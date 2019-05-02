ЕВРО (до 17 лет). Финальный раунд 2019
Предыдущие игры
Исландия (до 17 лет) Последние 20 матчей: +7 =5 -8Беларусь (до 17 лет) 1:4 Исландия (до 17 лет) Германия (до 17 лет) 3:3 Исландия (до 17 лет) Исландия (до 17 лет) 2:1 Словения (до 17 лет) Гибралтар (до 17 лет) 0:8 Исландия (до 17 лет)
Босния и Герцеговина (до 17 лет) 1:1 Исландия (до 17 лет) Исландия (до 17 лет) 2:2 Украина (до 17 лет) Исландия (до 17 лет) 0:1 Италия (до 17 лет) Исландия (до 17 лет) 0:3 Турция (до 17 лет) Голландия (до 17 лет) 2:1 Исландия (до 17 лет) Исландия (до 17 лет) 2:0 Россия (до 17 лет) Исландия (до 17 лет) 2:0 Фарерские острова (до 17 лет) Финляндия (до 17 лет) 0:0 Исландия (до 17 лет) Армения (до 17 лет) 3:2 Исландия (до 17 лет) Польша (до 17 лет) 2:0 Исландия (до 17 лет) Исландия (до 17 лет) 0:2 Израиль (до 17 лет) Исландия (до 17 лет) 1:0 Греция (до 17 лет) Франция (до 17 лет) 1:0 Исландия (до 17 лет) Австрия (до 17 лет) 0:0 Исландия (до 17 лет) Исландия (до 17 лет) 0:2 Дания (до 17 лет) Исландия (до 17 лет) 5:0 Казахстан (до 17 лет)
Россия (до 17 лет) Последние 20 матчей: +10 =2 -8Россия (до 17 лет) 1:2 Португалия (до 17 лет) Россия (до 17 лет) 3:0 Шотландия (до 17 лет) Польша (до 17 лет) 2:3 Россия (до 17 лет) Швейцария (до 17 лет) 4:2 Россия (до 17 лет)
Сербия (до 17 лет) 4:1 Россия (до 17 лет) Россия (до 17 лет) 0:3 Голландия (до 17 лет) Дания (до 17 лет) 1:0 Россия (до 17 лет) Россия (до 17 лет) 7:1 Грузия (до 17 лет) Россия (до 17 лет) 6:0 Эстония (до 17 лет) Исландия (до 17 лет) 2:0 Россия (до 17 лет) Россия (до 17 лет) 0:1 Финляндия (до 17 лет) Россия (до 17 лет) 3:1 Фарерские острова (до 17 лет) Израиль (до 17 лет) 0:0 Россия (до 17 лет) Россия (до 17 лет) 1:2 Венгрия (до 17 лет) Россия (до 17 лет) 2:2 Норвегия (до 17 лет) Россия (до 17 лет) 2:1 Босния и Герцеговина (до 17 лет) Россия (до 17 лет) 1:0 Латвия (до 17 лет) Молдова (до 17 лет) 0:5 Россия (до 17 лет) Босния и Герцеговина (до 17 лет) 1:2 Россия (до 17 лет) Россия (до 17 лет) 1:0 Грузия (до 17 лет)
Последние игры между собой
Исландия (до 17 лет): победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Россия (до 17 лет): победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Группа C
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Португалия (до 17 лет)
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Венгрия (до 17 лет)
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Исландия (до 17 лет)
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Россия (до 17 лет)
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Исландия (до 17 лет)
10.7% (9)
Ничья
16.7% (14)
Россия (до 17 лет)
72.6% (61)
1:2 Россия (до 17 лет)
39.3% (33)
1:1 Ничья
13.1% (11)
0:2 Россия (до 17 лет)
11.9% (10)
0:1 Россия (до 17 лет)
11.9% (10)
2:1 Исландия (до 17 лет)
7.1% (6)
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