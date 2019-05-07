Лига чемпионов АФК 2019
Кавасаки Фронтале
1:1
Перерыв
Шанхай СИПГ
0:1
7' ГолХалк Живанилдо
1:1
13' ГолДамиан Леандро
Ход матча
7'
0:1
13'
1:1
Предыдущие игры
Кавасаки Фронтале Последние 20 матчей: +10 =5 -5Кавасаки Фронтале 3:1 Вегальта Сендай Виссел Кобе 1:2 Кавасаки Фронтале Кавасаки Фронтале 2:2 Ульсан Кавасаки Фронтале 2:0 Сёнан Бельмаре
Саган Тосу 0:1 Кавасаки Фронтале Ульсан 1:0 Кавасаки Фронтале Кавасаки Фронтале 1:1 Серезо Осака Мацумото Ямага 0:2 Кавасаки Фронтале Кавасаки Фронтале 0:1 Гамба Осака Кавасаки Фронтале 1:0 Сидней Йокогама Маринос 2:2 Кавасаки Фронтале Шанхай СИПГ 1:0 Кавасаки Фронтале Кавасаки Фронтале 1:1 Касима Антлерс Кавасаки Фронтале 0:0 Токио Кавасаки Фронтале 1:0 Урава Редс Кавасаки Фронтале 2:1 Джубило Ивата Токио 0:2 Кавасаки Фронтале Серезо Осака 2:1 Кавасаки Фронтале Кавасаки Фронтале 3:0 Касива Рейсол Кавасаки Фронтале 2:3 Монтедио Ямагата
Шанхай СИПГ Последние 20 матчей: +12 =5 -3Шанхай СИПГ 2:0 Гуанчжоу Фули Ухань Чжоэр 1:3 Шанхай СИПГ Тянцзинь Тэда 0:2 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 2:2 Сидней
Тянцзинь Цюаньцзянь 0:0 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 2:1 Ухань Чжоэр Сидней 3:3 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 2:3 Чуньцинь Лифан Хэбей Форчун 1:2 Шанхай СИПГ Ульсан 1:0 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 3:2 Цзянсу Сунин Шанхай СИПГ 1:0 Кавасаки Фронтале Шанхай Шэньхуа 0:4 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 2:0 Бэйцзин Гоань Шанхай СИПГ 2:2 Митьюлланд Тяньцзинь Цюаньцзянь 3:2 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 2:1 Пекин Женьхе Гуанчжоу Эвергранд 4:5 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 4:2 Шаньдун Лунэн Цзянсу Сунин 0:0 Шанхай СИПГ
Последние игры между собой
Кавасаки Фронтале: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Шанхай СИПГ: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Группа H
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ульсан
|0:0
|5
|2
|3
|0
|4 - 2
|9
|2.
|Шанхай СИПГ
|1:1
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|3.
|Кавасаки Фронтале
|1:1
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|4.
|Сидней
|0:0
|5
|0
|4
|1
|5 - 6
|4
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