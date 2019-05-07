Лига чемпионов АФК 2019

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Аль-Райян
0:2
Конец матча
Аль-Иттихад

Ход матча

62'
0:1
Аль-Шамрани Нассир
67'
0:2
Ромариньо Рикардо

Предыдущие игры

Аль-Райян Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Аль-Вахда 4:3 Аль-Райян Аль-Райян 4:3 СК Катар Аль-Райян 1:2 Аль-Вахда Аль-Райян 2:2 Аль-Сайлия
Аль-Гарафа 4:2 Аль-Райян Аль-Райян 1:0 Аль-Хор Аль-Райян 2:1 Локомотив Ташкент Аль-Иттихад 5:1 Аль-Райян Аль-Шахания 3:0 Аль-Райян Аль-Райян 0:4 Аль-Садд Аль-Райян 3:1 Сайпа Аль-Райян 3:1 Аль-Араби Аль-Харитият 0:6 Аль-Райян Аль-Райян 2:2 Лехвия Умм Салал 1:1 Аль-Райян Аль-Ахли Доха 1:1 Аль-Райян СК Катар 0:2 Аль-Райян Аль-Сайлия 1:2 Аль-Райян Аль-Райян 1:1 Аль-Гарафа Аль-Хор 1:0 Аль-Райян
Аль-Иттихад Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Аль-Иттихад 2:2 Хеттин Аль-Иттихад 0:2 СК Кувейт Аль-Мажд 0:0 Аль-Иттихад Локомотив Ташкент 1:1 Аль-Иттихад
Аль-Иттихад 1:1 Аль-Вахда Аль-Иттихад 2:0 Аль-Иттифак Аль-Иттихад 0:2 Аль-Джазира Аль-Наср Эр-Рияд 2:3 Аль-Иттихад Аль-Талия 1:1 Аль-Иттихад Аль-Иттихад 3:2 Локомотив Ташкент Аль-Иттихад 1:0 Аль-Джаиш Аль-Иттихад 4:1 Аль-Батин Аль-Джазира 4:0 Аль-Иттихад Аль-Файсали 3:2 Аль-Иттихад Аль Хазм 0:3 Аль-Иттихад Аль-Иттихад 1:2 Аль-Наджма Аль-Вахда 4:1 Аль-Иттихад Аль-Иттихад 2:0 Аль-Файха Аль-Иттихад 5:1 Аль-Райян Аль-Ахли Джидда 1:1 Аль-Иттихад

Последние игры между собой

Аль-Райян: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Аль-Иттихад: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Аль-Иттихад 5:1 Аль-Райян Лига чемпионов АФК Аль-Иттихад 0:1 Аль-Иттихад Лига Чемпионов Азии
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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