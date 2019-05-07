Лига чемпионов АФК 2019
Бэйцзин Гоань
0:1
Конец матча
Чонбук Моторс
0:1
18' ГолКим Шин-Вук
Ход матча
18'
0:1
Предыдущие игры
Бэйцзин Гоань Последние 20 матчей: +13 =3 -4Гуанчжоу Эвергранд 0:1 Бэйцзин Гоань Хэйлунцзян Лава Спринг 0:1 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 4:1 Далянь Ифан Бэйцзин Гоань 2:0 Бурирам Юнайтед
Хэбей Форчун 0:1 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 2:1 Хэнань Цзянье Бурирам Юнайтед 1:3 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 3:0 Цзянсу Сунин Пекин Женьхе 0:1 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 0:0 Урава Редс Чуньцинь Лифан 0:4 Бэйцзин Гоань Чонбук Моторс 3:1 Бэйцзин Гоань Ухань Чжоэр 0:1 Бэйцзин Гоань Шанхай СИПГ 2:0 Бэйцзин Гоань Ред Булл Зальцбург 2:0 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 1:1 Маттерсбург Шаньдун Лунэн 2:2 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 1:1 Шаньдун Лунэн Хэбей Форчун 2:1 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 3:1 Шанхай Шэньхуа
Чонбук Моторс Последние 20 матчей: +11 =6 -3Соннам 0:0 Чонбук Моторс Чонбук Моторс 2:1 Сеул Чонбук Моторс 2:1 Урава Редс Санджу Сангму 0:3 Чонбук Моторс
Чонбук Моторс 0:1 Анъян Чеджу Юнайтед 0:1 Чонбук Моторс Урава Редс 0:1 Чонбук Моторс Чонбук Моторс 2:0 Инчхон Юнайтед Кённам 3:3 Чонбук Моторс Чонбук Моторс 2:0 Пхохан Чонбук Моторс 0:1 Канвон Бурирам Юнайтед 1:0 Чонбук Моторс Сувон Блюуингз 0:4 Чонбук Моторс Чонбук Моторс 3:1 Бэйцзин Гоань Чонбук Моторс 1:1 Тэгу Чонбук Моторс 1:1 Кённам Пхохан 1:1 Чонбук Моторс Чеджу Юнайтед 0:0 Чонбук Моторс Чонбук Моторс 3:1 Ульсан Чонбук Моторс 2:0 Сувон Блюуингз
Последние игры между собой
Бэйцзин Гоань: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Чонбук Моторс: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Группа G
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Чонбук Моторс
|5
|4
|0
|1
|7 - 3
|12
|2.
|Урава Редс
|5
|2
|1
|2
|6 - 4
|7
|3.
|Бэйцзин Гоань
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|4.
|Бурирам Юнайтед
|5
|1
|0
|4
|3 - 10
|3
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