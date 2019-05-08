Лига чемпионов АФК 2019

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Тэгу
4:0
Конец матча
Мельбурн Виктори
0'
1:0
9' Пенальти
Edgar II
2:0
53' Гол
Tae-Wook Jeong
3:0
80' Гол
Dae-Won Kim III
4:0
83' Гол
Shin-Young Bae
90'+3

Ход матча

9'
Edgar II
1:0
53'
Tae-Wook Jeong
2:0
80'
Dae-Won Kim III
3:0
83'
Shin-Young Bae
4:0

Предыдущие игры

Тэгу Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Тэгу 1:0 Санджу Сангму Канвон 0:2 Тэгу Тэгу 0:1 Санфречче Хиросима Тэгу 3:0 Пхохан
Сувон Сити 1:2 Тэгу Suwon Bluewings 0:0 Тэгу Санфречче Хиросима 2:0 Тэгу Тэгу 1:1 Соннам Инчхон Юнайтед 0:3 Тэгу Кённам 2:1 Тэгу Тэгу 1:1 Ульсан Тэгу 3:1 Гуанчжоу Эвергранд Тэгу 2:0 Чеджу Юнайтед Мельбурн Виктори 1:3 Тэгу Чонбук Моторс 1:1 Тэгу Тэгу 3:0 Ульсан Ульсан 1:2 Тэгу Канвон 0:1 Тэгу Чуннам 1:2 Тэгу Тэгу 0:0 Санджу Сангму
Мельбурн Виктори Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Мельбурн Виктори 3:1 Веллингтон Феникс Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:1 Гуанчжоу Эвергранд Аделаида Юнайтед 1:0 Мельбурн Виктори
Мельбурн Виктори 2:1 Сентрал Кост Маринерз Гуанчжоу Эвергранд 4:0 Мельбурн Виктори Сидней 2:1 Мельбурн Виктори Перт Глори 0:2 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 2:1 Брисбен Роар Санфречче Хиросима 2:1 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:3 Тэгу Мельбурн Виктори 0:2 Ньюкасл Джетс Мельбурн Виктори 1:1 Мельбурн Сити Веллингтон Феникс 1:1 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:2 Перт Глори Сентрал Кост Маринерз 2:3 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 2:1 Сидней Мельбурн Виктори 3:3 Веллингтон Феникс Брисбен Роар 0:5 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 2:1 Ньюкасл Джетс

Последние игры между собой

Тэгу: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Мельбурн Виктори: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Мельбурн Виктори 1:3 Тэгу Лига чемпионов АФК
  • Второй тайм
  • Свисток
    90'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Описание гола
    83'
    Г О О О О Л - Shin-Young Bae бьет в цель!
  • Описание гола
    80'
    Г О О О О Л - Dae-Won Kim бьет в цель!
  • Описание гола
    53'
    Г О О О О Л - Tae-Wook Jeong бьет в цель!
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - Эдгар из команды Тэгу забивает с точки!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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