Лига чемпионов АФК 2019
Предыдущие игры
Ульсан Последние 20 матчей: +10 =4 -6Пхохан 2:1 Ульсан Ульсан 2:0 Кённам Кавасаки Фронтале 2:2 Ульсан Ульсан 0:1 Соннам
Тэджон Корэйл 2:0 Ульсан Инчхон Юнайтед 0:3 Ульсан Ульсан 1:0 Кавасаки Фронтале Санджу Сангму 0:1 Ульсан Ульсан 2:1 Сеул Ульсан 2:1 Чеджу Юнайтед Тэгу 1:1 Ульсан Ульсан 1:0 Шанхай СИПГ Канвон 0:0 Ульсан Сидней 0:0 Ульсан Ульсан 2:1 Suwon Bluewings Ульсан 5:1 Перак Тэгу 3:0 Ульсан Ульсан 1:2 Тэгу Пхохан 1:3 Ульсан Ульсан 0:1 Чеджу Юнайтед
Сидней Последние 20 матчей: +9 =5 -6Ньюкасл Джетс 2:0 Сидней Шанхай СИПГ 2:2 Сидней Сидней 1:0 Перт Глори Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Сидней
Сидней 3:3 Шанхай СИПГ Сидней 2:1 Мельбурн Виктори Брисбен Роар 1:3 Сидней Сидней 0:2 Мельбурн Сити Кавасаки Фронтале 1:0 Сидней Сидней 0:0 Ульсан Сидней 2:0 Аделаида Юнайтед Веллингтон Феникс 0:1 Сидней Сидней 1:1 Сентрал Кост Маринерз Брисбен Роар 2:1 Сидней Сидней 2:0 Мельбурн Сити Мельбурн Виктори 2:1 Сидней Веллингтон Феникс 0:1 Сидней Сидней 1:0 Ньюкасл Джетс Сидней 2:1 Аделаида Юнайтед Перт Глори 3:1 Сидней
Последние игры между собой
Ульсан: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Сидней: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Группа H
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ульсан
|0:0
|5
|2
|3
|0
|4 - 2
|9
|2.
|Шанхай СИПГ
|1:1
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|3.
|Кавасаки Фронтале
|1:1
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|4.
|Сидней
|0:0
|5
|0
|4
|1
|5 - 6
|4
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