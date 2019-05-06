Лига чемпионов АФК 2019

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Аль-Хиляль Эр-Рияд
1:0
Второй тайм: 61'
Аль-Айн
0'
1:0
1' Гол
Бахбир Хаттан
61'

Ход матча

1'
Бахбир Хаттан
1:0

Предыдущие игры

Аль-Хиляль Эр-Рияд Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2 Аль-Тавун Бурайда Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:0 Эстегляль Тегеран Аль-Ахли Джидда 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд Эстегляль Тегеран 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд
Аль Хазм 2:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд 3:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:0 Охуд Аль-Хиляль Эр-Рияд 3:1 Аль-Духайл Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:1 Аль-Вахда Аль-Айн 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:1 Аль-Файсали Аль-Иттихад 0:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Хиляль Эр-Рияд 4:1 Аль-Кадисия Аль-Батин 2:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Хиляль Эр-Рияд 4:1 Аль-Фатех Аль-Файха 1:5 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:1 Аль-Раед Бурайда Аль-Тавун Бурайда 2:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Хиляль Эр-Рияд 4:3 Аль-Ахли Джидда Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:2 Аль Хазм
Аль-Айн Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Аль-Айн 2:2 Аль-Иттихад Калба Бани Яс 2:0 Аль-Айн Аль-Айн 0:2 Аль-Духайл Sharjah Cultural Club 2:2 Аль-Айн
Аль-Айн 0:4 Аджман Аль-Духайл 2:2 Аль-Айн Аль-Джазира 5:1 Аль-Айн Аль-Айн 2:1 Эль-Фуджайра Эстегляль Тегеран 1:1 Аль-Айн Аль-Айн 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд Shabab Al-Ahli Dubai FC 2:0 Аль-Айн Аль-Айн 2:1 Аль-Наср Дубай Аль-Дафра 3:0 Аль-Айн Аль-Айн 1:0 Аль-Вахда Аль-Айн 0:0 Эмирейтс Реал Мадрид 4:1 Аль-Айн Ривер Плейт 2:2 Аль-Айн Эсперанс 0:3 Аль-Айн Аль-Айн 3:3 Тим Веллингтон Аль-Васль 1:3 Аль-Айн

Последние игры между собой

Аль-Хиляль Эр-Рияд: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 3
Аль-Айн: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 4
Аль-Айн 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд Лига чемпионов АФК Аль-Айн 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд Лига чемпионов АФК Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:0 Аль-Айн Лига чемпионов АФК Аль-Хиляль Эр-Рияд 3:0 Аль-Айн Лига чемпионов АФК
Аль-Айн 0:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд Лига чемпионов АФК Аль-Айн 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд Лига чемпионов АФК Аль-Хиляль Эр-Рияд 3:0 Аль-Айн Лига чемпионов АФК Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:0 Аль-Айн Лига чемпионов АФК Аль-Айн 3:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд Лига чемпионов АФК
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    1'
    Г О О О О Л - Бахбир Хаттан бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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