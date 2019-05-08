Лига чемпионов АФК 2019
Тэгу
4:0
Конец матча
Мельбурн Виктори
1:0
9' ПенальтиEdgar II
2:0
53' ГолTae-Wook Jeong
3:0
80' ГолDae-Won Kim III
4:0
83' ГолShin-Young Bae
Ход матча
9'
1:0
53'
2:0
80'
3:0
83'
4:0
Предыдущие игры
Тэгу Последние 20 матчей: +12 =5 -3Тэгу 1:0 Санджу Сангму Канвон 0:2 Тэгу Тэгу 0:1 Санфречче Хиросима Тэгу 3:0 Пхохан
Сувон Сити 1:2 Тэгу Suwon Bluewings 0:0 Тэгу Санфречче Хиросима 2:0 Тэгу Тэгу 1:1 Соннам Инчхон Юнайтед 0:3 Тэгу Кённам 2:1 Тэгу Тэгу 1:1 Ульсан Тэгу 3:1 Гуанчжоу Эвергранд Тэгу 2:0 Чеджу Юнайтед Мельбурн Виктори 1:3 Тэгу Чонбук Моторс 1:1 Тэгу Тэгу 3:0 Ульсан Ульсан 1:2 Тэгу Канвон 0:1 Тэгу Чуннам 1:2 Тэгу Тэгу 0:0 Санджу Сангму
Мельбурн Виктори Последние 20 матчей: +9 =4 -7Мельбурн Виктори 3:1 Веллингтон Феникс Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:1 Гуанчжоу Эвергранд Аделаида Юнайтед 1:0 Мельбурн Виктори
Мельбурн Виктори 2:1 Сентрал Кост Маринерз Гуанчжоу Эвергранд 4:0 Мельбурн Виктори Сидней 2:1 Мельбурн Виктори Перт Глори 0:2 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 2:1 Брисбен Роар Санфречче Хиросима 2:1 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:3 Тэгу Мельбурн Виктори 0:2 Ньюкасл Джетс Мельбурн Виктори 1:1 Мельбурн Сити Веллингтон Феникс 1:1 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:2 Перт Глори Сентрал Кост Маринерз 2:3 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 2:1 Сидней Мельбурн Виктори 3:3 Веллингтон Феникс Брисбен Роар 0:5 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 2:1 Ньюкасл Джетс
Последние игры между собой
Тэгу: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Мельбурн Виктори: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Группа F
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санфречче Хиросима
|5
|4
|0
|1
|6 - 3
|12
|2.
|Тэгу
|5
|3
|0
|2
|10 - 5
|9
|3.
|Гуанчжоу Эвергранд
|5
|2
|1
|2
|8 - 5
|7
|4.
|Мельбурн Виктори
|5
|0
|1
|4
|3 - 14
|1
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