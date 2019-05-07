Лига чемпионов АФК 2019

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Кавасаки Фронтале
1:1
Перерыв
Шанхай СИПГ

Ход матча

7'
0:1
Халк Живанилдо
13'
Дамиан Леандро
1:1

Предыдущие игры

Кавасаки Фронтале Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Кавасаки Фронтале 3:1 Вегальта Сендай Виссел Кобе 1:2 Кавасаки Фронтале Кавасаки Фронтале 2:2 Ульсан Кавасаки Фронтале 2:0 Сёнан Бельмаре
Саган Тосу 0:1 Кавасаки Фронтале Ульсан 1:0 Кавасаки Фронтале Кавасаки Фронтале 1:1 Серезо Осака Мацумото Ямага 0:2 Кавасаки Фронтале Кавасаки Фронтале 0:1 Гамба Осака Кавасаки Фронтале 1:0 Сидней Йокогама Маринос 2:2 Кавасаки Фронтале Шанхай СИПГ 1:0 Кавасаки Фронтале Кавасаки Фронтале 1:1 Касима Антлерс Кавасаки Фронтале 0:0 Токио Кавасаки Фронтале 1:0 Урава Редс Кавасаки Фронтале 2:1 Джубило Ивата Токио 0:2 Кавасаки Фронтале Серезо Осака 2:1 Кавасаки Фронтале Кавасаки Фронтале 3:0 Касива Рейсол Кавасаки Фронтале 2:3 Монтедио Ямагата
Шанхай СИПГ Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Шанхай СИПГ 2:0 Гуанчжоу Фули Ухань Чжоэр 1:3 Шанхай СИПГ Тянцзинь Тэда 0:2 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 2:2 Сидней
Тянцзинь Цюаньцзянь 0:0 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 2:1 Ухань Чжоэр Сидней 3:3 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 2:3 Чуньцинь Лифан Хэбей Форчун 1:2 Шанхай СИПГ Ульсан 1:0 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 3:2 Цзянсу Сунин Шанхай СИПГ 1:0 Кавасаки Фронтале Шанхай Шэньхуа 0:4 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 2:0 Бэйцзин Гоань Шанхай СИПГ 2:2 Митьюлланд Тяньцзинь Цюаньцзянь 3:2 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 2:1 Пекин Женьхе Гуанчжоу Эвергранд 4:5 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 4:2 Шаньдун Лунэн Цзянсу Сунин 0:0 Шанхай СИПГ

Последние игры между собой

Кавасаки Фронтале: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Шанхай СИПГ: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Шанхай СИПГ 1:0 Кавасаки Фронтале Лига чемпионов АФК Шанхай СИПГ 1:1 Кавасаки Фронтале Лига чемпионов АФК Кавасаки Фронтале 0:1 Шанхай СИПГ Лига чемпионов АФК

Группа H

Команда И В Н П Г О
1. Ульсан 0:0 5 2 3 0 4 - 2 9
2. Шанхай СИПГ 1:1 5 1 3 1 7 - 7 6
3. Кавасаки Фронтале 1:1 5 1 2 2 4 - 5 5
4. Сидней 0:0 5 0 4 1 5 - 6 4
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    13'
    Г О О О О Л - Дамиан Леандро бьет в цель!
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - Халк Живанилдо бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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