Лига чемпионов 2018-2019

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Аякс
 
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Стадион:
Тоттенхэм

Предыдущие игры

Аякс Последние 20 матчей: +16 =1 -3
Виллем II 0:4 Аякс Тоттенхэм 0:1 Аякс Аякс 4:2 Витесс Гронинген 0:1 Аякс
Ювентус 1:2 Аякс Аякс 6:2 Эксельсиор Аякс 1:1 Ювентус Виллем II 1:4 Аякс Эммен 2:5 Аякс Аякс 3:1 ПСВ АЗ Алкмаар 1:0 Аякс Аякс 2:1 ПЕК Зволле Аякс 4:0 Фортуна Ситтард Реал Мадрид 1:4 Аякс Фейеноорд 0:3 Аякс АДО Ден Хааг 1:5 Аякс Аякс 5:0 НАК Бреда Аякс 1:2 Реал Мадрид Хераклес 1:0 Аякс Аякс 6:0 ВВВ-Венло
Тоттенхэм Последние 20 матчей: +9 =1 -10
Борнмут 1:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 0:1 Аякс Тоттенхэм 0:1 Вест Хэм Тоттенхэм 1:0 Брайтон
Манчестер Сити 1:0 Тоттенхэм Манчестер Сити 4:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 4:0 Хаддерсфилд Таун Тоттенхэм 1:0 Манчестер Сити Тоттенхэм 2:0 Кристал Пэлас Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Саутгемптон 2:1 Тоттенхэм Боруссия Д 0:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:1 Арсенал Челси 2:0 Тоттенхэм Бёрнли 2:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 3:0 Боруссия Д Тоттенхэм 3:1 Лестер Тоттенхэм 1:0 Ньюкасл Тоттенхэм 2:1 Уотфорд Кристал Пэлас 2:0 Тоттенхэм

Последние игры между собой

Аякс: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Тоттенхэм: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Тоттенхэм 0:1 Аякс Лига чемпионов
1/8 финала
3 Манчестер Юнайтед
3 ПСЖ
1 Лион
5 Барселона
3 Ливерпуль
1 Бавария
3 Рома
4 Порту
4 Тоттенхэм
0 Боруссия Д
2 Шальке 04
10 Манчестер Сити
5 Аякс
3 Реал Мадрид
2 Атлетико М
3 Ювентус
1/4 финала
0 Манчестер Юнайтед
4 Барселона
6 Ливерпуль
1 Порту
4 Тоттенхэм
4 Манчестер Сити
3 Аякс
2 Ювентус
1/2 финала
3 Барселона
0 Ливерпуль
0 Тоттенхэм
1 Аякс
Финал
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    Текстовая онлайн трансляция матча Аякс - Тоттенхэм

    До начала игры, которая состоится 08.05.2019, осталось 2 дня 21 час 51 минуту.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Новости
    Прогнозы на матч Аякс - Тоттенхэм
    Аякс
    67.1% (53)
    Ничья
    16.5% (13)
    Тоттенхэм
    16.5% (13)
    2:1 Аякс
    39.2% (31)
    1:1 Ничья
    12.7% (10)
    2:0 Аякс
    10.1% (8)
    1:0 Аякс
    10.1% (8)
    1:2 Тоттенхэм
    7.6% (6)
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