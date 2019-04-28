Лига чемпионов 2018-2019
Аякс
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Стадион: Йохан Кройф Арена
Тоттенхэм
Предыдущие игры
Аякс Последние 20 матчей: +16 =1 -3Виллем II 0:4 Аякс Тоттенхэм 0:1 Аякс Аякс 4:2 Витесс Гронинген 0:1 Аякс
Ювентус 1:2 Аякс Аякс 6:2 Эксельсиор Аякс 1:1 Ювентус Виллем II 1:4 Аякс Эммен 2:5 Аякс Аякс 3:1 ПСВ АЗ Алкмаар 1:0 Аякс Аякс 2:1 ПЕК Зволле Аякс 4:0 Фортуна Ситтард Реал Мадрид 1:4 Аякс Фейеноорд 0:3 Аякс АДО Ден Хааг 1:5 Аякс Аякс 5:0 НАК Бреда Аякс 1:2 Реал Мадрид Хераклес 1:0 Аякс Аякс 6:0 ВВВ-Венло
Тоттенхэм Последние 20 матчей: +9 =1 -10Борнмут 1:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 0:1 Аякс Тоттенхэм 0:1 Вест Хэм Тоттенхэм 1:0 Брайтон
Манчестер Сити 1:0 Тоттенхэм Манчестер Сити 4:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 4:0 Хаддерсфилд Таун Тоттенхэм 1:0 Манчестер Сити Тоттенхэм 2:0 Кристал Пэлас Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Саутгемптон 2:1 Тоттенхэм Боруссия Д 0:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:1 Арсенал Челси 2:0 Тоттенхэм Бёрнли 2:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 3:0 Боруссия Д Тоттенхэм 3:1 Лестер Тоттенхэм 1:0 Ньюкасл Тоттенхэм 2:1 Уотфорд Кристал Пэлас 2:0 Тоттенхэм
Последние игры между собой
Аякс: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Тоттенхэм: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
1/8 финала
1/4 финала
Финал
— ?
— ?
Аякс
67.1% (53)
Ничья
16.5% (13)
Тоттенхэм
16.5% (13)
2:1 Аякс
39.2% (31)
1:1 Ничья
12.7% (10)
2:0 Аякс
10.1% (8)
1:0 Аякс
10.1% (8)
1:2 Тоттенхэм
7.6% (6)
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