
3' Желтая карточкаSimon Strand
25' Желтая карточкаХолмен Самуэль
31' Желтая карточкаГрегерсен Стиан
41' Желтая карточкаГерсон Ларс
20
Simon
Strand
19
Kevin
Kabran
22
Смит
Иан
III
14
Бинаку
Эгзон
21
Терн
Симон
10
Скрабб
Симон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Simon StrandЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Kevin KabranПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
31 Tim Roenning
-
-
Главный тренер: Jimmy Thelin
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Смит Иан IIIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Бинаку ЭгзонЗащитник
-
21 Терн СимонПолузащитник
-
10 Скрабб СимонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Jens Gustafsson
Ход матча
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 1
-
8 Угловые 4
-
4 Офсайды 3
-
14 Нарушения правил 9
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 3
-
47 Владение мячом, % 53
Предыдущие игры
Эльфсборг Последние 20 матчей: +7 =6 -7Сириус 2:4 Эльфсборг Эльфсборг 4:2 Эребру Эстерсунд 1:1 Эльфсборг Эльфсборг 3:1 Сундсвалль
Гётеборг 3:0 Эльфсборг Эльфсборг 1:1 Хаммарбю Хальмстад 1:0 Эльфсборг Эльфсборг 2:0 Эребру Эльфсборг 2:1 Треллеборг Юргорден 3:2 Эльфсборг Эльфсборг 1:1 Фрей Хесслехольм ИФ 1:5 Эльфсборг Эльфсборг 1:1 Фалькенберг Норрчёпинг 3:1 Эльфсборг Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Эльфсборг Мальмё 2:0 Эльфсборг Эльфсборг 1:2 Броммапойкарна Эльфсборг 0:0 Далкурд Треллеборг 2:2 Эльфсборг Эльфсборг 2:0 Сундсвалль
Норрчёпинг Последние 20 матчей: +10 =5 -5Норрчёпинг 1:1 Мальмё Юргорден 1:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 4:3 Фалькенберг Кальмар 2:2 Норрчёпинг
Норрчёпинг 0:0 АИК Хельсинборг 3:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 0:3 Русенборг Норрчёпинг 3:1 Сарпсборг-08 Норрчёпинг 4:1 Мальмё Норрчёпинг 1:2 Йёнчёпинг Отвидаберг 0:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:1 АФК Эскильстуна Ассириска ИК 0:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 3:1 Вернаму Норрчёпинг 1:0 АФК Эскильстуна Норрчёпинг 1:1 Фаренсе Маттерсбург 1:4 Норрчёпинг Норрчёпинг 3:1 Эльфсборг Линчёпинг Сити 3:2 Норрчёпинг Хеккен 0:1 Норрчёпинг
Последние игры между собой
Эльфсборг: победы: 12, ничьи: 2, поражения: 6
Норрчёпинг: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 12
Норрчёпинг 1:3 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 2:1 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 0:0 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 3:2 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 0:4 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 3:0 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 4:2 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 4:1 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 1:2 Эльфсборг Аллсвенскан Норрчёпинг 2:1 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 2:0 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 2:1 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 2:1 Норрчёпинг Аллсвенскан Эльфсборг 1:0 Норрчёпинг Товарищеские матчи Норрчёпинг 0:1 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 3:0 Норрчёпинг Аллсвенскан
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|7
|4
|2
|1
|12 - 7
|14
|2.
|Гётеборг
|7
|4
|1
|2
|16 - 9
|13
|3.
|Хеккен
|7
|4
|1
|2
|10 - 4
|13
|4.
|Юргорден
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|5.
|Эльфсборг
|7
|3
|3
|1
|13 - 10
|12
|6.
|Эстерсунд
|7
|3
|3
|1
|9 - 6
|12
|7.
|Хаммарбю
|7
|3
|2
|2
|12 - 12
|11
|8.
|АИК
|7
|3
|2
|2
|6 - 7
|11
|9.
|Сундсвалль
|7
|2
|2
|3
|11 - 11
|8
|10.
|Хельсинборг
|7
|2
|2
|3
|9 - 12
|8
|11.
|Норрчёпинг
|7
|1
|5
|1
|9 - 10
|8
|12.
|Кальмар
|7
|1
|5
|1
|8 - 9
|8
|13.
|Сириус
|7
|2
|1
|4
|10 - 13
|7
|14.
|Эребру
|7
|1
|2
|4
|8 - 14
|5
|15.
|АФК Эскильстуна
|7
|1
|1
|5
|8 - 14
|4
|16.
|Фалькенберг
|7
|1
|1
|5
|8 - 15
|4
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