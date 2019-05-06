Норвегия: Типпелиген 2019

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  4. Типпелиген 2019
Викинг
1:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 7659
Волеренга
0'
57' Желтая карточка
Абу Мохаммед
60' Вторая желтая карточка
Абу Мохаммед
0:1
69' Гол
Эджук Чидера
1:1
71' Гол
Хёйланд Томми
78' Желтая карточка
Бютюки Зюмер
89' Желтая карточка
Бьердаль Йохан-Ледре
90'+7
1
Эустбё
Ивен
18
Sondre
Bjoershol
4
Tord
Johnsen
Salte
3
Viljar
Vevatne
30
Adrian
Pereira
20
Ylldren
Ibrahimaj
27
Фридйонссон
Самуэль
28
Kristian
Thorstvedt
7
Бютюки
Зюмер
10
Хёйланд
Томми
11
Трипич
Златко
21
Adam
Larsen
II
22
Несберг
Иван
4
Натьон
Йонатан
3
Бьердаль
Йохан-Ледре
5
Эфрайн
Хуарес
14
Абу
Мохаммед
8
Леквен
Магнус
6
Шала
Херолинд
40
Эджук
Чидера
11
Финне
Бор
10
Вильяльмссон
Маттиас
Викинг
4-3-3
Волеренга
4-2-3-1

Ход матча

57'
 
Абу Мохаммед
60'
 
Абу Мохаммед
66'
 
Вега Дейвер
Финне Бор
69'
0:1
Эджук Чидера
(Вега Дейвер)
71'
Хёйланд Томми
(Ylldren Ibrahimaj)
1:1
78'
Бютюки Зюмер
 
87'
Usmani Sale
Ylldren Ibrahimaj
 
87'
 
Накким Маркус
Эджук Чидера
89'
 
Бьердаль Йохан-Ледре
90'
 
Fitim Azemi
Вильяльмссон Маттиас
90'
Торстейнбё Фредерик
Фридйонссон Самуэль
 

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 3
  • 13 Удары в створ 7
  • 10 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 16 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 2 Замены 3
  • 56 Владение мячом, % 44

Предыдущие игры

Викинг Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Фрёйланд 1:3 Викинг Ранхейм 5:2 Викинг Одд 1:0 Викинг Викинг 2:1 Бранн
Тромсё 0:2 Викинг Викинг 2:0 Кристиансунд Викинг 4:0 Хёугесунн Викинг 4:0 Эгерсунд Динамо-Брест 2:1 Викинг Олесунн 2:2 Викинг Одд 1:1 Викинг Локомотив Москва 5:1 Викинг Викинг 2:0 Саннефьёрд Викинг 5:1 Санднес Викинг 2:3 Нест-Сотра Викинг 8:1 Сула Викинг 3:1 Конгсвингер Мьёндален 2:4 Викинг Викинг 1:0 Улленсакер-Киса Олесунн 1:3 Викинг
Волеренга Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Фааберг 0:3 Волеренга Волеренга 1:0 Одд Бранн 1:1 Волеренга Волеренга 4:1 Тромсё
Мольде 4:1 Волеренга Кристиансунд 2:0 Волеренга Волеренга 2:0 Мьёндален Волеренга 4:4 Лиллестрём Волеренга 1:1 Стрёмсгодсет Волеренга 2:0 Тромсё Волеренга 3:2 Будё-Глимт Волеренга 3:0 Нымме Калью Волеренга 2:1 Конгсвингер Волеренга 1:1 Ростов Волеренга 1:2 Динамо Киев Волеренга 0:2 Мьёндален Волеренга 3:1 Улленсакер-Киса Волеренга 4:1 Стрёммен Сарпсборг-08 4:0 Волеренга Волеренга 2:1 Ранхейм

Последние игры между собой

Викинг: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 13
Волеренга: победы: 13, ничьи: 3, поражения: 4
Викинг 1:7 Волеренга Типпелиген Волеренга 1:0 Викинг Типпелиген Викинг 0:2 Волеренга Типпелиген Волеренга 0:2 Викинг Типпелиген
Волеренга 2:4 Викинг Типпелиген Викинг 3:4 Волеренга Типпелиген Викинг 0:2 Волеренга Товарищеские матчи Викинг 0:2 Волеренга Товарищеские матчи Викинг 5:5 Волеренга Типпелиген Волеренга 1:1 Викинг Типпелиген Викинг 1:0 Волеренга Типпелиген Волеренга 2:2 Викинг Типпелиген Викинг 2:1 Волеренга Типпелиген Волеренга 1:0 Викинг Типпелиген Волеренга 3:0 Викинг Типпелиген Викинг 0:2 Волеренга Типпелиген Викинг 3:4 Волеренга Типпелиген Волеренга 2:0 Викинг Типпелиген Волеренга 3:1 Викинг Типпелиген Викинг 0:3 Волеренга Типпелиген
Команда И В Н П Г О
1. Мольде 7 5 1 1 17 - 6 16
2. Будё-Глимт 6 4 1 1 15 - 9 13
3. Одд 6 4 1 1 9 - 5 13
4. Волеренга 7 3 2 2 10 - 9 11
5. Викинг 6 3 1 2 9 - 8 10
6. Кристиансунд 7 3 1 3 7 - 8 10
7. Мьёндален 6 2 2 2 10 - 11 8
8. Бранн 7 2 2 3 9 - 10 8
9. Хёугесунн 6 2 1 3 9 - 7 7
10. Ранхейм 6 2 1 3 8 - 8 7
11. Стабек 6 2 1 3 6 - 9 7
12. Лиллестрём 6 2 1 3 4 - 9 7
13. Сарпсборг-08 6 1 4 1 5 - 5 7
14. Стрёмсгодсет 6 1 2 3 9 - 11 5
15. Русенборг 6 1 2 3 3 - 9 5
16. Тромсё 6 1 1 4 5 - 11 4
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на SR-Bank Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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