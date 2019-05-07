Швеция: Суперэттан 2019
45' Желтая карточкаDaniel Janevski
15
Axel
Lindahl
12
Erik
Lindell
21
Rasmus
Alm
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Axel LindahlПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Erik LindellПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Rasmus AlmНападающий
- Запасные игроки
-
25 Мишкич ДариоВратарь
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
23 Emil Porten
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Oscar LundinПолузащитник
-
11 Anton LundinПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
16 Andre Kamp
-
Ход матча
Предыдущие игры
Дегерфорс Последние 20 матчей: +4 =6 -10Мьельбю 1:0 Дегерфорс Дегерфорс 1:2 Эргрюте ФФ Эстер 1:1 Дегерфорс Дегерфорс 2:1 Йёнчёпинг
Сюрианска 1:4 Дегерфорс Дегерфорс 1:3 Эстер Фалькенберг 2:1 Дегерфорс Мальмё 3:2 Дегерфорс Эребру 1:0 Дегерфорс Хеккен 2:0 Дегерфорс Браге 1:1 Дегерфорс Дегерфорс 4:0 Гефле Фрей 2:2 Дегерфорс Дегерфорс 1:3 Эстер Эргрюте 2:0 Дегерфорс Дегерфорс 0:1 Варберг БоИС Дегерфорс 1:1 ГАИС Вернаму 1:2 Дегерфорс Дегерфорс 2:2 АФК Эскильстуна Дегерфорс 1:1 Хельсинборг
Браге Последние 20 матчей: +8 =3 -9Браге 1:2 Варберг БоИС ГАИС 0:3 Браге Браге 2:0 Хальмстад Вестерос СК 1:1 Браге
Браге 2:0 Фрей Сириус 4:2 Браге Браге 4:2 Русенгор Броммапойкарна 4:2 Браге Хеккен 6:1 Браге Браге 1:1 Дегерфорс Варберг БоИС 1:2 Браге Хальмстад 1:0 Браге Браге 3:2 Йёнчёпинг Браге 0:0 АФК Эскильстуна Фалькенберг 3:2 Браге Эргрюте 4:1 Браге Хельсинборг 4:1 Браге Браге 2:3 Норрбю Браге 1:0 Фрей Браге 5:1 Ландскруна
Последние игры между собой
Дегерфорс: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 0
Браге: победы: 0, ничьи: 5, поражения: 6
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Варберг БоИС
|6
|6
|0
|0
|16 - 4
|18
|2.
|Браге
|0:0
|6
|3
|2
|1
|9 - 3
|11
|3.
|Норрбю
|6
|3
|2
|1
|8 - 10
|11
|4.
|Эргрюте ФФ
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|5.
|Мьельбю
|6
|3
|0
|3
|7 - 7
|9
|6.
|ГАИС
|6
|2
|3
|1
|6 - 7
|9
|7.
|Дегерфорс
|0:0
|6
|2
|2
|2
|8 - 6
|8
|8.
|Вестерос СК
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|9.
|Йёнчёпинг
|6
|2
|1
|3
|10 - 6
|7
|10.
|Далкурд
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|11.
|Треллеборг
|6
|1
|4
|1
|9 - 9
|7
|12.
|Броммапойкарна
|6
|2
|0
|4
|8 - 10
|6
|13.
|Эстер
|6
|1
|3
|2
|5 - 6
|6
|14.
|Фрей
|6
|1
|2
|3
|7 - 13
|5
|15.
|Сюрианска
|6
|1
|2
|3
|8 - 15
|5
|16.
|Хальмстад
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
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