Швеция: Аллсвенскан 2019

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  4. Аллсвенскан 2019
Эльфсборг
0:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 6834
Норрчёпинг
0'
3' Желтая карточка
Simon Strand
25' Желтая карточка
Холмен Самуэль
31' Желтая карточка
Грегерсен Стиан
41' Желтая карточка
Герсон Ларс
90'+4
1
Стур-Эллегор
Кевин
27
Хольст
Фредерик
3
Грегерсен
Стиан
12
Joakim
Nilsson
II
20
Simon
Strand
21
Леви
Джонатан
8
Холмен
Самуэль
16
Robert
Gojani
18
Ольссон
Симон
19
Kevin
Kabran
9
Цибицки
Павел
1
Петтерссон
Исак
22
Смит
Иан
III
25
Дагерстоль
Филип
6
Ларсен
Каспер
4
Герсон
Ларс
14
Бинаку
Эгзон
21
Терн
Симон
10
Скрабб
Симон
7
Франссон
Александер
5
Нюман
Кристоффер
11
Ларссон
Джордан
Эльфсборг
4-5-1
Норрчёпинг
5-3-1-1

Ход матча

3'
Simon Strand
 
25'
Холмен Самуэль
 
31'
Грегерсен Стиан
 
41'
 
Герсон Ларс
58'
Jesper Karlsson
Леви Джонатан
 
67'
 
Хакшабанович Сеад
Скрабб Симон
80'
 
Валль Йоханнес
Смит Иан III
80'
Лундевалль Симон
Kevin Kabran
 
86'
 
Хольмберг Карл
Нюман Кристоффер

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 1
  • 8 Угловые 4
  • 4 Офсайды 3
  • 14 Нарушения правил 9
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 3
  • 47 Владение мячом, % 53

Предыдущие игры

Эльфсборг Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Сириус 2:4 Эльфсборг Эльфсборг 4:2 Эребру Эстерсунд 1:1 Эльфсборг Эльфсборг 3:1 Сундсвалль
Гётеборг 3:0 Эльфсборг Эльфсборг 1:1 Хаммарбю Хальмстад 1:0 Эльфсборг Эльфсборг 2:0 Эребру Эльфсборг 2:1 Треллеборг Юргорден 3:2 Эльфсборг Эльфсборг 1:1 Фрей Хесслехольм ИФ 1:5 Эльфсборг Эльфсборг 1:1 Фалькенберг Норрчёпинг 3:1 Эльфсборг Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Эльфсборг Мальмё 2:0 Эльфсборг Эльфсборг 1:2 Броммапойкарна Эльфсборг 0:0 Далкурд Треллеборг 2:2 Эльфсборг Эльфсборг 2:0 Сундсвалль
Норрчёпинг Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Норрчёпинг 1:1 Мальмё Юргорден 1:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 4:3 Фалькенберг Кальмар 2:2 Норрчёпинг
Норрчёпинг 0:0 АИК Хельсинборг 3:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 0:3 Русенборг Норрчёпинг 3:1 Сарпсборг-08 Норрчёпинг 4:1 Мальмё Норрчёпинг 1:2 Йёнчёпинг Отвидаберг 0:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:1 АФК Эскильстуна Ассириска ИК 0:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 3:1 Вернаму Норрчёпинг 1:0 АФК Эскильстуна Норрчёпинг 1:1 Фаренсе Маттерсбург 1:4 Норрчёпинг Норрчёпинг 3:1 Эльфсборг Линчёпинг Сити 3:2 Норрчёпинг Хеккен 0:1 Норрчёпинг

Последние игры между собой

Эльфсборг: победы: 12, ничьи: 2, поражения: 6
Норрчёпинг: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 12
Норрчёпинг 3:1 Эльфсборг Товарищеские матчи Эльфсборг 0:1 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 1:0 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 3:3 Норрчёпинг Аллсвенскан
Норрчёпинг 1:3 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 2:1 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 0:0 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 3:2 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 0:4 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 3:0 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 4:2 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 4:1 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 1:2 Эльфсборг Аллсвенскан Норрчёпинг 2:1 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 2:0 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 2:1 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 2:1 Норрчёпинг Аллсвенскан Эльфсборг 1:0 Норрчёпинг Товарищеские матчи Норрчёпинг 0:1 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 3:0 Норрчёпинг Аллсвенскан
Команда И В Н П Г О
1. Мальмё 7 4 2 1 12 - 7 14
2. Гётеборг 7 4 1 2 16 - 9 13
3. Хеккен 7 4 1 2 10 - 4 13
4. Юргорден 7 3 3 1 11 - 7 12
5. Эльфсборг 7 3 3 1 13 - 10 12
6. Эстерсунд 7 3 3 1 9 - 6 12
7. Хаммарбю 7 3 2 2 12 - 12 11
8. АИК 7 3 2 2 6 - 7 11
9. Сундсвалль 7 2 2 3 11 - 11 8
10. Хельсинборг 7 2 2 3 9 - 12 8
11. Норрчёпинг 7 1 5 1 9 - 10 8
12. Кальмар 7 1 5 1 8 - 9 8
13. Сириус 7 2 1 4 10 - 13 7
14. Эребру 7 1 2 4 8 - 14 5
15. АФК Эскильстуна 7 1 1 5 8 - 14 4
16. Фалькенберг 7 1 1 5 8 - 15 4
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    41'
    Герсон Ларс получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    31'
    Грегерсен Стиан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    25'
    Холмен Самуэль получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    3'
    Simon Strand получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Boraas Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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