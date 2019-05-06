Швеция: Аллсвенскан 2019
Хельсинборг
1:1
Конец матча
Стадион: Олимпия (Хельсинборг) Зрители: 7098
Юргорден
0:1
7' Гол в свои воротаРандруп Андерс
24' Желтая карточкаCharlie Weberg
44' Желтая карточкаВандерсон ду Карму
54' Желтая карточкаКарлстрём Йеспер
56' Желтая карточкаАугустинссон Йонатан
1:1
61' ГолRasmus Joensson
77' Желтая карточкаЙоханссон Эрик
15
Max
Svensson
12
Бротвейт
Пер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Max SvenssonПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
69 Бойсен ДавидНападающий
-
36 Noel Mbo
-
-
Главный тренер: Per-Ola Ljung
- Основной состав
-
12 Бротвейт ПерВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Вайо ТоммиВратарь
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
22 Adam Wiberg
-
Главный тренер: Kim Bergstrand
Ход матча
7'
0:1
24'
54'
61'
1:1
77'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 4
-
10 Удары в створ 2
-
1 Угловые 4
-
5 Офсайды 5
-
7 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 2
-
48 Владение мячом, % 52
Предыдущие игры
Хельсинборг Последние 20 матчей: +9 =7 -4Эстерсунд 3:0 Хельсинборг Хельсинборг 1:1 Сундсвалль Гётеборг 3:1 Хельсинборг Хельсинборг 2:1 Хаммарбю
Хеккен 2:1 Хельсинборг Хельсинборг 3:1 Норрчёпинг Хельсинборг 2:2 Копенгаген Хельсинборг 3:0 Вернаму Мутье 0:2 Хельсинборг Хельсинборг 2:1 Лиллестрём Кальмар 1:1 Хельсинборг Хельсинборг 3:1 Треллеборг Хельсинборг 2:0 Эстер Оденсе 2:2 Хельсинборг Хельсинборг 1:1 Хельсингёр Хельсинборг 3:1 Варберг БоИС Вернаму 1:0 Хельсинборг Эстер 4:4 Хельсинборг Хельсинборг 1:1 Хальмстад Хельсинборг 1:0 Фалькенберг
Юргорден Последние 20 матчей: +10 =6 -4Хаммарбю 2:1 Юргорден Юргорден 1:1 Норрчёпинг Хеккен 0:1 Юргорден Юргорден 2:1 Гётеборг
Эребру 0:3 Юргорден Юргорден 2:2 Сундсвалль АФК Эскильстуна 3:2 Юргорден Юргорден 2:3 Хеккен Юргорден 0:0 Хаммарбю Юргорден 3:2 Эльфсборг Хесслехольм ИФ 0:3 Юргорден Юргорден 2:1 Фрей Юргорден 1:1 Лиллестрём Кристиансунд 1:0 Юргорден Юргорден 1:0 Сириус Далкурд 1:2 Юргорден Юргорден 2:0 Гётеборг Эребру 1:1 Юргорден Юргорден 0:0 АИК Норрчёпинг 1:1 Юргорден
Последние игры между собой
Хельсинборг: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 8
Юргорден: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 5
Хельсинборг 0:1 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 2:2 Хельсинборг Аллсвенскан Юргорден 2:1 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 3:0 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 3:1 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 1:1 Юргорден Аллсвенскан Хельсинборг 3:0 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 1:1 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 3:3 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 0:1 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 0:2 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 2:1 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 2:2 Юргорден Товарищеские матчи Юргорден 1:2 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 2:0 Юргорден Аллсвенскан
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|7
|4
|2
|1
|12 - 7
|14
|2.
|Гётеборг
|7
|4
|1
|2
|16 - 9
|13
|3.
|Хеккен
|7
|4
|1
|2
|10 - 4
|13
|4.
|Юргорден
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|5.
|Эльфсборг
|7
|3
|3
|1
|13 - 10
|12
|6.
|Эстерсунд
|7
|3
|3
|1
|9 - 6
|12
|7.
|Хаммарбю
|7
|3
|2
|2
|12 - 12
|11
|8.
|АИК
|7
|3
|2
|2
|6 - 7
|11
|9.
|Сундсвалль
|7
|2
|2
|3
|11 - 11
|8
|10.
|Хельсинборг
|7
|2
|2
|3
|9 - 12
|8
|11.
|Норрчёпинг
|7
|1
|5
|1
|9 - 10
|8
|12.
|Кальмар
|7
|1
|5
|1
|8 - 9
|8
|13.
|Сириус
|7
|2
|1
|4
|10 - 13
|7
|14.
|Эребру
|7
|1
|2
|4
|8 - 14
|5
|15.
|АФК Эскильстуна
|7
|1
|1
|5
|8 - 14
|4
|16.
|Фалькенберг
|7
|1
|1
|5
|8 - 15
|4
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