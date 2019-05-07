Лига чемпионов АФК 2019
Аль-Райян
0:2
Конец матча
Аль-Иттихад
0:1
62' ГолАль-Шамрани Нассир
0:2
67' ГолРомариньо Рикардо
Ход матча
62'
67'
Предыдущие игры
Аль-Райян Последние 20 матчей: +8 =5 -7Аль-Вахда 4:3 Аль-Райян Аль-Райян 4:3 СК Катар Аль-Райян 1:2 Аль-Вахда Аль-Райян 2:2 Аль-Сайлия
Аль-Гарафа 4:2 Аль-Райян Аль-Райян 1:0 Аль-Хор Аль-Райян 2:1 Локомотив Ташкент Аль-Иттихад 5:1 Аль-Райян Аль-Шахания 3:0 Аль-Райян Аль-Райян 0:4 Аль-Садд Аль-Райян 3:1 Сайпа Аль-Райян 3:1 Аль-Араби Аль-Харитият 0:6 Аль-Райян Аль-Райян 2:2 Лехвия Умм Салал 1:1 Аль-Райян Аль-Ахли Доха 1:1 Аль-Райян СК Катар 0:2 Аль-Райян Аль-Сайлия 1:2 Аль-Райян Аль-Райян 1:1 Аль-Гарафа Аль-Хор 1:0 Аль-Райян
Аль-Иттихад Последние 20 матчей: +8 =6 -6Аль-Иттихад 2:2 Хеттин Аль-Иттихад 0:2 СК Кувейт Аль-Мажд 0:0 Аль-Иттихад Локомотив Ташкент 1:1 Аль-Иттихад
Аль-Иттихад 1:1 Аль-Вахда Аль-Иттихад 2:0 Аль-Иттифак Аль-Иттихад 0:2 Аль-Джазира Аль-Наср Эр-Рияд 2:3 Аль-Иттихад Аль-Талия 1:1 Аль-Иттихад Аль-Иттихад 3:2 Локомотив Ташкент Аль-Иттихад 1:0 Аль-Джаиш Аль-Иттихад 4:1 Аль-Батин Аль-Джазира 4:0 Аль-Иттихад Аль-Файсали 3:2 Аль-Иттихад Аль Хазм 0:3 Аль-Иттихад Аль-Иттихад 1:2 Аль-Наджма Аль-Вахда 4:1 Аль-Иттихад Аль-Иттихад 2:0 Аль-Файха Аль-Иттихад 5:1 Аль-Райян Аль-Ахли Джидда 1:1 Аль-Иттихад
Последние игры между собой
Аль-Райян: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Аль-Иттихад: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Группа B
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аль-Вахда
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|13 - 8
|12
|2.
|Аль-Иттихад
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 8
|10
|3.
|Локомотив Ташкент
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 9
|4
|4.
|Аль-Райян
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|7 - 14
|3
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