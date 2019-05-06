Лига чемпионов АФК 2019
Аль-Хиляль Эр-Рияд
1:0
Второй тайм: 61'
Аль-Айн
1:0
1' ГолБахбир Хаттан
Ход матча
1'
1:0
Предыдущие игры
Аль-Хиляль Эр-Рияд Последние 20 матчей: +12 =4 -4Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2 Аль-Тавун Бурайда Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:0 Эстегляль Тегеран Аль-Ахли Джидда 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд Эстегляль Тегеран 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд
Аль Хазм 2:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд 3:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:0 Охуд Аль-Хиляль Эр-Рияд 3:1 Аль-Духайл Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:1 Аль-Вахда Аль-Айн 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:1 Аль-Файсали Аль-Иттихад 0:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Хиляль Эр-Рияд 4:1 Аль-Кадисия Аль-Батин 2:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Хиляль Эр-Рияд 4:1 Аль-Фатех Аль-Файха 1:5 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:1 Аль-Раед Бурайда Аль-Тавун Бурайда 2:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Хиляль Эр-Рияд 4:3 Аль-Ахли Джидда Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:2 Аль Хазм
Аль-Айн Последние 20 матчей: +7 =5 -8Аль-Айн 2:2 Аль-Иттихад Калба Бани Яс 2:0 Аль-Айн Аль-Айн 0:2 Аль-Духайл Sharjah Cultural Club 2:2 Аль-Айн
Аль-Айн 0:4 Аджман Аль-Духайл 2:2 Аль-Айн Аль-Джазира 5:1 Аль-Айн Аль-Айн 2:1 Эль-Фуджайра Эстегляль Тегеран 1:1 Аль-Айн Аль-Айн 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд Shabab Al-Ahli Dubai FC 2:0 Аль-Айн Аль-Айн 2:1 Аль-Наср Дубай Аль-Дафра 3:0 Аль-Айн Аль-Айн 1:0 Аль-Вахда Аль-Айн 0:0 Эмирейтс Реал Мадрид 4:1 Аль-Айн Ривер Плейт 2:2 Аль-Айн Эсперанс 0:3 Аль-Айн Аль-Айн 3:3 Тим Веллингтон Аль-Васль 1:3 Аль-Айн
Последние игры между собой
Аль-Хиляль Эр-Рияд: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 3
Аль-Айн: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 4
Группа C
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|1:0
|5
|4
|0
|1
|7 - 3
|12
|2.
|Аль-Духайл
|5
|2
|2
|1
|9 - 6
|8
|3.
|Эстегляль Тегеран
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|4.
|Аль-Айн
|0:1
|5
|0
|2
|3
|3 - 7
|2
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