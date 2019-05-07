Швеция: Суперэттан 2019

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  4. Суперэттан 2019
Дегерфорс
0:0
Второй тайм: 55'
Браге
0'
45' Желтая карточка
Daniel Janevski
55'
1
Ismael
Diawara
2
Gustav
Granath
4
Daniel
Janevski
20
Викторссон
Кристоффер
15
Axel
Lindahl
7
Nikola
Ladan
11
Гравиус
Христос
12
Erik
Lindell
6
Jacob
Ortmark
9
Erik
Bjoerndahl
21
Rasmus
Alm
88
Петер
Росендаль
6
Benjamin
Hjertstrand
5
Carlos
García
IV
4
Mattias
Liljestrand
10
Simon
Stenberg
7
Селлин
Роббин
20
Bjarni
Antonsson
23
Oscar
Lundin
11
Anton
Lundin
9
Christian
Kouakou
III
22
Kristian
Andersen
Дегерфорс
3-4-3
Браге
4-4-2

Ход матча

23'
 
Andre Kamp
Bjarni Antonsson
45'
Daniel Janevski
 

Предыдущие игры

Дегерфорс Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Мьельбю 1:0 Дегерфорс Дегерфорс 1:2 Эргрюте ФФ Эстер 1:1 Дегерфорс Дегерфорс 2:1 Йёнчёпинг
Сюрианска 1:4 Дегерфорс Дегерфорс 1:3 Эстер Фалькенберг 2:1 Дегерфорс Мальмё 3:2 Дегерфорс Эребру 1:0 Дегерфорс Хеккен 2:0 Дегерфорс Браге 1:1 Дегерфорс Дегерфорс 4:0 Гефле Фрей 2:2 Дегерфорс Дегерфорс 1:3 Эстер Эргрюте 2:0 Дегерфорс Дегерфорс 0:1 Варберг БоИС Дегерфорс 1:1 ГАИС Вернаму 1:2 Дегерфорс Дегерфорс 2:2 АФК Эскильстуна Дегерфорс 1:1 Хельсинборг
Браге Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Браге 1:2 Варберг БоИС ГАИС 0:3 Браге Браге 2:0 Хальмстад Вестерос СК 1:1 Браге
Браге 2:0 Фрей Сириус 4:2 Браге Браге 4:2 Русенгор Броммапойкарна 4:2 Браге Хеккен 6:1 Браге Браге 1:1 Дегерфорс Варберг БоИС 1:2 Браге Хальмстад 1:0 Браге Браге 3:2 Йёнчёпинг Браге 0:0 АФК Эскильстуна Фалькенберг 3:2 Браге Эргрюте 4:1 Браге Хельсинборг 4:1 Браге Браге 2:3 Норрбю Браге 1:0 Фрей Браге 5:1 Ландскруна

Последние игры между собой

Дегерфорс: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 0
Браге: победы: 0, ничьи: 5, поражения: 6
Браге 1:1 Дегерфорс Суперэттан Дегерфорс 2:2 Браге Суперэттан Дегерфорс 4:2 Браге Суперэттан Браге 0:1 Дегерфорс Суперэттан
Браге 1:1 Дегерфорс Суперэттан Дегерфорс 3:2 Браге Суперэттан Браге 1:1 Дегерфорс Суперэттан Дегерфорс 5:0 Браге Суперэттан Дегерфорс 1:0 Браге Суперэттан Браге 1:1 Дегерфорс Суперэттан Дегерфорс 2:0 Браге Первый дивизион
Команда И В Н П Г О
1. Варберг БоИС 6 6 0 0 16 - 4 18
2. Браге 0:0 6 3 2 1 9 - 3 11
3. Норрбю 6 3 2 1 8 - 10 11
4. Эргрюте ФФ 6 3 1 2 9 - 7 10
5. Мьельбю 6 3 0 3 7 - 7 9
6. ГАИС 6 2 3 1 6 - 7 9
7. Дегерфорс 0:0 6 2 2 2 8 - 6 8
8. Вестерос СК 6 2 2 2 7 - 6 8
9. Йёнчёпинг 6 2 1 3 10 - 6 7
10. Далкурд 6 2 1 3 6 - 9 7
11. Треллеборг 6 1 4 1 9 - 9 7
12. Броммапойкарна 6 2 0 4 8 - 10 6
13. Эстер 6 1 3 2 5 - 6 6
14. Фрей 6 1 2 3 7 - 13 5
15. Сюрианска 6 1 2 3 8 - 15 5
16. Хальмстад 6 1 1 4 5 - 10 4
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    45'
    Daniel Janevski получил желтую карточку от судьи
  • 23'
    Браге делает замену. Bjarni Antonsson уходит с поля, а Andre Kamp выходит на его замену.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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