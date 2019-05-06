Норвегия: Типпелиген 2019
Викинг
1:1
Конец матча
Стадион: SR-Bank Arena Зрители: 7659
Волеренга
57' Желтая карточкаАбу Мохаммед
60' Вторая желтая карточкаАбу Мохаммед
0:1
69' ГолЭджук Чидера
1:1
71' ГолХёйланд Томми
78' Желтая карточкаБютюки Зюмер
89' Желтая карточкаБьердаль Йохан-Ледре
22
Несберг
Иван
14
Абу
Мохаммед
40
Эджук
Чидера
11
Финне
Бор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Amund WichneВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Usmani SaleНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Бярне Бернтсен
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Несберг ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Абу МохаммедПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Эджук ЧидераПолузащитник
-
11 Финне БорПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
26 Доннум АронПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дейла Ронни
Ход матча
57'
60'
66'
69'
0:1
71'
78'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 3
-
13 Удары в створ 7
-
10 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
2 Замены 3
-
56 Владение мячом, % 44
Предыдущие игры
Викинг Последние 20 матчей: +13 =2 -5Фрёйланд 1:3 Викинг Ранхейм 5:2 Викинг Одд 1:0 Викинг Викинг 2:1 Бранн
Тромсё 0:2 Викинг Викинг 2:0 Кристиансунд Викинг 4:0 Хёугесунн Викинг 4:0 Эгерсунд Динамо-Брест 2:1 Викинг Олесунн 2:2 Викинг Одд 1:1 Викинг Локомотив Москва 5:1 Викинг Викинг 2:0 Саннефьёрд Викинг 5:1 Санднес Викинг 2:3 Нест-Сотра Викинг 8:1 Сула Викинг 3:1 Конгсвингер Мьёндален 2:4 Викинг Викинг 1:0 Улленсакер-Киса Олесунн 1:3 Викинг
Волеренга Последние 20 матчей: +11 =4 -5Фааберг 0:3 Волеренга Волеренга 1:0 Одд Бранн 1:1 Волеренга Волеренга 4:1 Тромсё
Мольде 4:1 Волеренга Кристиансунд 2:0 Волеренга Волеренга 2:0 Мьёндален Волеренга 4:4 Лиллестрём Волеренга 1:1 Стрёмсгодсет Волеренга 2:0 Тромсё Волеренга 3:2 Будё-Глимт Волеренга 3:0 Нымме Калью Волеренга 2:1 Конгсвингер Волеренга 1:1 Ростов Волеренга 1:2 Динамо Киев Волеренга 0:2 Мьёндален Волеренга 3:1 Улленсакер-Киса Волеренга 4:1 Стрёммен Сарпсборг-08 4:0 Волеренга Волеренга 2:1 Ранхейм
Последние игры между собой
Викинг: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 13
Волеренга: победы: 13, ничьи: 3, поражения: 4
Волеренга 2:4 Викинг Типпелиген Викинг 3:4 Волеренга Типпелиген Викинг 0:2 Волеренга Товарищеские матчи Викинг 0:2 Волеренга Товарищеские матчи Викинг 5:5 Волеренга Типпелиген Волеренга 1:1 Викинг Типпелиген Викинг 1:0 Волеренга Типпелиген Волеренга 2:2 Викинг Типпелиген Викинг 2:1 Волеренга Типпелиген Волеренга 1:0 Викинг Типпелиген Волеренга 3:0 Викинг Типпелиген Викинг 0:2 Волеренга Типпелиген Викинг 3:4 Волеренга Типпелиген Волеренга 2:0 Викинг Типпелиген Волеренга 3:1 Викинг Типпелиген Викинг 0:3 Волеренга Типпелиген
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|7
|5
|1
|1
|17 - 6
|16
|2.
|Будё-Глимт
|6
|4
|1
|1
|15 - 9
|13
|3.
|Одд
|6
|4
|1
|1
|9 - 5
|13
|4.
|Волеренга
|7
|3
|2
|2
|10 - 9
|11
|5.
|Викинг
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|6.
|Кристиансунд
|7
|3
|1
|3
|7 - 8
|10
|7.
|Мьёндален
|6
|2
|2
|2
|10 - 11
|8
|8.
|Бранн
|7
|2
|2
|3
|9 - 10
|8
|9.
|Хёугесунн
|6
|2
|1
|3
|9 - 7
|7
|10.
|Ранхейм
|6
|2
|1
|3
|8 - 8
|7
|11.
|Стабек
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|12.
|Лиллестрём
|6
|2
|1
|3
|4 - 9
|7
|13.
|Сарпсборг-08
|6
|1
|4
|1
|5 - 5
|7
|14.
|Стрёмсгодсет
|6
|1
|2
|3
|9 - 11
|5
|15.
|Русенборг
|6
|1
|2
|3
|3 - 9
|5
|16.
|Тромсё
|6
|1
|1
|4
|5 - 11
|4
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