Швеция: Суперэттан 2019

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  4. Суперэттан 2019
Фрей
3:3
Конец матча
Треллеборг
0'
0:1
8' Гол
Salif Joensson
1:1
39' Гол
Зе Витор
1:2
42' Гол
Sebastian Ohlsson II
54' Желтая карточка
Isak Joensson
2:2
54' Гол
Marcus Degerlund
84' Желтая карточка
Pedro Ribeiro I
3:2
90' Гол
Luca Gerbino Polo
3:3
90' Гол
Перри Небию
90'+5
1
Jonas
Olsson
XI
3
Jon
Birkfeldt
4
Hjalmar
Ekdal
2
Marcus
Degerlund
15
Amadeus
Soegaard
8
Mattias
Bouvin
6
Pedro
Ribeiro
I
23
Abdul
Halik
Hudu
14
Andre
Alsanati
20
Melvin
Frithzell
11
Зе
Витор
1
Ларсен
Андреас
II
19
Вестерлунн
Никлас
23
Андерссон
Хуго
17
Isak
Joensson
5
Anton
Tideman
20
Felix
Hoerberg
7
Андерссон
Эрик
3
Sebastian
Ohlsson
II
24
Mattias
Haakansson
10
Zoran
Jovanovic
6
Salif
Joensson
Фрей
4-4-2
Треллеборг
4-4-2

Ход матча

8'
0:1
Salif Joensson
(Mattias Haakansson)
39'
Зе Витор
1:1
42'
1:2
Sebastian Ohlsson II
(Андерссон Эрик)
46'
Kim Skoglund
Andre Alsanati
 
46'
Leo Bengtsson
Abdul Halik Hudu
 
54'
 
Isak Joensson
54'
Marcus Degerlund
(Kim Skoglund)
2:2
62'
 
Перри Небию
Felix Hoerberg
74'
Luca Gerbino Polo
Melvin Frithzell
 
84'
 
Haris Brkic
Zoran Jovanovic
84'
Pedro Ribeiro I
 
88'
 
Andre Reinholdsson
Mattias Haakansson
90'
Luca Gerbino Polo
(Kim Skoglund)
3:2
90'
3:3
Перри Небию

Предыдущие игры

Фрей Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Йёнчёпинг 1:1 Фрей Фрей 3:2 Эстер Эргрюте ФФ 2:0 Фрей Фрей 0:3 Сюрианска
Браге 2:0 Фрей Сириус 1:1 Фрей Фрей 7:0 Хесслехольм ИФ Эльфсборг 1:1 Фрей Юргорден 2:1 Фрей Фрей 1:3 Хаммарбю Фрей 1:0 Вернаму АФК Эскильстуна 2:2 Фрей Фрей 2:2 Дегерфорс Варберг БоИС 1:2 Фрей Фрей 1:1 Йёнчёпинг Ландскруна 3:4 Фрей Хельсинборг 1:0 Фрей Фрей 2:1 Эргрюте Норрбю 3:2 Фрей Браге 1:0 Фрей
Треллеборг Последние 20 матчей: +1 =6 -13
Треллеборг 2:0 Далкурд Вестерос СК 0:0 Треллеборг Треллеборг 1:1 Норрбю Варберг БоИС 3:1 Треллеборг
Треллеборг 2:2 ГАИС Эльфсборг 2:1 Треллеборг Кальмар 1:0 Треллеборг Хельсинборг 3:1 Треллеборг Броммапойкарна 3:0 Треллеборг Треллеборг 0:1 Эстерсунд Кальмар 2:1 Треллеборг Треллеборг 2:2 Эльфсборг Треллеборг 1:2 Сириус Гётеборг 2:2 Треллеборг Эребру 4:0 Треллеборг Треллеборг 0:1 Далкурд Треллеборг 0:3 Юргорден Хеккен 2:1 Треллеборг Треллеборг 1:1 Норрчёпинг АИК 2:0 Треллеборг

Последние игры между собой

Фрей: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 3
Треллеборг: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 0
Фрей 2:2 Треллеборг Суперэттан Треллеборг 2:1 Фрей Суперэттан Треллеборг 4:1 Фрей Суперэттан Фрей 0:2 Треллеборг Суперэттан
Команда И В Н П Г О
1. Варберг БоИС 6 6 0 0 16 - 4 18
2. Норрбю 6 3 2 1 8 - 10 11
3. Браге 5 3 1 1 9 - 3 10
4. Эргрюте ФФ 6 3 1 2 9 - 7 10
5. Мьельбю 6 3 0 3 7 - 7 9
6. ГАИС 6 2 3 1 6 - 7 9
7. Вестерос СК 6 2 2 2 7 - 6 8
8. Дегерфорс 5 2 1 2 8 - 6 7
9. Йёнчёпинг 6 2 1 3 10 - 6 7
10. Далкурд 6 2 1 3 6 - 9 7
11. Треллеборг 6 1 4 1 9 - 9 7
12. Броммапойкарна 6 2 0 4 8 - 10 6
13. Эстер 6 1 3 2 5 - 6 6
14. Фрей 6 1 2 3 7 - 13 5
15. Сюрианска 6 1 2 3 8 - 15 5
16. Хальмстад 6 1 1 4 5 - 10 4
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - Sebastian Ohlsson бьет в цель!
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - Ze Vitor бьет в цель!
  • Описание гола
    8'
    Г О О О О Л - Салиф Йонссон бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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