Финляндия: Вейккауслига 2019

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  4. Вейккауслига 2019
Ильвес
1:1
Конец матча

Стадион:
Хонка
0'
41' Желтая карточка
Аалто Хенри
45' Желтая карточка
Jair
0:1
67' Гол
Borja Martin
71' Вторая желтая карточка
Аалто Хенри
85' Желтая карточка
Сумусало Микко
1:1
89' Гол
Jair
90'+5
1
Mika
Hilander
13
Менса
Баба
16
Миеттунен
Тату
3
Diogo
Tomas
22
Tariq
Kazi
8
Iiro
Jaervinen
5
Jair
10
Lauri
Ala-Myllymaeki
17
Aleksi
Tarvonen
18
Eemeli
Raittinen
25
Emile
Paul
Tendeng
13
Тим
Маррей
5
Аалто
Хенри
28
Tommi
Saarinen
16
Konsta
Rasimus
23
Сумусало
Микко
80
Саваж
Демба
33
Duarte
Tammilehto
8
Эрвас
Хавьер
11
Юха
Хакола
21
Перовуо
Йоэл
14
Borja
Martin
Ильвес
Хонка

Ход матча

38'
Yussif Daouda Moussa
Lauri Ala-Myllymaeki
 
41'
 
Аалто Хенри
45'
Jair
 
65'
Fofana Tiemoko
Eemeli Raittinen
 
67'
0:1
Borja Martin
71'
 
Аалто Хенри
75'
Аспегрен Фелипе
Aleksi Tarvonen
 
78'
 
Robert Ivanov
Перовуо Йоэл
85'
 
Сумусало Микко
88'
 
Суарес Абель
Эрвас Хавьер
89'
Jair
(Iiro Jaervinen)
1:1
90'
 
Martin Salin
Borja Martin

Предыдущие игры

Ильвес Последние 20 матчей: +12 =3 -5
ХИК 0:0 Ильвес Ильвес 1:0 Лахти СЯК Сейнайоки 0:1 Ильвес Ильвес 0:0 ВПС
Коккола ПВ 0:2 Ильвес Хонка 1:1 Ильвес КТП 0:2 Ильвес Ильвес 3:0 ВПС Коккола ПВ 1:2 Ильвес Ильвес 2:1 СЯК Сейнайоки Ильвес 1:1 РоПС Ильвес 4:1 КуПС РоПС 1:0 Ильвес Ильвес 0:1 Лахти КуПС 2:0 Ильвес Ильвес 4:0 Кеми Кингс Ильвес 1:2 ХИК Ильвес 1:0 Интер Турку ВПС 1:2 Ильвес Ильвес 0:1 Хонка
Хонка Последние 20 матчей: +12 =3 -5
ХИФК 2:0 Хонка Хонка 3:2 Интер Турку КуПС 0:3 Хонка Хонка 1:3 Мариехамн
РоПС 1:2 Хонка Хонка 1:1 Ильвес Оулу 0:1 Хонка Хонка 2:0 Интер Турку Хонка 0:0 Мариехамн ХИК 2:3 Хонка ХИФК 1:2 Хонка Хонка 0:1 Лахти Хонка 3:1 ВПС Интер Турку 0:2 Хонка СЯК Сейнайоки 0:1 Хонка Хонка 0:0 ХИК КуПС 1:1 Хонка Хонка 2:1 Кеми Кингс Ильвес 0:1 Хонка РоПС 2:1 Хонка

Последние игры между собой

Ильвес: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Хонка: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Хонка 1:1 Ильвес Кубок Ильвес 0:1 Хонка Вейккауслига Ильвес 3:3 Хонка Вейккауслига Хонка 4:1 Ильвес Вейккауслига
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    45'
    Jair получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    41'
    Аалто Хенри получил желтую карточку от судьи
  • 38'
    Ильвес делает замену. Lauri Ala-Myllymaeki уходит с поля, а Yussif Daouda Moussa выходит на его замену.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tammela Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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