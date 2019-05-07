Финляндия: Вейккауслига 2019

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  4. Вейккауслига 2019
ВПС
1:1
Конец матча

Стадион:
ХИК
0'
23' Желтая карточка
Сингх Хармет
42' Желтая карточка
Кайринен Каан
45' Желтая карточка
Eero-Matti Auvinen
0:1
55' Гол
Лаппалайнен Ласси
74' Желтая карточка
Дальстрем Себастьян
82' Вторая желтая карточка
Кайринен Каан
88' Красная карточка
Элдерсон
1:1
90' Гол
Оямаа Хиндрек
90'+5
1
Компалла
Мартин
15
Оямаа
Хиндрек
2
Лахти
Тими
3
Eero-Matti
Auvinen
19
Martti
Haukioja
7
Аланко
Саму
6
Воутилайнен
Джерри
14
Jonas
Hakkinen
21
Fabrice
Ngarura
25
Momodou
Sarr
10
Морриссей
Стивен
88
Рудаков
Максим
3
Тойвомяки
Ханри
5
О`Шоунесси
Даниэль
8
Рафинья
2
Элдерсон
17
Алхо
Николай
22
Кайринен
Каан
6
Сингх
Хармет
14
Дальстрем
Себастьян
24
Лаппалайнен
Ласси
10
Marco
Bueno
ВПС
ХИК

Ход матча

23'
 
Сингх Хармет
42'
 
Кайринен Каан
45'
Eero-Matti Auvinen
 
55'
0:1
Лаппалайнен Ласси
(Кайринен Каан)
62'
Fabrice Ngarura
Аланко Саму
 
62'
Samba Sillah
Страндваль Себастьян
 
70'
 
Вахтера Йонас
Сингх Хармет
74'
 
Дальстрем Себастьян
74'
 
Eetu Vertainen
Marco Bueno
82'
 
Кайринен Каан
87'
 
Kevin Kouassivi-Benissan
Лаппалайнен Ласси
88'
 
Элдерсон
90'
Оямаа Хиндрек
1:1

Предыдущие игры

ВПС Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Лахти 1:1 ВПС ВПС 1:1 СЯК Сейнайоки ВПС 2:2 Коккола ПВ Ильвес 0:0 ВПС
ВПС 1:2 Интер Турку Интер Турку 1:2 ВПС Гнистан 1:3 ВПС Ильвес 3:0 ВПС ВПС 0:1 Коккола ПВ ВПС 2:1 РоПС ВПС 1:0 КуПС СЯК Сейнайоки 1:2 ВПС Хонка 3:1 ВПС ВПС 1:2 РоПС ХИК 1:0 ВПС ВПС 0:3 КуПС Кеми Кингс 0:2 ВПС ВПС 1:2 Ильвес Интер Турку 1:1 ВПС Лахти 1:1 ВПС
ХИК Последние 20 матчей: +7 =7 -6
ХИК 2:2 Орхус Фремад ХИК 0:0 Ильвес Интер Турку 4:1 ХИК ХИК 2:2 Коллинг
ХИК 1:1 ХИФК Скив 4:0 ХИК СЯК Сейнайоки 0:0 ХИК КуПС 0:0 ХИК ХИК 0:1 Мидделфарт ХИК 2:1 Мариехамн Мариенлюст 1:5 ХИК ХИК 2:1 Интер Турку Слагельс 0:2 ХИК ХИК 0:3 Б-93 Хиллерёд 1:4 ХИК Лахти 1:4 ХИК ХИК 2:3 Хонка Интер Турку 1:0 ХИК ХИК 2:2 Мариехамн ХИК 1:0 ХИФК

Последние игры между собой

ВПС: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 13
ХИК: победы: 13, ничьи: 4, поражения: 3
ХИК 1:0 ВПС Вейккауслига ХИК 5:0 ВПС Вейккауслига ВПС 1:2 ХИК Вейккауслига ХИК 4:1 ВПС Кубок
ВПС 0:3 ХИК Вейккауслига ВПС 2:1 ХИК Вейккауслига ХИК 5:0 ВПС Вейккауслига ВПС 0:0 ХИК Вейккауслига ВПС 3:0 ХИК Вейккауслига ХИК 3:1 ВПС Вейккауслига ВПС 1:2 ХИК Вейккауслига ВПС 2:2 ХИК Вейккауслига ХИК 1:0 ВПС Вейккауслига ВПС 1:1 ХИК Вейккауслига ХИК 3:0 ВПС Вейккауслига ВПС 0:2 ХИК Вейккауслига ВПС 1:1 ХИК Вейккауслига ХИК 3:0 ВПС Вейккауслига ХИК 1:2 ВПС Вейккауслига ВПС 1:3 ХИК Вейккауслига
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    45'
    Eero-Matti Auvinen получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    42'
    Кайринен Каан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    23'
    Сингх Хармет получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Hietalahden jalkapallostadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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