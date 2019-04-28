Лига чемпионов 2018-2019

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Текстовая онлайн трансляция матча Аякс - Тоттенхэм До начала игры, которая состоится 08.05.2019, осталось 2 дня 21 час 51 минуту.



До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.