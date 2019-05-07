Лига чемпионов АФК 2019

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Бэйцзин Гоань
0:1
Конец матча
Чонбук Моторс
0'
0:1
18' Гол
Ким Шин-Вук
90'+5

Ход матча

18'
0:1
Ким Шин-Вук

Предыдущие игры

Бэйцзин Гоань Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Гуанчжоу Эвергранд 0:1 Бэйцзин Гоань Хэйлунцзян Лава Спринг 0:1 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 4:1 Далянь Ифан Бэйцзин Гоань 2:0 Бурирам Юнайтед
Хэбей Форчун 0:1 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 2:1 Хэнань Цзянье Бурирам Юнайтед 1:3 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 3:0 Цзянсу Сунин Пекин Женьхе 0:1 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 0:0 Урава Редс Чуньцинь Лифан 0:4 Бэйцзин Гоань Чонбук Моторс 3:1 Бэйцзин Гоань Ухань Чжоэр 0:1 Бэйцзин Гоань Шанхай СИПГ 2:0 Бэйцзин Гоань Ред Булл Зальцбург 2:0 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 1:1 Маттерсбург Шаньдун Лунэн 2:2 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 1:1 Шаньдун Лунэн Хэбей Форчун 2:1 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 3:1 Шанхай Шэньхуа
Чонбук Моторс Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Соннам 0:0 Чонбук Моторс Чонбук Моторс 2:1 Сеул Чонбук Моторс 2:1 Урава Редс Санджу Сангму 0:3 Чонбук Моторс
Чонбук Моторс 0:1 Анъян Чеджу Юнайтед 0:1 Чонбук Моторс Урава Редс 0:1 Чонбук Моторс Чонбук Моторс 2:0 Инчхон Юнайтед Кённам 3:3 Чонбук Моторс Чонбук Моторс 2:0 Пхохан Чонбук Моторс 0:1 Канвон Бурирам Юнайтед 1:0 Чонбук Моторс Сувон Блюуингз 0:4 Чонбук Моторс Чонбук Моторс 3:1 Бэйцзин Гоань Чонбук Моторс 1:1 Тэгу Чонбук Моторс 1:1 Кённам Пхохан 1:1 Чонбук Моторс Чеджу Юнайтед 0:0 Чонбук Моторс Чонбук Моторс 3:1 Ульсан Чонбук Моторс 2:0 Сувон Блюуингз

Последние игры между собой

Бэйцзин Гоань: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Чонбук Моторс: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Чонбук Моторс 3:1 Бэйцзин Гоань Лига чемпионов АФК Бэйцзин Гоань 0:1 Чонбук Моторс Лига чемпионов АФК Чонбук Моторс 1:1 Бэйцзин Гоань Лига чемпионов АФК

Группа G

Команда И В Н П Г О
1. Чонбук Моторс 5 4 0 1 7 - 3 12
2. Урава Редс 5 2 1 2 6 - 4 7
3. Бэйцзин Гоань 5 2 1 2 6 - 5 7
4. Бурирам Юнайтед 5 1 0 4 3 - 10 3
  • Второй тайм
  • Свисток
    90'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Ким Шин-Вук бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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