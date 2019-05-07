Финляндия: Вейккауслига 2019
ВПС
1:1
Конец матча
Стадион: Хиеталахти
ХИК
23' Желтая карточкаСингх Хармет
42' Желтая карточкаКайринен Каан
45' Желтая карточкаEero-Matti Auvinen
0:1
55' ГолЛаппалайнен Ласси
74' Желтая карточкаДальстрем Себастьян
82' Вторая желтая карточкаКайринен Каан
88' Красная карточкаЭлдерсон
1:1
90' ГолОямаа Хиндрек
25
Momodou
Sarr
8
Рафинья
2
Элдерсон
17
Алхо
Николай
10
Marco
Bueno
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Momodou SarrПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
23 Samba Sillah
-
Главный тренер: Petri Vuorinen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
8 РафиньяЗащитник
-
2 ЭлдерсонЗащитник
-
17 Алхо НиколайПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Marco BuenoНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Тарасов ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Лехкосуо Мика
Ход матча
23'
42'
55'
82'
88'
90'
1:1
Предыдущие игры
ВПС Последние 20 матчей: +6 =6 -8Лахти 1:1 ВПС ВПС 1:1 СЯК Сейнайоки ВПС 2:2 Коккола ПВ Ильвес 0:0 ВПС
ХИК Последние 20 матчей: +7 =7 -6ХИК 2:2 Орхус Фремад ХИК 0:0 Ильвес Интер Турку 4:1 ХИК ХИК 2:2 Коллинг
Последние игры между собой
ВПС: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 13
ХИК: победы: 13, ничьи: 4, поражения: 3
ВПС 0:3 ХИК Вейккауслига ВПС 2:1 ХИК Вейккауслига ХИК 5:0 ВПС Вейккауслига ВПС 0:0 ХИК Вейккауслига ВПС 3:0 ХИК Вейккауслига ХИК 3:1 ВПС Вейккауслига ВПС 1:2 ХИК Вейккауслига ВПС 2:2 ХИК Вейккауслига ХИК 1:0 ВПС Вейккауслига ВПС 1:1 ХИК Вейккауслига ХИК 3:0 ВПС Вейккауслига ВПС 0:2 ХИК Вейккауслига ВПС 1:1 ХИК Вейккауслига ХИК 3:0 ВПС Вейккауслига ХИК 1:2 ВПС Вейккауслига ВПС 1:3 ХИК Вейккауслига
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