Швеция: Суперэттан 2019
Фрей
3:3
Конец матча
Треллеборг
0:1
8' ГолSalif Joensson
1:1
39' ГолЗе Витор
1:2
42' ГолSebastian Ohlsson II
54' Желтая карточкаIsak Joensson
2:2
54' ГолMarcus Degerlund
84' Желтая карточкаPedro Ribeiro I
3:2
90' ГолLuca Gerbino Polo
3:3
90' ГолПерри Небию
11
Зе
Витор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Зе ВиторНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
27 Kim SkoglundПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
-
26 Haris Brkic
-
-
11 Перри Небию
-
-
-
Главный тренер: Patrick Winqvist
Ход матча
8'
39'
1:1
42'
54'
54'
2:2
84'
90'
90'
3:3
Предыдущие игры
Фрей Последние 20 матчей: +6 =6 -8Йёнчёпинг 1:1 Фрей Фрей 3:2 Эстер Эргрюте ФФ 2:0 Фрей Фрей 0:3 Сюрианска
Браге 2:0 Фрей Сириус 1:1 Фрей Фрей 7:0 Хесслехольм ИФ Эльфсборг 1:1 Фрей Юргорден 2:1 Фрей Фрей 1:3 Хаммарбю Фрей 1:0 Вернаму АФК Эскильстуна 2:2 Фрей Фрей 2:2 Дегерфорс Варберг БоИС 1:2 Фрей Фрей 1:1 Йёнчёпинг Ландскруна 3:4 Фрей Хельсинборг 1:0 Фрей Фрей 2:1 Эргрюте Норрбю 3:2 Фрей Браге 1:0 Фрей
Треллеборг Последние 20 матчей: +1 =6 -13Треллеборг 2:0 Далкурд Вестерос СК 0:0 Треллеборг Треллеборг 1:1 Норрбю Варберг БоИС 3:1 Треллеборг
Треллеборг 2:2 ГАИС Эльфсборг 2:1 Треллеборг Кальмар 1:0 Треллеборг Хельсинборг 3:1 Треллеборг Броммапойкарна 3:0 Треллеборг Треллеборг 0:1 Эстерсунд Кальмар 2:1 Треллеборг Треллеборг 2:2 Эльфсборг Треллеборг 1:2 Сириус Гётеборг 2:2 Треллеборг Эребру 4:0 Треллеборг Треллеборг 0:1 Далкурд Треллеборг 0:3 Юргорден Хеккен 2:1 Треллеборг Треллеборг 1:1 Норрчёпинг АИК 2:0 Треллеборг
Последние игры между собой
Фрей: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 3
Треллеборг: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Варберг БоИС
|6
|6
|0
|0
|16 - 4
|18
|2.
|Норрбю
|6
|3
|2
|1
|8 - 10
|11
|3.
|Браге
|5
|3
|1
|1
|9 - 3
|10
|4.
|Эргрюте ФФ
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|5.
|Мьельбю
|6
|3
|0
|3
|7 - 7
|9
|6.
|ГАИС
|6
|2
|3
|1
|6 - 7
|9
|7.
|Вестерос СК
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|8.
|Дегерфорс
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|9.
|Йёнчёпинг
|6
|2
|1
|3
|10 - 6
|7
|10.
|Далкурд
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|11.
|Треллеборг
|6
|1
|4
|1
|9 - 9
|7
|12.
|Броммапойкарна
|6
|2
|0
|4
|8 - 10
|6
|13.
|Эстер
|6
|1
|3
|2
|5 - 6
|6
|14.
|Фрей
|6
|1
|2
|3
|7 - 13
|5
|15.
|Сюрианска
|6
|1
|2
|3
|8 - 15
|5
|16.
|Хальмстад
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
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