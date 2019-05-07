Финляндия: Вейккауслига 2019
41' Желтая карточкаАалто Хенри
45' Желтая карточкаJair
0:1
67' ГолBorja Martin
71' Вторая желтая карточкаАалто Хенри
85' Желтая карточкаСумусало Микко
1:1
89' ГолJair
13
Менса
Баба
22
Tariq
Kazi
5
Jair
13
Тим
Маррей
80
Саваж
Демба
11
Юха
Хакола
21
Перовуо
Йоэл
14
Borja
Martin
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Менса БабаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Tariq KaziПолузащитник
- Полузащитник
-
5 JairПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
60 Адди ДэвидЗащитник
-
14 Tuure SiiraПолузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Jarkko Wiss
- Основной состав
-
13 Тим МаррейВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
80 Саваж ДембаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Юха ХаколаПолузащитник
-
21 Перовуо ЙоэлНападающий
-
14 Borja MartinНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
93 Martin Salin
-
Главный тренер: Vesa Vesara
Ход матча
41'
45'
67'
0:1
71'
85'
89'
1:1
Предыдущие игры
Ильвес Последние 20 матчей: +12 =3 -5ХИК 0:0 Ильвес Ильвес 1:0 Лахти СЯК Сейнайоки 0:1 Ильвес Ильвес 0:0 ВПС
Хонка Последние 20 матчей: +12 =3 -5ХИФК 2:0 Хонка Хонка 3:2 Интер Турку КуПС 0:3 Хонка Хонка 1:3 Мариехамн
Последние игры между собой
Ильвес: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Хонка: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
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