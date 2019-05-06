Швеция: Аллсвенскан 2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2019
Хельсинборг
1:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 7098
Юргорден
0'
0:1
7' Гол в свои ворота
Рандруп Андерс
24' Желтая карточка
Charlie Weberg
44' Желтая карточка
Вандерсон ду Карму
54' Желтая карточка
Карлстрём Йеспер
56' Желтая карточка
Аугустинссон Йонатан
1:1
61' Гол
Rasmus Joensson
77' Желтая карточка
Йоханссон Эрик
90'+3
25
Kalle
Joelsson
7
Рандруп
Андерс
57
Marcus
Holgersson
21
Charlie
Weberg
11
Эрикссон
Адам
6
Андреас
Ландгрен
14
Абубакари
Мохаммед
8
Mamudu
Moro
9
Rasmus
Joensson
15
Max
Svensson
20
Вандерсон
ду
Карму
12
Бротвейт
Пер
16
Aslak
Fonn
Witry
4
Ларссон
Якоб
21
Йоханссон
Эрик
15
Аугустинссон
Йонатан
23
Ульвестад
Фредрик
6
Карлстрём
Йеспер
8
Уокер
Кевин
10
Айдаревич
Астрит
77
Mohamed
Turay
11
Ринг
Джонатан
Хельсинборг
4-2-3-1
Юргорден
4-3-3

Ход матча

7'
0:1
Рандруп Андерс
24'
Charlie Weberg
 
44'
Вандерсон ду Карму
 
54'
 
Карлстрём Йеспер
56'
 
Аугустинссон Йонатан
61'
Rasmus Joensson
(Max Svensson)
1:1
62'
 
Радетинац Харис
Айдаревич Астрит
63'
Бьярнасон Андри-Рунар
Вандерсон ду Карму
 
73'
Перссон Юхан
Андреас Ландгрен
 
77'
 
Йоханссон Эрик
90'
 
Косица Дзенис
Ринг Джонатан

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 4
  • 10 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 4
  • 5 Офсайды 5
  • 7 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 2
  • 48 Владение мячом, % 52

Предыдущие игры

Хельсинборг Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Эстерсунд 3:0 Хельсинборг Хельсинборг 1:1 Сундсвалль Гётеборг 3:1 Хельсинборг Хельсинборг 2:1 Хаммарбю
Хеккен 2:1 Хельсинборг Хельсинборг 3:1 Норрчёпинг Хельсинборг 2:2 Копенгаген Хельсинборг 3:0 Вернаму Мутье 0:2 Хельсинборг Хельсинборг 2:1 Лиллестрём Кальмар 1:1 Хельсинборг Хельсинборг 3:1 Треллеборг Хельсинборг 2:0 Эстер Оденсе 2:2 Хельсинборг Хельсинборг 1:1 Хельсингёр Хельсинборг 3:1 Варберг БоИС Вернаму 1:0 Хельсинборг Эстер 4:4 Хельсинборг Хельсинборг 1:1 Хальмстад Хельсинборг 1:0 Фалькенберг
Юргорден Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Хаммарбю 2:1 Юргорден Юргорден 1:1 Норрчёпинг Хеккен 0:1 Юргорден Юргорден 2:1 Гётеборг
Эребру 0:3 Юргорден Юргорден 2:2 Сундсвалль АФК Эскильстуна 3:2 Юргорден Юргорден 2:3 Хеккен Юргорден 0:0 Хаммарбю Юргорден 3:2 Эльфсборг Хесслехольм ИФ 0:3 Юргорден Юргорден 2:1 Фрей Юргорден 1:1 Лиллестрём Кристиансунд 1:0 Юргорден Юргорден 1:0 Сириус Далкурд 1:2 Юргорден Юргорден 2:0 Гётеборг Эребру 1:1 Юргорден Юргорден 0:0 АИК Норрчёпинг 1:1 Юргорден

Последние игры между собой

Хельсинборг: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 8
Юргорден: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 5
Юргорден 1:0 Хельсинборг Кубок Хельсинборг 1:2 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 3:0 Хельсинборг Аллсвенскан Юргорден 2:2 Хельсинборг Аллсвенскан
Хельсинборг 0:1 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 2:2 Хельсинборг Аллсвенскан Юргорден 2:1 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 3:0 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 3:1 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 1:1 Юргорден Аллсвенскан Хельсинборг 3:0 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 1:1 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 3:3 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 0:1 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 0:2 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 2:1 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 2:2 Юргорден Товарищеские матчи Юргорден 1:2 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 2:0 Юргорден Аллсвенскан
Команда И В Н П Г О
1. Мальмё 7 4 2 1 12 - 7 14
2. Гётеборг 7 4 1 2 16 - 9 13
3. Хеккен 7 4 1 2 10 - 4 13
4. Юргорден 7 3 3 1 11 - 7 12
5. Эльфсборг 7 3 3 1 13 - 10 12
6. Эстерсунд 7 3 3 1 9 - 6 12
7. Хаммарбю 7 3 2 2 12 - 12 11
8. АИК 7 3 2 2 6 - 7 11
9. Сундсвалль 7 2 2 3 11 - 11 8
10. Хельсинборг 7 2 2 3 9 - 12 8
11. Норрчёпинг 7 1 5 1 9 - 10 8
12. Кальмар 7 1 5 1 8 - 9 8
13. Сириус 7 2 1 4 10 - 13 7
14. Эребру 7 1 2 4 8 - 14 5
15. АФК Эскильстуна 7 1 1 5 8 - 14 4
16. Фалькенберг 7 1 1 5 8 - 15 4
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    44'
    Вандерсон ду Карму получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    24'
    Charlie Weberg получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - Рандруп Андерс уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Olympia Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...