Лига чемпионов АФК 2019

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Ульсан
0:0
Перерыв
Сидней
0'

Предыдущие игры

Ульсан Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Пхохан 2:1 Ульсан Ульсан 2:0 Кённам Кавасаки Фронтале 2:2 Ульсан Ульсан 0:1 Соннам
Тэджон Корэйл 2:0 Ульсан Инчхон Юнайтед 0:3 Ульсан Ульсан 1:0 Кавасаки Фронтале Санджу Сангму 0:1 Ульсан Ульсан 2:1 Сеул Ульсан 2:1 Чеджу Юнайтед Тэгу 1:1 Ульсан Ульсан 1:0 Шанхай СИПГ Канвон 0:0 Ульсан Сидней 0:0 Ульсан Ульсан 2:1 Suwon Bluewings Ульсан 5:1 Перак Тэгу 3:0 Ульсан Ульсан 1:2 Тэгу Пхохан 1:3 Ульсан Ульсан 0:1 Чеджу Юнайтед
Сидней Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Ньюкасл Джетс 2:0 Сидней Шанхай СИПГ 2:2 Сидней Сидней 1:0 Перт Глори Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Сидней
Сидней 3:3 Шанхай СИПГ Сидней 2:1 Мельбурн Виктори Брисбен Роар 1:3 Сидней Сидней 0:2 Мельбурн Сити Кавасаки Фронтале 1:0 Сидней Сидней 0:0 Ульсан Сидней 2:0 Аделаида Юнайтед Веллингтон Феникс 0:1 Сидней Сидней 1:1 Сентрал Кост Маринерз Брисбен Роар 2:1 Сидней Сидней 2:0 Мельбурн Сити Мельбурн Виктори 2:1 Сидней Веллингтон Феникс 0:1 Сидней Сидней 1:0 Ньюкасл Джетс Сидней 2:1 Аделаида Юнайтед Перт Глори 3:1 Сидней

Последние игры между собой

Ульсан: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Сидней: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Сидней 0:0 Ульсан Лига чемпионов АФК

Группа H

Команда И В Н П Г О
1. Ульсан 0:0 5 2 3 0 4 - 2 9
2. Шанхай СИПГ 1:1 5 1 3 1 7 - 7 6
3. Кавасаки Фронтале 1:1 5 1 2 2 4 - 5 5
4. Сидней 0:0 5 0 4 1 5 - 6 4
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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